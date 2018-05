Serie A, live dai campi - Quagliarella migliora. Barella ok per Napoli

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

ATALANTA

18.28 - Allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta, che domenica alle 15 affronterà la Lazio all'Olimpico nella trentaseiesima giornata di serie A. Alla seduta non hanno preso Bastoni, Melegoni, Petagna, Rizzo e Spinazzola che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato.

IN OTTICA LAZIO - Da valutare tutti i giocatori che non hanno preso parte alla seduta di oggi, mentre Caldara non sarà a disposizione di Gasperini a causa del turno di squalifica che dovrà scontare contro i biancocelesti.

BENEVENTO

18.55 - Allenamento sotto la pioggia per la formazione di De Zerbi in vista della sfida contro la SPAL.

IN OTTICA SPAL - Oltre agli squalificati Brignola, Lucioni e Cataldi non saranno a disposizione per la sfida contro i biancazzurri Guilherme, Memushaj, Antei, Djuricic, Costa e D'Alessandro. Da valutare Tosca che soffre un fastidio all'inguine.

BOLOGNA

15.19 - Sotto una leggera pioggia la squadra ha continuato gli allenamenti questa mattina a due giorni dalla gara di Torino. Riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per i rossoblù, con prove di calci da fermo.

IN OTTICA JUVENTUS - Filip Helander oggi ha svolto una seduta differenziata, terapie e differenziato, invece, per Blerim Dzemaili. Giancarlo Gonzalez, Erick Pulgar e Godfred Donsah hanno svolto terapie e non saranno a disposizione per la sfida contro i bianconeri.

CAGLIARI

18.30 - Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio ad Asseminello in vista del match di domenica alla Sardegna Arena contro la Roma (ore 20.45), gara della 36ª giornata di campionato. L’allenamento odierno si è aperto col riscaldamento tecnico. A seguire, lavoro per reparti e partita tattica. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA ROMA - Parzialmente in gruppo oggi Daniele Dessena. Personalizzato per Senna Miangue, Fabio Pisacane e Filippo Romagna, che restano dunque in forte dubbio. Squalificati Cigarini e Castan e Joao Pedro.

CHIEVO VERONA

17.31 - Gli uomini di mister Lorenzo D’Anna, a tre giorni dal match casalingo contro il Crotone, proseguono a pieno ritmo la preparazione: nella seduta odierna, i gialloblù hanno svolto una gara di allenamento contro l’A.C.D San Martino Speme, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, vincendo per 4-0. Nella prima frazione di gioco il ChievoVerona si è reso pericoloso in più occasioni con Lucas Castro e Riccardo Meggiorini, prima della rete del vantaggio realizzata proprio da quest’ultimo: l’attaccante veronese finalizza con un mancino preciso un’azione orchestrata dalla destra sull’asse Fabrizio Cacciatore – Sergio Pellissier. Il Raddoppio gialloblù arriva dai piedi del centrocampista Lucas Castro, abile ad inserirsi con efficacia tra le maglie ospiti e trasformare il cross di Gianluca Gaudino. È ancora Riccardo Meggiorini, poco prima dello scadere del primo tempo, a mettere in goal il pallone del 3-0 raccogliendo la sfera indirizzata sul secondo palo e battendo il portiere ospite. Nella ripresa a rendersi pericoloso è Valter Birsa con un paio di conclusioni da fuori area. Vicini alla rete con Manuel Pucciarelli, i gialloblù trovano il goal del definitivo 4-0 con Bostjan Cesar che svetta di testa in piena area di rigore.

IN OTTICA CROTONE - Riccardo Meggiorini è completamente recuperato e sarà dunque a disposizione di D'Anna per la sfida di domenica, al pari di tutto il resto della rosa.

CROTONE

15.28 - Seduta mattutina per la formazione di Walter Zenga in vista della sfida salvezza contro il Chievo Verona. Il gruppo si è allenato sul campo svolgendo esercitazioni tecnico-tattiche, oltre ad aver lavorato anche sulla parte atletica.

IN OTTICA CHIEVO - Ceccherini e Tumminello dovrebbero essere convocati per la sfida del Bentegosi mentre è da escludere il rientro di Budimir. Sempre out Benali.

FIORENTINA

15.44 - La squadra di Stefano Pioli è scesa in campo questa mattina e ha svolto una seduta tra campo e palestra, in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Genoa a Marassi.

IN OTTICA GENOA - Proseguono le terapie per Vitor Hugo, infortunatosi al bicipite femorale. Oggi il brasiliano ha iniziato a svolgere lavoro personalizzato sia in palestra che sul campo. La strada per il ritorno in campo sarà comunque piuttosto lunga, l'infortunio verrà monitorato giorno per giorno e sicuramente il giocatore sarà indisponibile per la trasferta di domenica a Genova. Out anche lo squalificato Laurini, oltre al giovane Lo Faso.

GENOA

18.14 - Cresce l’attesa per il match con la Fiorentina, penultimo in termini di gare interne al Ferraris. A Villa Rostan i giocatori hanno fatto colazione e poi pranzato. In mezzo una seduta mista diretta dal tecnico Ballardini con il suo staff, impegnato anche a preparare i temi da piazzare nelle riunioni con i giocatori, in agenda nei prossimi giorni a cadenza quotidiana. Sul terreno di gioco del ‘Signorini’, Pepito Rossi e compagni sono rimasti a lungo per provare i primi accorgimenti, da approfondire negli appuntamenti rimanenti. Tra riscaldamento, esercizi, partitelle circa un’ora e mezza di programma.

IN OTTICA FIORENTINA - Al di là della perdurante indisponibilità di Izzo, Laxalt e Pereira, tutti alle prese con lavoro specifico di riabilitazione, il resto del gruppo sarà a disposizione di Ballardini per la sfida contro i viola.

HELLAS VERONA

18.24 - Continuano gli allenamenti per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in preparazione del match contro il Milan in programma sabato (ore 18) allo stadio 'Meazza'. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, per poi continuare con una fase dedicata agli esercizi di forza. Spazio successivamente ad una serie di esercitazioni tattiche, prima di concludere l'allenamento con una partitella.

IN OTTICA MILAN - Lavoro differenziato per Nicolas, a causa di una contusione alla coscia sinistra. Terapie per Mattia Valoti. Sarà out per i rossoneri anche Marcel Buchel.

INTER

15.25 - Allenamento tra campo e palestra per i nerazzurri, che continuano a preparare la sfida contro l'Udinese. Presente alla seduta della formazione di Luciano Spalletti anche Alessandro Cattelan.

IN OTTICA UDINESE - Saranno tre gli assenti dell'Inter per la sfida contro i bianconeri. Oltre all'infortunato Roberto Gagliardini, non saranno infatti a disposizione Danilo D'Ambrosio e Matias Vecino, squalificati dal giudice sportivo.

JUVENTUS

15.52 - La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato. Sabato sera, alle 20:45, all'Allianz Stadium, arriva il Bologna e i bianconeri, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri e l'intensa seduta di ieri, in cui hanno lavorato principalmente sulla parte tecnica, oggi si sono dedicati agli aspetti tattici del match, provando i movimenti difensivi e le fasi di gioco d'attacco da replicare contro gli emiliani.

IN OTTICA BOLOGNA - Non ci sarà Mario Mandzukic che dovrebbe rientrare contro il Milan in Coppa Italia. Al posto di Pjanic (squalificato) possibile l'utilizzo di Bentancur, mentre in attacco potrebbe trovare spazio Dybala.

LAZIO

18.02 - Allenamento pomeridiano per la Lazio in vista della gara contro l'Atalanta. I biancocelesti sono scesi in campo e hanno lavorato con il pallone, terminando poi la seduta con una partitella in famiglia.

IN OTTICA ATALANTA - Arrivano novità sull'infortunio di Ciro Immobile che ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante dovrà restare ai box per 15-20 giorni. Out contro gli orobici anche Stefan Radu per una contrattura all’adduttore breve della coscia destra, mentre Marco Parolo verrà valutato la prossima settimana.

MILAN

A Milanello, prosegue la marcia di avvicinamento dei rossoneri al match di sabato contro il Verona, in programma a San Siro alle 18.00. Squadra in palestra per la prima parte del lavoro odierno dedicata all'attivazione muscolare: esercizi con gli attrezzi e lavoro a terra prima di uscire sul campo. A seguire, i rossoneri si sono concentrati su alcune esercitazioni tecniche fatte di passaggi, cross e tiri in porta, prima di passare alla fase tattica basata sulle palle inattive, sia in fase offensiva che difensiva. Ha chiuso la seduta una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA VERONA - Lucas Biglia dovrebbe rientrare contro l'Atalanta, mentre Romagnoli è recuperato ma dovrebbe essere risparmiato per la finale di Coppa Italia. Entrambi, dunque, non ci saranno contro l'Hellas. Gattuso ha provato Borini nella posizione di terzino destro, davanti dovrebbe giocare Cutrone.

NAPOLI

17.47 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Torino di domenica al San Paolo. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e successivamente attivazione tecnica. Di seguito partitita area-area a campo grande.

IN OTTICA TORINO - Oltre al solito Ghoulam non sarà a disposizione di Maurizio Sarri neanche Kalidou Koulibaly, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Fiorentina al Franchi domenica scorsa.

ROMA

17.49 - La Roma è tornata ad allenarsi in vista della delicata trasferta di Cagliari, terz'ultima gara della stagione. Come di consueto, la squadra è stata divisa in due gruppi tra chi ha giocato ieri e chi è rimasto in panchina. Il programma prevedeva una prima parte in palestra e poi lavoro sul campo C.

IN OTTICA CAGLIARI - Da valutare le condizioni di Strootman, Perotti, Defrel e Karsdorp che oggi hanno svolto un allenamento differenziato.

SAMPDORIA

15.47 - Allenamento mattutino per la Sampdoria in vista della gara contro il Sassuolo. Dopo una riunione tecnica in sala video, la squadra ha proseguito le esercitazioni in vista del Sassuolo, concluse con una partitella a tema.

IN OTTICA SASSUOLO - Fabio Quagliarella e Duván Zapata hanno parzialmente lavorato con il gruppo. Questa la notizia di giornata in arrivo dalla seduta del mattino al “Mugnaini” di Bogliasco. Assenti invece Gianluca Caprari (specifico con la palla sul campo), Ricky Alvarez e Nicola Murru (individuali di recupero agonistico).

SASSUOLO

Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista del match di domenica contro la Sampdoria. Questo pomeriggio allo Stadio Ricci la squadra ha svolto riscaldamento, situazioni sulle palle inattive, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella a tutto campo.

IN OTTICA SAMPDORIA - Lavoro differenziato per Davide Biondini ed Edoardo Goldaniga.

SPAL

TORINO

17.20 - Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia in vista della trasferta a Napoli di domenica. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a ranghi misti.

IN OTTICA NAPOLI - Barreca è rientrato oggi in gruppo, terapie per Berenguer e Obi. Out per il Napoli Lyanco e lo squalificato Moretti.

UDINESE

18.26 - Allenamento all'interno della Dacia Arena per i bianconeri di Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro l'Inter.

🏟 Sul campo di casa! Per preparare al meglio #UdineseInter Mister #Tudor oggi ha scelto di far allenare i bianconeri alla Dacia Arena! #AleUdin pic.twitter.com/jZre7X1quH — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 3 maggio 2018