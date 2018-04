Serie A, live dai campi - Perotti a parte. Udinese, torna Fofana

© foto di Federico Gaetano

ATALANTA

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha convocato 20 giocatori in vista della sfida di domani contro l'Inter. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Berisha, Gollini, Rossi

DIFENSORI: Bastoni, Caldara, Mancini, Masiello, Toloi

CENTROCAMPISTI: Castagne, Cristante, Gosens, Haas, De Roon, Freuler, Hateboer, Melegoni

ATTACCANTI: Barrow, Gomez, Cornelius, Elia

IN OTTICA INTER - Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Petagna e degli indisponibili Spinazzola, Rizzo e Ilicic.

BENEVENTO

Al termine dell'odierna seduta di allenamento, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 25 calciatori convocati per la gara di domenica 15 aprile, ore 15:00, presso lo stadio "Mapei Stadium", contro il Sassuolo:

PORTIERI: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 91 Sparandeo, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 2 Rutjens, 29 Billong, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 Letizia;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 73 Volpicelli, 14 Viola, 60 Sanogo, 30 Sandro, 31 Djuricic;

ATTACCANTI: 66 Guilherme, 25 Diabaté, 33 Iemmello, 99 Brignola, 11 Coda, 26 Parigini.

IN OTTICA SASSUOLO - Mancheranno solo Antei (stagione finita), D'Alessandro e Memushaj

BOLOGNA

Oggi la preparazione dei rossoblù alla sfida contro l'Hellas Verona continuerà con una seduta di allenamento a porte chiuse

IN OTTICA HELLAS VERONA - Al match contro gli scaligeri non prenderanno parte Donsah, Gonzalez e Torosidis.

CAGLIARI

Sono 22 i giocatori convocati da Diego Lopez per la partita di domani contro l'Udinese.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Rafael, Crosta, Cragno

DIFENSORI: Andreolli, Miangue, Castan, Faragò, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Romagna

CENTROCAMPISTI: Cossu, Cigarini, Barella, Padoin, Ionita, Caligara

ATTACCANTI: Giannetti, Ceter, Sau, Pavoletti, Han

IN OTTICA UDINESE - Tornano Ceppitelli e Han, mentre non Lopez non recupera Joao Pedro, Dessena, Deiola e Farias.

CHIEVOVERONA

Il tecnico del Chievo Rolando Maran ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani contro il Torino. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Confente, Seculin, Sorrentino.

DIFENSORI: Bani, Cacciatore, Cesar, Dainelli, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Jaroszynski, Tomovic.

CENTROCAMPISTI: Bastien, Birsa, Castro, Gaudino, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

ATTACCANTI: Inglese, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

IN OTTICA TORINO - Unico assente nella formazione scaligera sarà il centrocampista Giaccherini, squalificato.

CROTONE

Al termine della rifinitura svolta questa mattina al centro sportivo, mister Zenga ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani (ore 18) al Ferraris contro il Genoa e valevole per la 32a giornata della Serie A Tim.

Ecco l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Cordaz, Festa, Viscovo

DIFENSORI: Ceccherini, Pavlovic, Sampirisi, Simic, Faraoni, Martella, Ajeti

CENTROCAMPISTI: Rohden, Diaby, Zanellato, Izco, Mandragora Barberis, Crociata

ATTACCANTI: Stoian, Ricci, Trotta, Tumminello, Simy

IN OTTICA GENOA - Oltre allo squalificato Capuano, Walter Zenga dovrà rinunciare anche agli infortunati Benali, Budimir e Nalini.

FIORENTINA

Fiorentina al lavoro in vista della prossima sfida di campionato. Allenamento mattutino per i ragazzi di Pioli, che hanno cominciato in palestra e in seguito c'è stata la consueta analisi video. Poi lavoro sul campo incentrato sulla tattica.

IN OTTICA SPAL - Torna Federico Chiesa dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre non ci sarà Milan Badelj che dovrà restare ai box almeno per altre due settimane.

GENOA

IN OTTICA CROTONE -

HELLAS VERONA

Allenamento mattutino per i gialloblù, agli ordini di mister Fabio Pecchia, presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La seduta è cominciata con il riscaldamento tecnico, per poi proseguire con torelli ed un lavoro a livello tattico. In chiusura, spazio alle esercitazioni sui calci da fermo. La squadra tornerà in campo per una seduta pomeridiana.

IN OTTICA BOLOGNA - Da verificare le condizioni di Boldor, Kean e Calvano.

INTER

IN OTTICA ATALANTA -

JUVENTUS

La Juventus torna a concentrarsi sul campionato e sul prossimo impegno che, domenica 15 aprile, la vedrà ospitare la Sampdoria all'Allianz Stadium. Proprio la gara del girone di andata contro i blucerchiati ha segnato una svolta nella stagione dei bianconeri che, dopo aver perso 3-2 a Marassi, hanno blindato la difesa e ottenuto 16 vittorie e due pareggi nelle successive 18 gare di campionato, con 37 reti segnate e appena quattro subite. Per continuare su questa strada Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno lavorato sodo oggi per preparare il match di domenica, concentrandosi sugli aspetti tattici della partita.

