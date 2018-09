Serie A, live dai campi - Parma, Dimarco lavora con il gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

I nerazzurri, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio a Zingonia in vista del posticipo contro la Spal, in programma lunedì sera alle 20,30.

Rientrati tutti i nazionali, mister Gian Piero Gasperini ha potuto dirigere l'allenamento con la rosa al completo. Toloi, che nei giorni scorsi aveva accusato un fastidio al retto femorale, ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Per tutto il mese di settembre, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.

BOLOGNA

Questo pomeriggio è proseguita la preparazione della squadra alla trasferta del Ferraris, con una serie di esercitazioni tattiche e una partitella conclusiva. Sono rientrati in gruppo Erick Pulgar e Mattias Svanberg, reduci dagli impegni con le Nazionali. Rodrigo Palacio ha continuato il lavoro differenziato, terapie per Nehuen Paz e Godfred Donsah.

CAGLIARI

Allenamento mattutino per i rossoblù mentre si avvicina l’impegno di campionato di domenica sera alla Sardegna Arena contro il Milan.

Dopo l’attivazione, la squadra ha svolto esercizi di tecnica a coppie per poi dedicarsi alle esercitazioni sulla fase difensiva. Quindi, partitella partendo da calci piazzati.

L’ultima parte della seduta è stata dedicata alla tecnica individuale.

Sono tornati in gruppo Artur Ionita e Charalampos Lykogiannis, rientrati ieri sera dagli impegni con Moldavia e Grecia. Ragnar Klavan, anch’egli in campo martedì scorso con la sua Nazionale, si è sottoposto ad un lavoro personalizzato. Differenziato anche per Luca Ceppitelli e Rafael.

Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO VERONA

Prosegue la preparazione dei gialloblù in vista del match esterno contro la Roma, gara valida per la 3^Giornata di Serie A Tim in programma domenica 16 settembre alle ore 12.30. Nella seduta odierna è stata svolta una gara di allenamento contro il Mozzecane, formazione che milita nel campionato di Promozione, terminata 4 a 0 per i gialloblù.

A sbloccare il risultato ci pensa Emanuele Giaccherini al 6’ del primo tempo con un colpo di testa preciso sul cross al centro di Sergio Pellissier. È di Pawel Jaroszynski il gol del raddoppio al 29’: il difensore gialloblù raccoglie un pallone vagante, sugli sviluppi di un corner, e lo deposita in rete con un sinistro potente.

Nella ripresa il ChievoVerona trova la ternza rete grazie ad un colpo di testa di Federico Barba, il difensore è abile ad anticipare di testa il suo diretto marcatore e battere il portiere ospite. La quarta e ultima rete del match porta la firma di Fabio Depaoli.

Domani la squadra si ritroverà alle ore 11.00 a Veronello per una seduta di allenamento che si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

Allenamento mattutino al Benito Stirpe per i giallazzurri che si avvicinano alla sfida di sabato sera contro la Sampdoria. Agli ordini di mister Longo la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche. Campbell è tornato in gruppo, rientrati anche i nazionali Cassata e Hallfredsson. Domani alle 10 è in programma la seduta di rifinitura.

GENOA

INTER

Seduta mattutina iniziata in sala video. Riscaldamento in palestra, spazio poi al campo, partitella a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde.

Lungo focus tattico per terminare. Alla seduta ha assistito un ospite speciale per i colori nerazzurri: Walter Zenga.

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento tecnico seguiti da un’esercitazione tattica sulla fase difensiva. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta.

Federico Dimarco ha lavorato con il gruppo. Lavoro con i compagni anche per Francisco Sierralta, rientrato dagli impegni con la sua Nazionale. Amato Ciciretti ha svolto una parte del lavoro con il gruppo, proseguendo con un lavoro personalizzato. Terapie alternate a lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany e Alberto Grassi. Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato.

ROMA

La Roma torna è tornata al completo a Trigoria. A tre giorni dal match contro il Chievo Verona, il mister Di Francesco, dopo un torello in movimento di riscaldamento, delle partitella a tema, si è concentrato sull'aspetto tattico. Lavoro individuale per Manolas, Schick, De Rossi, Pastore e Dzeko. Per domani previsto il rientro in gruppo di Dzeko, Schick, De Rossi e Manolas. Le condizioni di Pastore, invece, sono da valutare giorno per giorno.

SAMPDORIA

Prosegue con una doppia seduta a gruppi la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Frosinone. Dopo gli impegni con la Danimarca Under 21, al “Mugnaini” di Bogliasco si è rivisto anche Joachim Andersen che in mattinata si è sottoposto a una sessione di massaggi e fisioterapia al pari di Dennis Praet, Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli, mentre il resto dei compagni era impegnato sul campo 2 per svolgere esercitazioni tecnico-tattiche con il contributo della Primavera di Simone Pavan.

Pomeridiano. Nel pomeriggio il gruppo – al quale si sono uniti anche Andersen e Ramírez – ha proseguito il lavoro di preparazione alla gara di sabato sera allo “Stirpe”. Programma personalizzato di recupero per Vasco Regini – impegnato in piscina al mattino e mountain bike al pomeriggio – e Riccardo Saponara, che si è diviso tra terapie, lavoro tecnico-atletico sul campo e potenziamento in piscina.

SASSUOLO

SPAL

Dopo il sopralluogo e la riunione del pomeriggio presso lo Stadio “Mazza”, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato parere di conformità dell’impianto a seguito dei lavori estivi di ristrutturazione. Per il nulla osta definitivo, rimane il passaggio in FIGC attraverso la Licenza nazionale criteri infrastrutturali che darà convalida alla disputa dell’incontro interno SPAL-Atalanta di lunedì 17 settembre alle ore 20,30. La documentazione è già stata inviata a Roma per l’esame finale: nella mattinata di domani, giovedì 13 settembre, arriverà la risposta conclusiva da Roma.

Ringraziamo la Commissione Provinciale di Vigilanza per la disponibilità dimostrata.

TORINO

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC. La sessione odierna è stata incentrata massimamente su un programma tecnico-tattico in vista della sfida di domenica contro l'Udinese. Lavoro personalizzato, ciascuno secondo le proprie esigenze, per Aina, Ansaldi e Lyanco. Il programma di domani prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE