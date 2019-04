Serie A, live dai campi - Parma, Ceravolo in gruppo. Gervino solo in parte

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

18.56 - Seduta d'allenamento a porte chiuse per preparare la prossima sfida del campionato di serie A, che vedrà i nerazzurri affrontare l'Empoli allo stadio di Bergamo (lunedì 15 aprile, ore 20,30). Il programma dell'allenamento, diretto questa mattina al centro Bortolotti di Zingonia da mister Gian Piero Gasperini, prevedeva esercizi in paletra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Ilicic, Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.

BOLOGNA

17.55 - Giornata nuvolosa a Casteldebole e seduta pomeridiana per i ragazzi di Mihajlovic: lavoro atletico, esercitazioni sugli 1 contro 1 e 2 contro 1 poi partitella finale. Simone Edera è rientrato regolarmente in gruppo, allenamento differenziato per Filip Helander e Federico Mattiello. Terapie per Mattia Destro.

CAGLIARI

17.38 - La squadra rossoblù si è allenata questa mattina ad Asseminello, proseguendo la preparazione al match di domenica contro il Torino.

Dopo l'attivazione, il gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica a coppie. Ha fatto seguito la parte tattica, con lo svolgimento della fase difensiva a reparto e di squadra. Infine, partita a tutto campo.

Hanno lavorato a parte Fabrizio Cacciatore, per via di un risentimento muscolare alla coscia destra, e Lucas Castro.

17.40 - Seduta mattutina per i giallazzurri alla “Città dello Sport”. La squadra ha svolto un lavoro di forza, delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Parzialmente in gruppo Ariaudo e Sammarco, terapie per Viviani e Salamon mentre Paganini non ha preso parte alla seduta per via dell’influenza.

18.00 - A Pegli stanno entrando nel vivo le prove per il derby. Dopo la visita di ieri del presidente Preziosi la squadra si è ritrovata al ‘Signorini’ per la seduta di metà settimana. I controlli in infermeria hanno accertato la piena disponibilità di tutti i giocatori a disposizione, introdotti ai risvolti di carattere tattico da mister Prandelli che ha parlato al gruppo. La squadra ha poi alternato esercitazioni in palestra e sul campo, variando assetto e schemi in maniera elastica. Grande cura sui calci da fermo e le soluzioni sui corner.

18.47 - Per la squadra era prevista una giornata di scarico: il gruppo è stato impegnato prima in una sessione di video-analisi e poi si è spostato in palestra dove ha effettuato una serie di esercizi di potenziamento con l'ausilio delle macchine. Dopodiché spazio a una sessione di stretching.

NAPOLI - La squadra di Ancelotti sarà impegnata nell'andata dei quarti di Europa League contro l'Arsenal a partire dalle 21 presso l'Emirates Stadium di Londra.

PARMA

19:01 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita a tutto campo. Fabio Ceravolo ha lavorato con i compagni. Gervinho ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo. Lavoro personalizzato per Bruno Alves e Mattia Sprocati. Terapie per Jonathan Biabiany e Roberto Inglese.

Domani, venerdì 12 aprile, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle ore 11.00.

17.36 - Edgar Barreto ha proseguito il suo programma di recupero agonistico individuali mentre Joachim Andersen e Júnior Tavares, a scopo preucazionale, hanno lavorato uno in piscina e l’altro sul campo. Domani, venerdì, mattutino a porte chiuse.

SASSUOLO

19:01 - Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio allo Stadio Ricci: questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, partitella su metà campo, sviluppo manovra e conclusioni in porta. Lavoro differenziato per Claud Adjapong, Marlon e Gianluca Scamacca.

Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio a PORTE CHIUSE.

TORINO

17.57 - Lavoro mattutino per il Torino con una sessione tecnico-tattica, sul campo principale, che poi si è conclusa con una partita di allenamento, a tempo ridotto e a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Millico, terapie per Iago Falque. Il programma di domani prevede un’altra sessione mattutina al Filadelfia.