IN OTTICA SAMPDORIA - Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi hanno sostenuto parte dell'allenamento con il gruppo, mentre Mattia De Sciglio ha proseguito nelle terapie. Domani, durante la seduta di rifinitura in programma al pomeriggio verranno limati gli ultimi dettagli.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata al Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 14:30. I calciatori non impiegati nel match di ieri con il Salisburgo, al termine di un’iniziale riscaldamento tecnico composto da torelli, ha svolto delle ripetute a metà campo sotto gli ordini del Prof. Fonte. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA ROMA - Per l'attesissimo derby della capitale, Simone Inzaghi dovrebbe avere la rosa al completo, eccezion fatta per Patric.

MILAN

Penultimo allenamento al Centro Sportivo di Milanello in preparazione del match di domenica (ore 15.00) che vedrà il Milan affrontare il Napoli a San Siro. Consueta attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo, dove la squadra ha iniziato l'allenamento con una serie di giri di campo. A seguire spazio al pallone, con alcuni esercizi tecnici incentrati sul possesso palla. In chiusura, prima della classica partitella a campo ridotto, il Mister ha lavorato sulle palle inattive: sia in fase difensiva che offensiva.

IN OTTICA NAPOLI - Oltre allo sfortunato Andrea Conti, i rossoneri dovranno fare a meno di Romagnoli (almeno 20 giorni) e dello squalificato Bonucci.

NAPOLI

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di domenica a San Siro per la 32esima giornata di Serie A (ore 15). Questo il resoconto della seduta pomeridiana di ieri. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio, con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente partita a campo intero. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Ghoulam prosegue nella sua tabella di recupero.

IN OTTICA MILAN - A San Siro non ci saranno Ghoulam e lo squalificato Mario Rui.

ROMA

Giornata di allenamento a Trigoria per la Roma in vista del derby. Gli uomini di Di Francesco, prima di scendere in campo, hanno visualizzato i riflessi filmati degli uomini di Inzaghi per poi svolgere attivazione muscolare in palestra e soffermarsi sull'aspetto tattico. (fonte: vocegiallorossa)

IN OTTICA LAZIO - Allenamento individuale per Karsdorp, Perotti e Defrel.

SAMPDORIA

Riunione di video-analisi, riscaldamento e prove tecnico-tattiche anti-Juventus sul campo 1. Questa la tabella di marcia seguita dalla Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco.

IN OTTICA JUVENTUS - Bartos Bereszynski ha svolto un allenamento personalizzato e Nicola Murru ha continuato il proprio iter fisioterapico di riabilitazione.

SASSUOLO

IN OTTICA BENEVENTO -

SPAL

Seduta mattutina per la squadra di Leonardo Semplici, che prepara la sfida di domenica contro la Fiorentina. Ecco alcune foto dell'allenamento.



Training Session - Seduta mattutina di allenamento dei biancazzurri#ForzaSPAL pic.twitter.com/cW4jJO4pVO — SPAL (@spalferrara) 13 aprile 2018

IN OTTICA FIORENTINA - Mattiello e Dramé dovrebbero recuperare ed essere inseriti nella lista dei convocati. Grassi, Borriello e Schiattarella, invece, non ci saranno al Franchi.

TORINO

Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 21 calciatori per la partita di domani contro il Chievo Verona (calcio d'inizio ore 18).

PORTIERI: Domenico Coppola, Salvador Ichazo, Salvatore Sirigu

DIFENSORI: Cristian Ansaldi, Antonio Barreca, Kevin Bonifazi, Nicolas Burdisso, Lorenzo De Silvestri, Cristian Molinaro, Emiliano Moretti, Nicolas N'Koulou

CENTROCAMPISTI: Afriyie Acquah, Daniele Baselli, Joel Obi, Tomas Rincon, Mirko Valdifiori

ATTACCANTI: Andrea Belotti, Karlo Butic, Simone Edera, Iago Falque, Adem Ljajic

Butic e Coppola si aggregheranno alla prima squadra questa sera dopo la finale di ritorno della Coppa Italia Primavera a San Siro contro il Milan.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Tre assenti per la squadra di Mazzarri: Lyanco, Niang e Milinkovic-Savic.

UDINESE

Sono 21 i bianconeri in partenza per la Sardegna, convocati da Mister Oddo per la sfida con il Cagliari

PORTIERI: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

DIFENSORI: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Pezzella, Samir, Stryger Larsen, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI: Balic, Barak, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto

ATTACCANTI: Lasagna, Maxi Lopez, Perica