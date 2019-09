Serie A, live dai campi - Primi allenamenti per Ghezzal e Babacar

Le ultime dai campi di Serie A nell'avvicinamento alla seconda giornata di campionato.

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano già alla terza partita di campionato, lavorando però senza i tanti nazionali che hanno lasciato l'Italia per rispondere alla chiamata del proprio paese. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, Gomez e compagni hanno sostenuto una seduta d’allenamento in vista della sfida contro l’Udinese, in programma allo stadio Friuli domenica alle 15. Il programma della seduta, a cui non ha preso parte solamente Varnier, prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Toloi, che nei giorni scorsi aveva seguito un programma personalizzato, ha svolto parte dell’allenamento col gruppo.

BOLOGNA

Prosegue la preparazione della squadra a Brescia-Bologna: oggi doppia seduta agli ordini dello staff di Mihajlovic. Al mattino lavoro sul campo fra atletica e una serie di partitelle a campo ridotto, al pomeriggio esercizi in palestra. La ripresa degli allenamenti della squadra verso Brescia è fissata per venerdì alle 10 a porte aperte al centro tecnico.

BRESCIA

Brescia Calcio comunica che sabato 7 Settembre alle ore 15:00, presso lo stadio Stadio comunale "Gino Corioni" di Ospitaletto, si disputerà la partita amichevole contro il Frosinone Calcio.

Buon test per il Brescia di Eugenio Corini, che vince 5-1 a Mantova in amichevole. Le Rondinelle erano andate sotto al 29' per la rete di Altinier, ma hanno pareggiato a sei minuti dallo scadere della prima frazione con Semprini. Nella ripresa si scatenano Morosini e Tremolada, autori di una doppietta a testa.

CAGLIARI

FIORENTINA

Ripresi gli allenamenti in casa viola: di seguito il video della seduta.



GENOA

Ripresa degli allenamenti in casa rossoblù: nel pomeriggio la squadra si è ritrovata al Signorini e ha ripreso da dove aveva lasciato lunedì. Assenti i nazionali.

HELLAS VERONA

Dopo una serie di visite specialistiche, resesi necessarie per accertare senza margine alcuno di errore la natura e l’entità dell’infortunio occorso al calciatore in allenamento, Hellas Verona FC comunica che – in base all’ultimo esame strumentale delle scorse ore - Daniel Bessa ha rimediato la lesione dei muscoli adduttori (lungo e obliquo) della gamba destra. I tempi di recupero del calciatore sono ancora in fase di valutazione e quantificazione.

INTER

Inter di nuovo in campo, senza i nazionali, per la seduta di oggi. Presente anche Godin, come si può vedere dalle foto pubblicate su Twitter dal club nerazzurro.

JUVENTUS

Oggi il gruppo dei bianconeri, al netto di chi è al lavoro con le rispettive Nazionali, è tornato ad allenarsi alla Continassa. Dopo i tre giorni di pausa in seguito alla vittoria contro il Napoli, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio. Gonzalo Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo venerdì, avendo usufruito di due giorni supplementari di riposo concessi da Maurizio Sarri. Il Mister bianconero, in ripresa, ha diretto parzialmente la seduta di allenamento. Nel menu di giornata, ovviamente, una ripresa con lavoro di attivazione e atletico, seguito poi da esericizi di possesso palla, partitina e lavori personalizzati nel finale.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il campo centrale del centro sportivo di Formello a partire dalle ore 18. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. L’allenamento odierno si è poi concluso con una partitella a campo ridotto.

LECCE

La squadra si è ritrovata nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Liverani. Babacar, l’ultimo arrivato in casa Lecce, ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Assenti, perché impegnati con le rispettive nazionali, Benzar, Majer e Dubickas. Meccariello, Imbula, Lo Faso e Fiamozzi hanno lavorato in differenziato. Domani doppia seduta, a porte chiuse, all’Acaya Golf Resort & SPA.

Diego Farias

MILAN

Ripresa dei lavori a Milanello questa mattina, mercoledì 4 settembre, dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra da mister Giampaolo al termine della vittoriosa partita con il Brescia. Squadra al lavoro a ranghi ridotti a causa dell'assenza di ben 15 giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Gruppo in palestra alle 10.30 per l'attivazione muscolare, al termine della quale la squadra si è spostata in campo. Sul rialzato i rossoneri hanno svolto inizialmente una serie di esercitazioni atletiche eseguite con l'ausilio degli ostacoli prima di iniziare il lavoro sul campo ribassato: qui focus specifico sulle parte tecnica con una serie di partitelle a tema su campo ridotto. Cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.

NAPOLI

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà il 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di prevenzione in palestra. Successivamente, sul campo 1, attivazione a secco. Di seguito lavoro tattico e seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Sul campo 2, Insigne ha svolto allenamento seguendo la tabella personalizzata di recupero.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da attivazione, tecnica applicata e possessi palla. La seduta è stata conclusa da un lavoro aerobico per chi è sceso in campo contro l’Udinese e da una partita su porzione ridotta del campo per il resto del gruppo. Assenti Kastriot Dermaku, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali. Domani, giovedì 5 settembre, per i crociati è in programma una doppia seduta: l’allenamento mattutino a porte chiuse avrà inizio alle ore 10.00, quello pomeridiano a porte aperte alle 15.

ROMA

La Roma è scesa in campo questa mattina per continuare la lunga preparazione in vista della sfida del 15 settembre contro il Sassuolo. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra ha lavorato prettamente sulla tattica. Oltre ai nazionali, è risultato assente Fazio per un recupero programmato. Terapie, invece, per gli infortunati Perotti, Zappacosta e Spinazzola, con quest'ultimo più vicino al recupero (vocegiallorossa.it).

SAMPDORIA

Continua con una doppia seduta la preparazione della Sampdoria nella settimana di sosta del campionato. Senza i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Karol Linetty, i blucerchiati si sono concentrati in mattinata su lavori di forza in palestra e trasformazione sul campo, uniti ad esercitazioni tecnico-tattiche. Dopo una prima fase di attivazione, la squadra si è dedicata ad una sessione pomeridiana di tattica e ad una serie di partitelle a tema finali, alle quali hanno preso parte anche i giovani dell’Academy Emanuel Ercolano, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Aris Sorensen. Jeison Murillo è rimasto a riposo per un leggero stato influenzale mentre Gonzalo Maroni ha proseguito il proprio percorso riabilitativo.

Vieira.

SASSUOLO

Doppia seduta questo oggi per il Sassuolo Calcio al Mapei Football Center. Al mattino neroverdi impegnati nei test atletici e di valutazione funzionale del Centro Ricerche Mapei Sport, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecniche, conclusioni in porta e partitelle finali ad alta intensità. Domani è in programma una doppia seduta sempre sul campo del nuovo centro sportivo neroverde.

SPAL

TORINO

Il Torino riprenderà gli allenamenti domani - giovedì 5 settembre - in vista della sfida contro il Lecce: in calendario una seduta pomeridiana presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE

Con il campionato fermo nel weekend dedicato alle nazionali, prosegue la preparazione dei ragazzi di mister Igor Tudor. Venerdì 6 settembre alle ore 17, infatti, i bianconeri saranno impegnati alla Dacia Arena in un test amichevole contro il Pordenone.