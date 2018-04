Serie A, live dai campi - Quagliarella a parte. Napoli, doppia seduta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

BENEVENTO

BOLOGNA

La preparazione dei rossoblù alla trasferta calabrese è continuata stamattina con un allenamento a Casteldebole: lavoro atletico e squadra divisa in due gruppi, per una serie di partitelle a tema su due campi distinti. Emil Krafth ha svolto una seduta differenziata, programma personalizzato per Vasilis Torosidis e Blerim Dzemaili. Non si è allenato Giancarlo Gonzalez a causa di una contusione.

CAGLIARI

Il Cagliari ha ripreso subito gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima contro l’Hellas Verona. Questa mattina ad Asseminello i rossoblù maggiormente impiegati in gara ieri hanno svolto lavoro di scarico. Per tutti gli altri: lavoro aerobico in campo ed esercitazioni sul possesso palla. In chiusura partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Cigarini, Farias e Han.

CHIEVOVERONA

CROTONE

FIORENTINA

Subito al lavoro la squadra di Stefano Pioli dopo la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese per 2-0. I viola si preparano alla trasferta di Roma cercando di continuare la striscia di 5 vittorie consecutive. Lavoro in palestra per chi è sceso in campo, poi partitella.

GENOA

HELLAS VERONA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Chievo di domenica al San Paolo (ore 15) per la trentunesima giornata di Serie A. Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza. Poi il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti è rientrato e sul campo 2 i difensori sono stati impegnati in lavoro tecnico specifico. Nel pomeriggio la seconda seduta.

ROMA

SAMPDORIA

La bella vittoria di Bergamo è già alle spalle, la Sampdoria è ormai proiettata verso il derby della Lanterna di sabato prossimo. Il gruppo, ritrovatosi in mattinata a Bogliasco, è stato diviso in due: seduta di scarico per i più impegnati con l’Atalanta, seduta completa sul campo per tutti gli altri. Quattro gli aggregati della Primavera: Yassin Ejjaki, Alex Pastor, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore. Ricky Alvarez, che ieri ha rimediato una contusione al ginocchio destro, è stato sottoposto a terapie e fisioterapia. Lavoro individuale di recupero per Edgar Barreto, David Kownacki, Fabio Quagliarella e Ivan Strinic.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE