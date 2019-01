Serie A, live dai campi - Prima volta con l'Inter per Cedric. Torna Freuler

Premi F5 per aggiornare la pagina

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

18.21 - Archiviato il pareggio di ieri pomeriggio contro la Roma, i nerazzurri sono già tornati ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia per il prossimo impegno di Coppa Italia, che vedrà Gomez e compagni affrontare la Juventus allo stadio di Bergamo mercoledì 30 gennaio con inizio alle 20.45. Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di ieri: lavoro di scarico per chi ha giocato; esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitella su campo ridotto per gli altri. Freuler, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, si è regolarmente allenato con i compagni. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale della Dea.

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

17.23 - È iniziata a Veronello la settimana di lavoro che porterà al match contro l’Empoli in programma sabato 2 febbraio alle ore 15.00, gara valida per la 22^ giornata di Serie A. I giocatori scesi in campo ieri hanno svolto una seduta defaticante in palestra, mentre coloro che non hanno giocato, dopo un’iniziale attivazione fisica, hanno svolto esercitazioni tecniche e una serie di partitine. Il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha fissato per domani, martedì 29 gennaio, una seduta pomeridiana con inizio alle ore 14.45.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

16.00 - Prua puntata in direzione della sfida al Castellani, punti che valgono doppio nella lotta alla salvezza. In mattinata la squadra ha lasciato la sede del ritiro in Toscana, per una lunga rifinitura su un campo in erba nei dintorni di Empoli. La fase di riscaldamento ha permesso di portare a temperatura i muscoli con una serie di esercizi atletici sotto le direttive dei preparatori. Poi ha preso il via un valzer di addestramenti: una sintesi del lavoro imbastito in settimana dall’ex ct Prandelli insieme allo staff, dopo le parole dette dal mister ai giocatori radunati in cerchio. I ventidue convocati hanno completato i lavori senza inconvenienti last minute, in quasi un’ora di attività, prima dell’uscita e del ritorno alla base per smarcare le ulteriori tappe di avvicinamento. Prima del trasferimento allo stadio è in agenda una riunione tecnica. Il match avrà inizio alle 20:30. Il cielo è coperto, senza imminente minaccia di pioggia. Con la squadra è presente da ieri il ds Donatelli. Lo riporta il sito ufficiale del 'Grifone'.

INTER

14.02 - Cedric Soares si presenta ad Appiano. Il terzino portoghese, nuovo acquisto dell'Inter, ha sostenuto quest'oggi il suo primo allenamento con i nuovi compagni alla Pinetina. Lavoro che, come riporta Inter Tv, ha visto la squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico sul campo tra stretching, corsa e andature per chi ha giocato di più col Torino. Per gli altri, lavoro di forza seguito da rapidità con cambi di direzione. Infine, pallone protagonista con focus sul possesso palla e partitina con alcuni ragazzi della Berretti aggregati

JUVENTUS

15.41 - Da una vittoria sofferta e pesantissima, alla prossima, imminente sfida: la Juventus non ha tempo per godersi il successo sulla Lazio, perché già incombono i quarti di Coppa Italia. Mercoledì sera i bianconeri affronteranno l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e già questa mattina, poche ore dopo la gara dell'Olimpico, hanno iniziato a concentrarsi sul prossimo appuntamento. I giocatori in campo ieri sera si sono limitati a una seduta di recupero, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo, prima in una sessione di pallamano, utile per la gestione degli spazi e la coordinazione, e poi focalizzandosi sulla tecnica e sulle conclusioni in porta con il pallone. Hanno svolto parzialmente la seduta di allenamento di oggi con il gruppo Pjanic, Khedira e Mandzukic. Domani, vigilia della sfida contro i bergamaschi, i bianconeri si ritroveranno al JTC nel pomeriggio e prima dell'allenamento Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. Lo riporta il sito ufficiale della 'Vecchia Signora'.

