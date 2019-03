Serie A, live dai campi - Parma, i convocati di D'Aversa: fuori Stulac

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

IN OTTICA FIORENTINA

BOLOGNA

IN OTTICA UDINESE

CAGLIARI

In campo stasera nell'anticipo contro l'Inter.

CHIEVOVERONA

13.34 - Oggi i gialloblù hanno svolto il penultimo allenamento settimanale che il porterà al match in programma alle ore 12.30. La seduta è iniziata con un riscaldamento, seguito da dei lavori tattici e da lavori sulla rapidità. La sessione si è conclusa con una serie di calci piazzati.

IN OTTICA TORINO - Fuori causa ancora Sergio Pellissieri, Nenad Tomovic, Nicolas Frey e Leonardo Seculin. Hetemaj salta la gara per squalifica invece.

EMPOLI

IN OTTICA PARMA

FIORENTINA

IN OTTICA ATALANTA

FROSINONE

IN OTTICA GENOA

GENOA

15.45 - A due giorni dall’impegno con il Frosinone, ferito una settimana fa dalla sconfitta in extremis con la Roma, il mirino si è spostato su una sessione di esercitazioni tattiche, con focus incentrato sulle palle inattive. Fase di possesso, regime difensivo. Parecchio il materiale visionato sulla squadra di mister Baroni. Iter a parte per Favilli (rientro in gruppo la settimana prossima), Lapadula e Mazzitelli indisponibili per il match di domenica.

IN OTTICA FROSINONE Oscar Hiljemark, Andrea Favilli, Gianluca Lapadula e Luca Mazzitelli sono gli indisponibili per la sfida ai ciociari.

INTER

In campo stasera nell'anticipo contro il Cagliari.

JUVENTUS

16.00 - Mancano due giorni a una delle partite più attese della stagione. Napoli-Juve è una sfida da “tripla”, come l’ha definita capitan Giorgio Chiellini, ed è un appuntamento per il quale i bianconeri si stanno preparando nel migliore dei modi. Oggi, venerdì 1° marzo, gli uomini di Allegri hanno continuato la propria marcia di preparazione alla sfida del San Paolo sotto il sole mattutino del JTC. Lavoro focalizzato sulla tattica, con esercitazioni di costruzione di gioco e finalizzazione.

IN OTTICA NAPOLI - Ronaldo è tornato in gruppo, ancora fuori causa Douglas Costa, Juan Cuadrado, Sami Khedira: per i tre rientro che non sembra imminente.

LAZIO

IN OTTICA ROMA -

MILAN

IN OTTICA SASSUOLO -

NAPOLI

16.11 - La squadra si è allenata sul campo 2, mentre i portieri hanno lavorato sul campo 1. In avvio riscaldamento a secco. Di seguito partitina a porte piccole e seduta tattica. Successivamente partitina a campo grande. Chiusura con esercitazioni al tiro.

IN OTTICA JUVENTUS Raul Albiol unico assente sicuro: per lui problemi tendine ginocchio, rientro previsto per maggio.

PARMA

Sono 24 i crociati convocati da mister D'Aversa per la delicata sfida di Empoli, che potrebbe dare una svolta decisiva al campionato del Parma. Rientrano tra i convocati una pedina importante come Alessandro Bastoni e un elemento che in questa stagione è stato martoriato dagli infortuni come Francisco Sierralta. Restano ancora ai box Fabio Ceravolo, Matteo Scozzarella e Leo Stulac, con quest'ultimo fermatosi nuovamente in mattinata. . Di seguito i 24 convocati dal tecnico crociato:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.

Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni.

Attaccanti: Biabiany, Davordzie, Gervinho, Inglese, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.

IN OTTICA EMPOLI - Restano ancora ai box Fabio Ceravolo, Matteo Scozzarella e Leo Stulac, con quest'ultimo fermatosi nuovamente in mattinata.

ROMA

IN OTTICA LAZIO

SAMPDORIA

16.19 - Si è concluso il quinto allenamento settimanale della Sampdoria in vista della gara esterna di domenica pomeriggio contro la SPAL. Marco Giampaolo e lo staff – dopo la seduta video – hanno condotto sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini” un allenamento a base di esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della prossima partita. Con il gruppo hanno lavorato anche i giovani Mohamed Bahlouli, Masimiliano Doda, Tommaso Farabegoli e Simone Trimboli. Seduta specifica sul campo per Nicola Murru. Individuali in palestra per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Programmi di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari.

IN OTTICA SPAL - Edgar Barreto è fuori per infortunio, così come Gaston Ramirez e Gianluca Caprari. In dubbio Murru, mentre è sicuramente fuori causa Albin Ekdal, per squalifica.

SASSUOLO

IN OTTICA MILAN -

SPAL

IN OTTICA SAMPDORIA

TORINO

15.33 - Allenamento tecnico-tattico al Filadelfia per il Torino FC, che ha proseguito nella preparazione della sfida contro il Chievo, in calendario domenica alle ore 12.30. Nulla da segnalare per quanto concerne il bollettino medico. Domani, sabato 2 marzo, allenamento di rifinitura cui farà seguito – per i calciatori convocati - la partenza per il ritiro prepartita.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Ad eccezione del giovane Millico, tutti a disposizione di mister Mazzarri.

UDINESE