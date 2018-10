Serie A, live dai campi - Parma, Bruno Alves in gruppo

Fonte: Ha collaborato Daniel Uccellieri

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della ottava giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.39 In vista della ripresa del campionato, che vedrà i nerazzurri affrontare il ChievoVerona allo stadio Bentegodi (domenica 21 ottobre alle 15), i nerazzurri proseguono la preparazione al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato sul campo principale della sede nerazzurra. Alla seduta, visto che sono ben 15 i nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali, hanno preso parte anche alcuni calciatori della formazione Primavera. Masiello ha proseguito con le terapie, mentre Zapata ha aumentato i carichi di lavoro. Domani mattina allenamento a Zingonia.

CAGLIARI

15.55 - Nuova seduta di lavoro per il Cagliari impegnato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. La squadra, dopo l’attivazione, ha svolto una serie di torelli. A seguire lavoro didattico per la fase offensiva e difensiva. In chiusura di allenamento esercitazioni specifiche sulle conclusioni a rete e lavori tecnici individuali. Luca Ceppitelli si è allenato regolarmente con la squadra, parzialmente in gruppo Rafael. Lavoro personalizzato in campo per Srna. Anche Diego Farias ha svolto una tabella di lavoro personalizzata. Out Lykogiannis e Klavan. Domani l’amichevole contro l’Oristanese. L’appuntamento per i tifosi rossoblù è allo stadio Comunale “Tharros” di Oristano alle ore 15.

15.42 - Allenamento mattutino per l'Empoli all'interno dello stadio Castellani. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista della ripresa del campionato e domani mattina svolgeranno l'ultimo allenamento della settimana.

Azzurri di nuovo in campo stamani al Castellani, domani mattina ultimo allenamento della settimana 📸📸📸📸 pic.twitter.com/PraoCXby0t — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 12 ottobre 2018

GENOA

15.53 - Riunioni, laboratori, allenamenti. Sono giorni di straordinari per mister Juric e lo staff tecnico, alle prese con l’elaborazione dei dati e lo sviluppo del lavoro. Al primo piano di Villa Rostan le luci si accendono presto la mattina e si spengono tardi la sera per fare il punto sui temi più pressanti, insieme a intermezzi come la misurazione delle divise e del materiale d’ordinanza per il cambio stagione. Dalla cura della dieta. All’analisi delle condizioni del gruppo. Alla didattica per variare formula. Un impegno a ciclo continuo, in vista del tour de force che proporrà il calendario nelle settimane a venire, contando il recupero al Meazza con il Milan. Una ripresa di contatto complicata dall’impossibilità di avere tutti a disposizione per il tecnico di Spalato, ‘vecchio’ cuore rossoblù, a causa dell’assenza dei nazionali che rientreranno alla chetichella, dopo aver smarcato le ultime gare in agenda. Nella sessione di venerdì gli elementi presenti, rinforzati dai giovani Bellich, Ceijas, Karic, Micovschi, Raccichini, Simeoni e dal capitano della Primavera, il canterano doc Bianchi, sono stati sottoposti ad addestramenti con l’aggiunta di partitelle. Obiettivo memorizzare i movimenti in fase di possesso e sincronizzare i tempi delle giocate. Un buon collaudo concluso dal pranzo collettivo nella club-house prima del rompete le righe.

INTER

15.58 - Allenamento mattutino per l'Inter di Luciano Spalletti che prosegue la preparazione senza i nazionali. Da monitorare ancora le condizioni di Marcelo Brozovic e Danilo D'Ambrosio che dovrebbero comunque recuperare per la sfida contro il Milan alla ripresa del campionato.

JUVENTUS

16.59 Ancora una seduta a ranghi ridotti per la Juventus, in attesa di ritrovare, la prossima settimana, i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. I bianconeri si sono allenati questa mattina al JTC, dedicandosi a un lavoro atletico, prima di affrontare una serie esercizi di tecnica. Domani il gruppo sarà nuovamente in campo per proseguire la preparazione, ancora con un allenamento mattutino.

LAZIO

15.54 - Terzo allenamento della settimana per la Lazio: la rosa biancoceleste, al netto dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, si è ritrovata alle ore 10:30 sul campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello. I calciatori hanno iniziato l’allenamento svolgendo alcuni esercizi di natura aerobica per poi, divisi in due gruppi, effettuare dei torelli. Successivamente, gli elementi a disposizione di mister Inzaghi si sono dedicati ad un’ampia fase incentrata sulle conclusioni in porta. Successivamente, la seduta è stata incentrata sulla tattica con un’esercitazione mirata alla fase di non possesso. La seduta odierna è terminata con la consueta partitella a campo ridotto, neri contro verdi, vinta per 6-1 dai non-fratinati con doppiette di Leiva, Rossi e Correa. Domani è in programma una seduta mattutina.

MILAN

16.02 - Prosegue il lavoro a Milanello dove i rossoneri, stamattina, si sono nuovamente allenati agli ordini di Mister Gattuso. Dopo l'intenso lavoro, la sessione odierna è stata esclusivamente di tipo tecnico. Sul campo rialzato la squadra ha inizialmente svolto la fase di riscaldamento attraverso degli esercizi a terra per poi spostarsi sul centrale dove, divisi in due gruppi, i giocatori hanno effettuato una serie di esercitazioni tecniche a base di passaggi, cross e tiri in porta. Infine partitella su campo ridotto.

NAPOLI

15.57 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio, successivamente seduta tecnica e di seguito partitine di calcio tennis. Chiusura con esercitazioni atletiche sulla sabbia. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì.

PARMA

17.59 Una buona notizia in arrivo dall'infermeria ducale. Il club gialloblù, nel consueto report pomeridiano, ha reso noto che Bruno Alves, fermatosi ieri per una botta rimediata contro il Genoa, è tornato a lavorare in gruppo, insieme a Riccardo Gagliolo e Matteo Scozzarella. Allenamento differenziato e terapie per Gervinho, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Alessandro Deiola, Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie, infine, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.

ROMA

16.06 - Dopo l'amichevole di ieri contro la Lupa Roma, la Roma è tornata ad allenarsi in mattinata. La squadra ha lavorato prima in palestra e poi sul campo B di Trigoria. Lavoro individuale in palestra per De Rossi e Kolarov, lavoro individuale in campo per Pastore. I giocatori potranno usufruire di due giorni di riposo, prima della ripresa fissata per lunedì.

SAMPDORIA

17.03 Ancora una volta doppio allenamento: anche oggi la Sampdoria è scesa in campo al “Gloriano Mugnaini” mattina e pomeriggio, senza sconti. Assenti i dodici nazionali – con Albin Ekdal che si è aggregato ai compagni della Svezia -, agli ordini di Marco Giampaolo c’erano invece gli aggregati Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Alessandro Casanova, Yassin Ejjaki, Simone Giordano, Daouda Peeters e Matteo Raspa. Continua il percorso riabilitativo di Vasco Regini, sempre al lavoro a Domodossola nel Centro Attività Motorie del professor Umberto Borino. Domani, sabato, mattutino.

SASSUOLO

18.17 -Il Sassuolo Calcio ha sostenuto una doppia seduta sul campo di Ca' Marta. Al mattino la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e situazioni sulle palle inattive. Nella sessione pomeridiana i neroverdi si sono divisi in tre gruppi che hanno svolto lavoro di forza in palestra, lavoro metabolico in campo e lavoro funzionale in acqua. A parte Kevin-Prince Boateng, Jeremie Boga e Alfred Duncan.

TORINO

UDINESE

17.16 Vittoria in amichevole per l'Udinese contro l'NK Bravo. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Nukic, nella ripresa la squadra di Velazquez trova il pareggio con Pussetto ed all'ultimo minuto arriva la rete del sorpasso di Milos Bocic.