LAZIO

15.32 - Per la Lazio allenamento tecnico al Fersini: con Simone Inzaghi ci sono i calciatori non utilizzati ieri contro la Juventus (compresi quelli entrati nel secondo tempo). Si lavora con un gruppo ristretto: nove elementi di movimento (Durmisi, Berisha, Badelj, Cataldi, Acerbi, Murgia, Neto, Marusic e Basta) più Kalaj e Zitelli, due ragazzi della Primavera aggregati alla prima squadra per la seduta di ripresa. Semplice scarico in palestra, invece, per i titolari di ieri sera. Marusic c’è. Il montenegrino torna a disposizione dopo i due turni di squalifica e il trauma contusivo al fianco rimediato con il Novara. Potrebbe rivedersi in campo proprio giovedì in Coppa Italia. Da domani si comincerà a preparare il quarto di finale con l’Inter, Inzaghi ha pochi giorni per decidere la formazione da schierare a Milano. In infermeria ci sono Luiz Felipe (out almeno altre due settimane per una lesione alla coscia destra) e Patric (problema al flessore). Non si vede ancora Lukaku, rientrato alla base dopo il mancato passaggio al Newcastle. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.it.

MILAN

17.36 - Ultime in casa Milan. Chiusa la rifinitura di Milanello, mister Gattuso ha ufficializzato la lista dei 23 rossoneri convocati per la sfida al Napoli, gara a eliminazione diretta valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì 29 gennaio alle 20.45 a San Siro. Questa la lista completa:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso, Tsadjout.

NAPOLI

17.41 - Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match di San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì alle ore 20.45. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi e torello. Di seguito allenamento tecnico e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Leggero affaticamento per Albiol e Hysaj che a scopo precauzionale non saranno del match.

Questi i convocati di Ancelotti:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Mario Rui.

Centrocampisti: Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Ounas.

Attaccanti: Mertens, Insigne, Milik, Callejon, Gaetano.

PARMA

14.56 - Il Parma Calcio, dopo la partita di campionato giocata ieri allo stadio Ennio Tardini contro la SPAL, riprenderà ad allenarsi al Centro Sportivo di Collecchio nel pomeriggio di martedì 29 gennaio (ore 14:30, a porte aperte). La squadra crociata comincerà a preparare il suo prossimo impegno in Serie A Tim, la trasferta all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus (22^ Giornata) in programma sabato 2 febbraio (ore 20:30).

ROMA

14.30 - Riprende il lavoro a Trigoria dopo l'ennesima rimonta subita in casa dell'Atalanta. I giallorossi cominciano a preparare la sfida di mercoledì pomeriggio in casa della Fiorentina, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi ha giocato ieri ha effettuato lavoro di scarico, mentre gli altri sono scesi in campo per l'allenamento. Terapie per Juan Jesus, Mirante, Perotti ed Ünder. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

SAMPDORIA

17.30 - Due gruppi di lavoro alla ripresa dei lavori in vista della trasferta di Napoli. Al “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha così suddiviso la tabella di marcia: seduta rigenerativa per i blucerchiati maggiormente impiegati nella gara con l’Udinese, allenamento completo per tutti gli altri disponibili, con Leonardo Benedetti della Primavera aggregato di giornata. Individuali di recupero agonistico sul campo per Edgar Barreto e Jacopo Sala. Riposo post-intervento per Gianluca Caprari, permesso per Lorenzo Tonelli. Domani, martedì, doppia sessione in agenda. Lo riporta il sito ufficiale del Doria.

SASSUOLO

SPAL

15.00 - Dopo la trasferta di Parma, i biancazzurri torneranno a lavorare domani, martedì 29 gennaio, in vista del prossimo match al “Mazza” di Ferrara col Torino. Ripresa degli allenamenti fissata alle ore 15.

TORINO

15.56 - Il Torino FC riprenderà domani la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Spal. Il programma di martedì 29 gennaio prevede una sessione a porte aperte presso lo stadio Filadelfia a partire dalle ore 14.30.

UDINESE