Serie A, live dai campi - Parma, torna Gervinho. Milan, Calabria ko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

Stagione finita per Toloi, che si è operato. L'altra assenza pesante è quella di Hans Hateboer, squalificato dopo il giallo rimediato all'andata. Davanti a Gollini dovrebbero esserci Mancini, Palomino e uno tra Djimsiti e Masiello: ballottaggio che verrà presumibilmente sciolto soltanto poche ore prima del fischio d'inizio. Castagne e Gosens sulle corsie, ai lati dei soliti noti De Roon e Freuler. Attacco già disegnato: il Papu Gomez e Ilicic graviteranno a supporto dell'unica punta, che sarà Duvan Zapata.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Del Prato, Ibanez, Masiello, Reca, Colpani, Pasalic, Pessina, Barrow, Cambiaghi, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA

La squadra è tornata sul campo questa mattina a Casteldebole per proseguire la preparazione alla partita con l’Empoli di sabato: esercitazioni tecniche, lavoro tattico e prove di calci da fermo per i ragazzi di Mihajlovic. Terapie per Federico Mattiello.

CAGLIARI

Rossoblù in campo al Centro sportivo di Assemini per preparare il match di sabato sera contro la Roma.

Questa mattina, dopo la fase di attivazione, la squadra si è dedicata alla tattica svolgendo una serie di esercizi finalizzati a sviluppare la fase offensiva. A seguire sessione di cross e tiri in porta; l’allenamento è terminato con delle esercitazioni tecniche sulle conclusioni a rete.

Non si è allenato Alberto Cerri, bloccato da un attacco febbrile. Ha lavorato parzialmente con la squadra Lucas Castro, personalizzato per Ragnar Klavan.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

Può sorridere Montella, che avrà a disposizione la truppa al completo ad eccezione soltanto di Pjaca e Terracciano. Milenkovic a destra con Ceccherini nettamente favorito su Vitor Hugo per un posto al fianco di Pezzella. A sinistra rientra Biraghi, tenuto a riposo contro la Juventus. Tante soluzioni al vaglio per il centrocampo: il punto fermo è Veretout, che agirà da vertice basso. Accanto a lui potrebbero esserci Gerson e Dabo, insidiati da Benassi. Nella bagarre rientra anche Edimilson, ipotesi ancora non del tutto tramontata. Muriel al centro del tridente chiuso da Mirallas e Chiesa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Dabo, Veretout, Gerson; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disposizione: Brancolini, Ghidotti, Hugo, Hancko, Laurini, Benassi, Edimilson, Graiciar, Beloko, Norgaard, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella.

FROSINONE

Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto per la squadra di mister Baroni che questa mattina è scesa in campo alla Città dello Sport. Cassata ha svolto l’intera seduta in gruppo, ai box Salamon e Viviani. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento.

GENOA

INTER

Mattinata di lavoro quest'oggi per l'Inter, in campo per preparare la sfida con la Juve: sotto lo sguardo di Luciano Spalletti e dello staff tecnico, la squadra ha svolto un riscaldamento a secco, torello, esercitazioni di tecnica individuale (nello specifico passaggi e tiri in porta) prima di dividersi in gruppi per un lavoro più mirato: difensori e centrocampisti da una parte, attaccanti dall'altra.

JUVENTUS

LAZIO

Lazio in campo questa mattina dopo il successo ottenuto ieri a San Siro. Con Inzaghi, stamattina, ci sono soltanto i calciatori non impiegati ieri a San Siro. Un mini gruppetto formato da Wallace, Marusic, Durmisi, Patric, Badelj, Neto, Jordao e Cataldi. Aggregati i Primavera Kalaj, Scaffidi, Baxevanos, Zitelli e Bianchi. Da domani la squadra comincerà la vera preparazione alla trasferta di Genova. Milinkovic-Savic, che ieri ha lasciato anzitempo il campo per un infortunio, questa mattina ha svolto degli esami medici per valutare l'entità dell'infortunio.

MILAN

Squadra al lavoro anche questa mattina, giovedì 25 aprile, per iniziare la preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri impegnati a Torino contro i granata, domenica 28 aprile alle 20.30. Presente a Milanello anche la dirigenza, con Leonardo e Maldini.

Consueta seduta defaticante in palestra per gli undici titolari della Semifinale di Coppa Italia di mercoledì con la Lazio, in campo invece gli altri componenti della rosa. Sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, ad aprire la sessione d'allenamento un riscaldamento con una serie di torelli, seguito da esercitazioni tecniche, passaggi con controllo orientato eseguiti con l'ausilio delle sagome alte. Nel contempo i portieri hanno lavorato insieme al preparatore Valerio Fiori. A conclusione della seduta, serie di partitelle su campo ridotto.

Aggiornamento 15.42 - Pessime notizie in arrivo da Milanello sul fronte infortuni. Dopo accertamenti fatti questa mattina, al rossonero Davide Calabria è stata diagnosticata una frattura del perone dopo il colpo ricevuto in Milan-Lazio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. Il classe '96 rischia uno stop di due mesi, stagione finita dunque per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile rossonero. Lo riporta Sky Sport.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano la partita contro il Frosinone per il "lunch match" della 34esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Stirpe domenica 28 aprile alle ore 12.30. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con ausilio di ostacoli bassi.Successivamente lavoro finalizzato al pressing e seduta tattica.

Chiusura con mini torneo a 4 squadre a campo ridotto vinto dai calciatori in casacca bianca: Ospina, Hysaj, Albiol, Allan, Verdi, Callejon e Vrakas, centrocampista della Primavera. Terapie per Chiriches che nella prossima settimana verrà operato per la stabilizzazione della spalla.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Alessandro Bastoni e Gervinho hanno lavorato con il gruppo. Jonathan Biabiany, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Francisco Sierralta hanno svolto un lavoro personalizzato. Allenamento personalizzato anche per Matteo Scozzarella, a causa di un trauma contusivo alla coscia sinistra.

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

La pioggia battente degli scorsi giorni ha lasciato oggi il posto a un tiepido sole, che ha asciugato almeno in parte i campi del Bruseschi che hanno ospitato l'allenamento dei bianconeri di Mister Igor Tudor. Dopo l'analisi video svolta in spogliatoio la squadra si è spostata all'esterno, per un'attivazione muscolare articolata in diversi esercizi a circuito. La parte centrale dell'allenamento ha previsto una serie di torelli ad alta intensità ed esercitazioni di possesso palla. La squadra è stata poi divisa in due gruppi per la parte finale: il primo, composto da difensori e centrocampisti, si è concentrato su lavori di costruzione del gioco; il secondo, quello degli attaccanti, si è focalizzato sulla finalizzazione offensiva. L'allenamento di domani, fissato sempre alle 11, sarà svolto a porte chiuse.