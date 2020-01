Serie A, live dai campi - Parma, ko Alves. Per il capitano lombalgia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della diciottesima giornata:

ATALANTA

Allenamento questo pomeriggio a Zingonia in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare sabato sera l’Inter a San Siro per l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A TIM 2019-2020. Mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento sul campo principale: lavoro di tattica e partitelle finali per i nerazzurri.

Inter-Atalanta (sabato 11 gennaio 20.45)

Squalificati:

BOLOGNA

Questa mattina la squadra ha proseguito gli allenamenti verso la sfida al Torino: riscaldamento atletico, esercitazioni tecniche e tattiche, prove di calci da fermo per i rossoblù di Mihajlovic. Mitchell Dijks ha svolto terapie.

Torino-Bologna (domenica 12 gennaio 15.00)

Squalificati:

BRESCIA

Nell'allenamento di oggi a Torbole si sono allenati tutti, anche Dessena. Recuperati dunque Ndoj e Donnarumma. Domani allenamento ore 13.45 a porte chiuse.

Sampdoria-Brescia (domenica 12 gennaio 15.00)

Squalificati: Andrea Cistana e Sandro Tonali.

CAGLIARI

Allenamento mattutino per i rossoblù, che affinano la preparazione in vista della sfida di sabato alla Sardegna Arena contro il Milan. Seduta iniziata con le esercitazioni sulla mobilità, a seguire la parte tattica caratterizzata da un lavoro sulle due fasi. Chiusura con cross e conclusioni in porta. Proseguono con il programma personalizzato Cacciatore, Ceppitelli e Cragno, mentre Mattiello è alle prese con un affaticamento ed ha svolto lavoro differenziato. Ai box Ragatzu.

Cagliari-Milan (sabato 11 gennaio 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA



Fiorentina-SPAL (domenica 12 gennaio 15.00)

Squalificati:

GENOA

Oggi in campo per la sfida di Coppa Italia al Torino.

Hellas Verona-Genoa (domenica 12 gennaio 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Gialloblù al lavoro, questa mattina, allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera, in vista della prima sfida interna del 2020, quella in progrmma domenica sera, 12 dicembre, alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'. La squadra di mister Ivan Juric ha inizialmente svolto esercizitazioni di natura tecnico-tattica, concludendo invece l'allenamento con una partita a tutto campo.

Hellas Verona-Genoa (domenica 12 gennaio 18.00)

Squalificati:

INTER

Sabato sfida all'Atalanta (ore 20.45, qui tutte le info sui biglietti), la squadra di Antonio Conte è scesa in campo al Centro Sportivo Suning per la penultima seduta di allenamento in vista del match. Dopo un riscaldamento senza palla, spazio a esercizi di tecnica individuale e di forza, prima di un lavoro tecnico-tattico finale.

Inter-Atalanta (sabato 11 gennaio 20.45)

Squalificati: Nicolò Barella e Milan Skriniar

JUVENTUS

Il gruppo ha lavorato stamattina al JTC proseguendo nella preparazione della sfida dell'Olimpico contro i giallorossi. Nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale. Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra.

Roma-Juventus (domenica 12 gennaio 20.45)

Squalificati:

LAZIO

Al termine di un iniziale riscaldamento, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche in vista della partita contro il Napoli, in programma sabato alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico.

Lazio-Napoli (sabato 11 gennaio 18.00)

Squalificati: Marco Parolo

LECCE

Allenamento al mattino per i giallorossi sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per continuare a preparare il monday-night di Parma. Babacar, Lapadula e Tabanelli si sono allenati a parte. Domani doppia seduta d'allenamento mattutina e pomeridiana, a porte chiuse, al Via del Mare.

Parma-Lecce (lunedì 13 gennaio 20.45)

Squalificati:

MILAN

Squadra pronta in palestra alle 11.00 per iniziare l'attivazione muscolare svolta all'interno della struttura prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli. Lavoro atletico con una serie di allunghi prima di iniziare la fase tattica dell'allenamento odierno che si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto.

Cagliari-Milan (sabato 11 gennaio 15.00)

Squalificati:

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione col pallone. Successivamente lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercizi di possesso palla e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro differenziato per Koulibaly. Terapie per Ghoulam. Domani seduta pomeridiana e poi partenza per Roma.

Lazio-Napoli (sabato 11 gennaio 18.00)

Squalificati:

PARMA

Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico. Lavoro differenziato a causa di una lombalgia per Bruno Alves. Lavoro differenziato per Gervinho. Terapie per Yann Karamoh.

Parma-Lecce (lunedì 13 gennaio 20.45)

Squalificati: Antonino Barillà

ROMA

Nuovo allenamento per la Roma in vista della sfida con la Juventus. Allenamento lungo, prima lavoro in palestra con una lunga attivazione muscolare, poi lavoro sul campo, con riscaldamento con giri di campo e parte atletica con scatti e cambi di direzione. Infine una lunga seduta tattica. La buona notizia arriva da Zaniolo, che è tornato a lavorare in gruppo. Presente in gruppo anche Fazio. A parte Antonucci per una contusione alla caviglia rimediata nell'allenamento ieri. Assente Spinazzola per una sindrome influenzale, mentre Zappacosta, Kluivert, Mikhitaryan, Santon e Pastore continuano nel loro percorso di recupero (VoceGialloRossa.it).

Roma-Juventus (domenica 12 gennaio 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” è andato in scena il terzo allenamento della Sampdoria in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Brescia. Dopo il riscaldamento tecnico-atletico, la squadra si è impegnata prima su esercitazioni sul possesso palla e poi su prove tattiche finalizzate alla preparazione della prossima gara di campionato. Tutti i disponibili – compreso lo squalificato Omar Colley – hanno partecipato all’intera seduta. Terapie, fisioterapia e programmi specifici per Fabio Depaoli e Gastón Ramírez. Intenso lavoro sul campo per Edgar Barreto. Protocollo di recupero post-intervento per Alex Ferrari. Domani, venerdì, altro appuntamento mattutino, al termine del quale è prevista la conferenza stampa di Claudio Ranieri

Sampdoria-Brescia (domenica 12 gennaio 15.00)

Squalificati: Omar Colley e Fabio Depaoli

SASSUOLO

Udinese-Sassuolo (domenica 12 gennaio 12.30)

Squalificati: Andrea Cistana e Sandro Tonali

SPAL

Fiorentina-SPAL (domenica 12 gennaio 15.00)

Squalificati: Nenad Tomovic

TORINO

Oggi in campo per la sfida di Coppa Italia al Genoa.

Torino-Bologna (domenica 12 gennaio 15.00)

Squalificati:

UDINESE

Dopo il giorno di riposo osservato ieri, l'Udinese è tornata quest'oggi ad allenarsi. Seduta al via alle ore 12,30 con una sessione video che ha preceduto le fasi di attivazione in palestra. Ultimata questa parte del lavoro il gruppo si è spostato sul campo 4 del centro sportivo Bruseschi per una seduta prettamente tattica in vista del match contro il Sassuolo. Mister Gotti si è concentrato sulla prova di alcune situazioni di gioco e sulla fase di costruzione della manovra attraverso specifiche esercitazioni e partitelle a tema. Ad eccezione di Samir tutto il gruppo a disposizione dello staff tecnico.