Serie A, live dai campi - Personalizzato per Ilicic. Juve, Barzagli va ko

I nerazzurri, dopo la partita di ieri contro la Sampdoria, sono già tornati ad allenarsi in vista della sfida con la Spal, in programma sabato alle 18. Mister Gasperini oggi ha diviso la squadra in due gruppi: lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri; partitella contro la formazione Primavera per gli altri. Ilicic, Rizzo e Spinazzola hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati.

Questo l'11 scelto da Roberto De Zerbi per la sfida contro l'Hellas Verona: Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Del Pinto, Viola, Djuricic; Iemmello, Diabate.

La preparazione dei rossoblù alla trasferta calabrese è continuata stamattina con un allenamento a Casteldebole: lavoro atletico e squadra divisa in due gruppi, per una serie di partitelle a tema su due campi distinti. Emil Krafth ha svolto una seduta differenziata, programma personalizzato per Vasilis Torosidis e Blerim Dzemaili. Non si è allenato Giancarlo Gonzalez a causa di una contusione.

Il Cagliari ha ripreso subito gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima contro l’Hellas Verona. Questa mattina ad Asseminello i rossoblù maggiormente impiegati in gara ieri hanno svolto lavoro di scarico. Per tutti gli altri: lavoro aerobico in campo ed esercitazioni sul possesso palla. In chiusura partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Cigarini, Farias e Han.

Rolando Maran ha scelto gli 11 che scenderanno in campo tra poco contro il Sassuolo: Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Hetemaj, Castro, Radovanovic, Giaccherini; Stepinski, Inglese.

Ecco le scelte di Walter Zenga per il match contro il Torino: Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlovic; Rohden, Barberis, Benali, Faraoni; Trotta, Simy.

Subito al lavoro la squadra di Stefano Pioli dopo la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese per 2-0. I viola si preparano alla trasferta di Roma cercando di continuare la striscia di 5 vittorie consecutive. Lavoro in palestra per chi è sceso in campo, poi partitella.

La ripresa dei lavori, dopo la serata allo stadio Ferraris, ha concentrato il gruppo a Pegli nella mattinata, per sviluppare programmi calibrati sulle diverse esigenze. Solo recupero e massaggi per gli elementi scesi in campo contro gli isolani. Esercitazioni e partitelle per la restante parte del gruppo, rinforzata dalla verve dei ‘Primavera’ Bruzzo, Candela, Trabacca, Zanimacchia e Zvekanov. El Yamiq ha svolto preparazione a parte, ancora alle prese con i postumi di una contusione. Hanno proseguito un iter differenziato Galabinov, Izzo e Veloso. Non sono attese squalifiche da parte del giudice sportivo, con i rientri di Bertolacci e Taarabt che hanno scontato un turno di stop.

Fabio Pecchia ha scelto l'11 che scenderà in campo contro il Benevento per una fondamentale sfida-salvezza: Silvestri; Ferrari, Vukovic, Caracciolo, Souprayen; Romulo, Buchel, Calvano, Valoti; Verde, Cerci.

Ecco le scelte di Luciano Spalletti per il derby contro il Milan: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

La Juve riparte dal campionato e dal prossimo impegno, che sabato la vedrà in campo a Benevento. Poche ore dopo la partita di Champions con il Real i bianconeri si sono ritrovati a Vinovo e hanno iniziato a lavorare in vista del match in Campania: i giocatori in campo contro le merengues hanno sostenuto un allenamento di recupero, mentre il resto del gruppo ha affrontato una serie di esercizi di atletica a tecnica. Andrea Barzagli è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Domani la squadra tornerà compatta e proseguirà la preparazione con una nuova seduta, ancora in programma al mattino.

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 16:30. Al termine di un torello iniziale, i biancocelesti hanno preso parte ad un’attività di riscaldamento sotto gli occhi del Prof. Ripert, prima di prender parte ad un’ampia fase tattica in vista del match di domani con il Salisburgo.

Gennaro Gattuso ha scelto gli 11 titolari per il derby della Madonnina: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Chievo di domenica al San Paolo (ore 15) per la trentunesima giornata di Serie A. Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza. Poi il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti è rientrato e sul campo 2 i difensori sono stati impegnati in lavoro tecnico specifico. Nel pomeriggio la squadra ha iniziato la sessione con lavoro di attivazione sul campo 1 con l'ausilio di sagome e paletti. Di seguito seduta tecnico tattica e partitina con le sponde. Poi, il gruppo dei difensori è rientrato e sono rimasti in campo centrocampisti e attaccanti impegnati in allenamento tecnico specifico. Ghoulam prosegue nella sua tabella personalizzata di recupero ed ha svolto allunghi sul campo. Il difensore azzurro domani sarà a Roma per una visita di controllo. Differenziato in palestra per Tonelli.

La bella vittoria di Bergamo è già alle spalle, la Sampdoria è ormai proiettata verso il derby della Lanterna di sabato prossimo. Il gruppo, ritrovatosi in mattinata a Bogliasco, è stato diviso in due: seduta di scarico per i più impegnati con l’Atalanta, seduta completa sul campo per tutti gli altri. Quattro gli aggregati della Primavera: Yassin Ejjaki, Alex Pastor, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore. Ricky Alvarez, che ieri ha rimediato una contusione al ginocchio destro, è stato sottoposto a terapie e fisioterapia. Lavoro individuale di recupero per Edgar Barreto, David Kownacki, Fabio Quagliarella e Ivan Strinic.

Questi gli undici titolari scelti da Beppe Iachini per la sfida contro il Chievo: Consigli; Goldaniga, Acerbi, Dell'Orco; Lirola, Cassata, Magnanelli, Missiroli, Adjapong; Berardi, Babacar.

Seduta pomeridiana per la squadra di Semplici, che prepara la sfida di sabato contro l'Atalanta.



Questo l'11 scelto da Walter Mazzarri per il match contro il Crotone: Sirigu; Bonifazi, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Falque, Belotti.

Questo il comunicato comparso sui profili social dell'Udinese dopo il ko di ieri contro la Fiorentina. "La verità è che a nessun sportivo piace perdere. Cinque vittorie consecutive ci hanno emozionati, ma queste sconfitte non devono eliminare la nostra fiducia e non metteranno a tacere il nostro orgoglio: lo sport è fatto per quelli che non mollano mai. L’Udinese tutta - giocatori, mister e staff - è determinata a uscire da questo duro momento: è impegnata a recuperare la forma fisica e quello spirito che serve a vincere. Capiamo la frustrazione dei nostri tifosi, ma questa è la stessa squadra che ci ha dimostrato, solo poche settimane fa, di poter fare grandi cose. Serve il nostro impegno, serve recuperare la forma, serve il vostro grande cuore".