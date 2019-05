Serie A, live dai campi - Parma spuntato: ancora ko Inglese e Ceravolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista della gara contro la Lazio, che si dispuetrà all'Olimpico domenica alle 15. Il programma dell'allenamento prevedeva lavoro in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Barrow, Gosens, Toloi e Varnier hanno lavorato a parte.

IN OTTICA LAZIO - Fuori causa Rafael Toloi per un fastidio alla caviglia, in forte dubbio anche Musa Barrow. Difficilmente recuperabile anche Marco Varnier, mentre Robin Gosens dovrebbe farcela per la sfida di Roma.

BOLOGNA

Oggi i rossoblù usufruiscono di una giornata libera concessa da mister Mihajlovic: gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Milano riprenderanno domani con una seduta a porte chiuse.

IN OTTICA MILAN - Federico Mattiello fuori causa per infortunio, mentre gli squalificati per la sfida sono Ibrahima Mbaye e Roberto Soriano.

CAGLIARI

La squadra ha iniziato l’allenamento di questa mattina con la fase di attivazione. A seguire, esercizi di tecnica a coppia. Poi la parte tattica con esercitazioni su sviluppi offensivi di squadra e reparto. In chiusura, una serie di partitelle a settori. Ha ricominciato ad allenarsi regolarmente con la squadra Lucas Castro; in gruppo anche Ragnar Klavan. Terapie per Joao Pedro, Paolo Faragò e Valter Birsa: il trequartista sloveno ha riportato una contusione al braccio sinistro.

IN OTTICA NAPOLI - Joao Pedro, Paolo Faragò e Valter Birsa sono tutti in dubbio per la gara contro il Napoli, mentre di certo saranno assenti Lucas Castro e Ragnar Klavan.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FROSINONE

FIORENTINA

GENOA

INTER

Per i nerazzurri dopo una sessione in sala video, riscaldamento in palestra con attivazione muscolare. Al termine della prima fase di allenamento spazio al campo per torello, tattica e una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA UDINESE - Per Sime Vrsaljko campionato concluso: è l'unica assenza per Spalletti, che ha per una volta l'imbarazzo della scelta in ottica Udine.

JUVENTUS

Ancora tante assenze, nella Juventus di Massimiliano Allegri che si appresta a giocare il derby di Torino venerdì. Out dai convocati Dybala, Mandzukic e Douglas Costa, oltre a Khedira.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Pereira, Nicolussi.

Attaccanti: Ronaldo, Cuadrado, Kean, Bernardeschi.

IN OTTICA TORINO - Per il Derby della Mole fuori causa Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Douglas Costa, oltre a Sami Khedira.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

La squadra ha svolto attivazione in avvio con l'ausilio anche di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico sul campo 1. Di seguito mini torneo a 4 squadre sul campo 2. Si è imposta la formazione composta da Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Ounas e Mertens. Insigne ha svolto sessione completa tranne il minitorneo finale. Differenziato sul campo 3 per Diawara.

IN OTTICA CAGLIARI - Fuori Vlad Chiriches, Amadou Diawara e Nikola Maksimovic, tutti per infortunio.

PARMA

Restano quattro i crociati alle prese con un lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni, e si tratta di Jonathan Biabiany, Fabio Ceravolo, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Solo terapie invece per Riccardo Gagliolo. Si assottigliano dunque le possibilità di vedere in campo domenica con la Sampdoria Roberto Inglese, dato in ripresa già dalla scorsa settimana ma a quanto pare ancora non al meglio. Se nè lui nè Fabio Ceravolo dovessero farcela, il mister D'Aversa dovrà affidarsi nuovamente ad un attacco senza punti di riferimento centrali (parmalive.com).

IN OTTICA SAMPDORIA - Riccardo Gagliolo ha chiuso anzitempo la sua stagione, fuori causa per domenica anche Jonathan Biabiany e Alberto Grassi, mentre D'Aversa proverà a recuperare almeno uno tra Fabio Ceravolo e Roberto Inglese.



ROMA

14.34 - Sotto osservazione le condizioni di De Rossi, Dzeko e Kluivert in particolare, con il secondo che appare quello più vicino a un eventuale recupero. Tutti e tre oggi hanno svolto una seduta individuale, decisive le verifiche dei prossimi giorni. Intanto con la squadra si allenano Darboe, Estrella, Galeazzi e Silipo.

IN OTTICA GENOA - In forte dubbio per la sfida Daniele De Rossi, Edin Dzeko e Justin Kluivert: per il primo non si rischierà, mentre c'è più ottimismo per il recupero dei due attaccanti.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE