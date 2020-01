Serie A, live dai campi - Parma, Inglese si avvicina al rientro in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della diciottesima giornata:

ATALANTA

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gasperini per la giornata di Capodanno, la squadra è tornata al lavoro oggi con una doppia seduta al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare il Parma lunedì 6 gennaio alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo nella 18ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Ai box Gollini alle prese con una sindrome influenzale.

Atalanta-Parma lunedì 6 gennaio, 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

Davanti a numerosi tifosi la squadra è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Casteldebole: lavoro tecnico, seduta tattica, esercitazioni sulle uscite palla al piede e partitella per i rossoblù. Federico Santander è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Ladislav Krejci; Blerim Dzemaili è rimasto a riposo per una sindrome influenzale.

Bologna-Fiorentina (lunedì 6 gennaio, 12.30)

Squalificati:

BRESCIA

Brescia-Lazio (domenica 5 gennaio, 12.30)

Squalificati: Corini.

CAGLIARI

Juventus-Cagliari lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati: Pisacane.

FIORENTINA



Bologna-Fiorentina (lunedì 6 gennaio, 12.30)

Squalificati:

GENOA

C’è fermento a Villa Rostan dove la squadra sta proseguendo gli allenamenti per la partita con il Sassuolo. Un’attività focalizzata sui campi di gioco, ma che si propaga tra le mura della sede per la campagna di rafforzamento. Oggi per il team nessun raduno a colazione o pranzo. Una mossa di alleggerimento dopo il tour de force introdotto dallo staff con il cambio di conduzione. Esercitazioni e partitelle a tema hanno visto impegnati tutti gli elementi, tranne il lungodegente Kouamé e Lerager.

Genoa-Sassuolo (domenica 5 gennaio, 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

È proseguita nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 gennaio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica a Ferrara contro la SPAL, match che segnerà la ripresa del campionato di serie A TIM per la squadra di mister Juric. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, seduta con riscaldamento, serie di esercitazioni tecniche e di possesso-palla, mini-partite a campo ridotto e a campo intero.

SPAL-Hellas Verona (domenica 5 gennaio, 15.00)

Squalificati:

INTER

Nella mattinata di oggi Danilo D'Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare.

Napoli-Inter (lunedì 6 gennaio, 20:45)

Squalificati:

JUVENTUS

Si entra nel vivo con la preparazione al ritorno in campo nel giorno dell’Epifania. Passata anche la festività di Capodanno in cui i bianconeri hanno usufruito di un giorno di pausa, la squadra si è gettata a capofitto sul lavoro in vista di Juve-Cagliari, in programma lunedì alle 15 all’Allianz Stadium. Attivazione e attività fisica e atletica, lavoro con la palla e conclusioni, tattica e partitella: questo il menu del gruppo, che domani tornerà al lavoro al pomeriggio.

Juventus-Cagliari lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati: Bentancur (3)

LAZIO

Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. Successivamente, fase atletica per il gruppo che ha lavorato sulla forza. Infine, la sessione si è conclusa con un’ampia fase tattica in vista del match di domenica con il Brescia. Nella giornata di domani è in programma un allenamento mattutino.

Brescia-Lazio (domenica 5 gennaio, 12.30)

Squalificati: Luis Alberto e Lucas Leiva.

LECCE

La squadra questa mattina si è ritrovata sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA, lavorando suddivisa in due gruppi che si sono alternati nelle esercitazioni. Hanno svolto un programma d’allenamento differenziato Calderoni, Gallo, Meccariello, Majer, e Tachtsidis quest’ultimo per un leggero stato influenzale. Domani pomeriggio seduta a porte chiuse al Via de Mare.

Lecce-Udinese (lunedì 6 gennaio, 18:00)

Squalificati: Calderoni.

MILAN

Milan-Sampdoria lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati:

NAPOLI

La squadra ha sostenuto la sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Inizio dedicato a circuiti di attivazione e torelli. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente posizionamenti di gioco ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens. Lavoro personalizzato in campo e terapie per Koulibaly. Fabian non ha preso parte alla seduta per uno stato febbrile.

Napoli-Inter (lunedì 6 gennaio, 20:45)

Squalificati:

PARMA

I crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione nell'allenamento di oggi (senza Kulusevski, impegnato a Torino nelle viste col suo nuovo club, ma da giugno). La seduta è stata conclusa da un lavoro tattico. Roberto Inglese ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius. Terapie per Gervinho e Yann Karamoh (ParmaLive.com).

Atalanta-Parma lunedì 6 gennaio, 15.00)

Squalificati: Gagliolo.

ROMA

Oggi la Roma è tornata ad allenarsi sui campi di Trigoria dopo l'evento di ieri al Tre Fontane, Il gruppo ha svolto esercitazioni atletiche e tattiche, priva di Cristante, Santon, Kluivert e Pastore, i quali hanno svolto lavoro personalizzato. (VoceGialloRossa.it).

Roma-Torino (domenica 5 gennaio, 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Come da programma la Sampdoria è ritornata questa mattina a Bogliasco per il primo allenamento del nuovo anno in vista della ripresa del campionato, con il Milan nel giorno dell’Epifania. Due i gruppi, suddivisi a reparti, che hanno alternato lavoro in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione in campo, con esercitazioni tecnico-tattiche. Come nei giorni scorsi, Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli hanno proseguito con i compagni. Anche Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru hanno ritrovato il gruppo dopo le sei sessioni differenziate pre-Capodanno. Programmi di recupero agonistico – anche in campo – per Andrea Bertolacci e Edgar Barreto. Riposo per Alex Ferrari, in attesa dell’intervento chirurgico al ginocchio destro, e per Omar Colley, fermato precauzionalmente per un leggero stato febbrile.

Milan-Sampdoria lunedì 6 gennaio 15.00)

Squalificati:

SASSUOLO

Al Mapei Football Center prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della sfida di domenica in casa del Genoa. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, partitella a ranghi contrapposti e lavoro metabolico. A parte Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Rogerio e Marlon (per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra).

Genoa-Sassuolo (domenica 5 gennaio, 18.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Hellas Verona (domenica 5 gennaio, 15.00)

Squalificati:

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla sfida contro la Roma, domenica sera. Dopo il riscaldamento Belotti e compagni hanno disputato una partita a ranghi misti e poi concluso la sessione di lavoro odierna con esercitazioni a tema. Per domani in calendario una seduta tecnica.

Roma-Torino (domenica 5 gennaio, 20.45)

Squalificati: Bremer, Ansaldi.

UDINESE

Doppia seduta quest'oggi per i bianconeri. Gruppo diviso in due metà, con lavoro alternato in palestra e sul campo 4 sul Bruseschi. Al mattino, i giocatori scesi sul rettangolo verde, si sono concentrati sul possesso palla prima di dedicarsi a partitelle a tema a due tocchi a campo ridotto con le sponde. A fine seduta focus sulla finalizzazione. Al pomeriggio i calciatori scesi in campo al mattino hanno lavorato in palestra e viceversa. Unico assente Samir che prosegue il suo iter di recupero.