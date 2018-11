Serie A, live dai campi - Niente di grave per Albiol. Perotti-Pastore ok

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

14-50 - I rossoblù hanno sostenuto questa mattina una nuova seduta di allenamento al Centro Sportivo Asseminello. Prima di cominciare la sessione di lavoro, la squadra al completo si è messa in posa per una foto dedicata a Lucas Castro, operato ieri a Roma dopo l’infortunio al ginocchio. L’inizio dell’allenamento è stato svolto in palestra: i giocatori hanno effettuato lavoro di forza. A seguire tutti in campo per la parte tattica e tecnica, con esercitazioni sulla difensiva e una partitella a metà campo. A riposo Lykogiannis, personalizzato per Pavoletti.

CHIEVO

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

14.47 - Giornata di Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi che questa sera affronterà l'Apollon. Tanti i giocatori rimasti a casa: Strakosha, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile e non solo. Di seguito i convocati per la sfida:

Portieri: Alia, Proto, Guerrieri.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Lulic, Murgia, Rezzi

Attaccanti: Caicedo, Correa, Rossi

MILAN

14.48 - Il Milan di Rino Gattuso scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Dudelange e non potrà sbagliare, per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Ci sarà Higuain, non convocabile in campionato a causa della squalifica ma regolarmente in campo stasera nella sfida ai lussemburghesi.

NAPOLI

14.46 - Dopo il successo sulla Stella Rossa il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo per il "monday night" della 14esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio nella gara di Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento a secco e torello. Di seguito seduta tecnica e chiusura con partitina a campo ridotto. Albiol, che è uscito durante il match contro la Stella Rossa, ha subìto una leggera distorsione ed ha fatto trattamenti specifici e scarico con il primo gruppo.

PARMA

ROMA

15.22 - La Roma, dopo la seduta di scarico di ieri, è scesa di nuovo sui campi di Trigoria, per continuare la preparazione alla sfida di domenica sera contro l'Inter. Javier Pastore e Diego Perotti sono tornati ad allenarsi con il gruppo, vanno dunque verso una convocazione. Continuano il loro percorso di recupero con lavori individuali De Rossi, Coric, Dzeko, Lo. Pellegrini ed El Shaarawy.

SAMPDORIA

14.43 - Riunione di video-analisi, poi riscaldamento, esercitazioni tecniche, sviluppi tattici. Questo il menù della Sampdoria al “Gloriano Mugnaini” all’anti-vigilia dell’anticipo contro il Bologna. Vasco Regini ha proseguito – insieme ai compagni – il lavoro di miglioramento della propria condizione, mentre Edgar Barreto ha sostenuto una seduta individuale per il recupero agonistico dopo l’infortunio muscolare rimediato contro il Torino.

SASSUOLO

SPAL

15.37 - Seduta mattutina per la SPAL in vista della gara di sabato contro l'Empoli.

TORINO

UDINESE