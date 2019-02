Serie A, live dai campi - Rifinitura per la Juve. Domani visite per Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Continua al Centro Bortolotti la preparazione alla prossima partita che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo del Torino sabato alle ore 15. Oggi la squadra la lavorato divisa in due gruppi: lavoro al mattino per chi ha giocato sabato col Milan, gli altri hanno disputato una partitella d'allenamento (primo tempo da 45', secondo da 30') contro l'Inveruno (squadra che milita nel campionato di Serie D): 8-0 il risultato finale con quattro gol di Barrow e una rete a testa per Mancini, Kulusevski, Piccoli e Pessina. Hanno lavorato a parte Papu Gomez e Varnier.

BOLOGNA

Appena tornati da Roma, i rossoblù sono tornati sul campo per cominciare la preparazione in vista del match contro la Juventus. Lavoro defaticante in palestra per i titolari dell’Olimpico, seduta più intensa per gli altri, con Riccardo Orsolini che è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Rodrigo Palacio, Lyanco e Giancarlo Gonzalez. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Mattiello hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo obliquo (una settimana di stop); nel caso di Mattia Destro si tratta di una lesione di primo grado del semimembranoso destro (due-tre settimane di stop).

CAGLIARI

Il Cagliari ha iniziato gli allenamenti in vista della gara di domenica 24 febbraio, quando i rossoblù saranno impegnati allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova contro la Sampdoria. Questo pomeriggio il gruppo ha iniziato con un lavoro di attivazione, quindi la parte tecnica con esercitazioni a circuito e trasmissione palla. La seduta è proseguita con una partita a campo ridotto per poi concludersi con dei lavori di potenza aerobica individuali. Ha svolto parte dell’allenamento con la squadra Fabrizio Cacciatore. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Luca Pellegrini e Cyril Théréau. Terapie per Filippo Romagna a causa di una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro e Alberto Cerri, a seguito di un’elongazione al bicipite femorale della gamba sinistra.

CHIEVOVERONA

È iniziata la settimana di allenamenti che porterà i gialloblù alla partita casalinga con il Genoa, in programma domenica 24 febbraio alle ore 15.00 allo stadio Bentegodi. La squadra ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione tecnica e da esercizi di possesso palla. Mister Di Carlo ha poi diviso il gruppo in due parti: chi è sceso in campo domenica scorsa contro l’Udinese ha svolto lavori di potenza aerobica, mentre gli altri hanno svolto lavori a secco con palla.

EMPOLI

Azzurri al lavoro nel pomeriggio al Castellani; domani alle 14.30 nuovo allenamento, giovedì mattina ultima seduta prima della partenza per Milano.

FIORENTINA

Seduta pomeridiana per la squadra di Stefano Pioli, in vista della sfida contro l'Inter. Federico Ceccherini si è allenato a parte ma la sua presenza per domenica sera non è in dubbio.

FROSINONE

Seduta pomeridiana per i giallazzurri alla Città dello Sport. La squadra ha svolto un lavoro in palestra, delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Parzialmente in gruppo Dionisi, differenziato per Simic e Ariaudo, terapie per Ghiglione.

GENOA

Effetto Lazio alla ripresa degli allenamenti anticipata da una riunione per inquadrare il lavoro settimanale, a conclusione del work-shop sul match-fixing con gli esperti di Sportradar, Lega Serie A e Istituto per il Credito Sportivo. Morale a mille per i tre punti di domenica, ma anche piedi per terra pensando alla partita con il Chievo, altra tappa verso la fatidica quota 40 punti e per risalire la classifica. Tra le esercitazioni fatte svolgere da mister Prandelli, arrivato in mattinata per imbastire il programma con i collaboratori, alcune hanno riguardato situazioni di gioco con una delle due squadre in (doppia) inferiorità numerica. Al bando gli imprevisti. Nessuno dei giocatori indisponibili nell’ultima partita si è riaggregato al gruppo.

INTER

La notizia delle ultime ore è che Mauro Icardi non avrebbe intenzione di scendere nuovamente in campo con la maglia dell'Inter senza riavere la fascia di capitano al braccio, assegnata mercoledì a Samir Handanovic. Intanto La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione sull'attaccante argentino, facendo sapere che sono state fissate le visite mediche per la giornata di domani vista l'infiammazione al ginocchio destro accusata dal calciatore. In questo modo, il club nerazzurro accerterà la reale entità dell'infortunio accusato dall'ex Sampdoria che da quando è stato degradato è andato ad Appiano Gentile solo per svolgere sedute fisioterapiche.

JUVENTUS

Seduta di rifinitura per la Juventus, che si è allenata oggi prima della partenza per Madrid.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto dei torelli prima di passare ad un’ampia fase tattica in vista del match di domani con il Siviglia che, domani alle 18:00, decreterà la squadra che accederà agli ottavi di finale della manifestazione continentale.

MILAN

Una splendida giornata di sole ha riaccolto i rossoneri a Milanello, dove questo pomeriggio sono ripresi gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gattuso al termine della vittoriosa trasferta di Bergamo. Sul rialzato, alle spalle degli spogliatoi, a partire dalle 15.00 la squadra ha iniziato la fase di riscaldamento effettuando alcuni allunghi (lato lungo); l'attivazione muscolare è continuata attraverso dei torelli a tema. Poi il gruppo si è diviso in tre parti per proseguire il lavoro con esercitazioni tattiche abbinate a lavoro fisico: due gruppi si sono concentrati sul possesso palla mentre il terzo ha eseguito una serie di scatti sui 10 e 30 metri. Le varie squadre si sono alternate tra tattica e atletica. Infine, spazio a una partitella a tocco libero su campo ridotto.

NAPOLI

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì al San Paolo (ore 19). La squadra, in avvio, ha svolto attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente svolgimento di gioco e lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con partitina a porte piccole.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti esercizi di tecnica applicata e possesso palla. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico. Nicolas Schiappacasse ha lavorato con i compagni. Federico Dimarco, Francisco Sierralta e Matteo Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro personalizzato.

ROMA

La Roma inizia la preparazione in vista del match contro il Frosinone di sabato alle 20:30. Chi ha giocato ieri svolge defaticante in palestra, seduta normale - palestra e campo - per gli altri. Ünder ha già svolto lavoro individuale con il pallone, terapie per Schick e Karsdorp. (fonte: vocegiallorossa.it)

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata al lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco. Lo ha fatto a due velocità, in due differenti gruppi, come di consueto per la seduta post-partita: da una parte i maggiormente impiegati al “Meazza” contro l’Inter e allenamento completo per tutti gli altri disponibili. Specifico di recupero sul campo per Edgar Barreto e Jakub Jankto, in piscina per Gianluca Caprari, Nicola Murru e Gastón Ramírez.

SASSUOLO

Allenamento pomeridiano per il Sassuolo Calcio che questo pomeriggio allo Stadio Ricci ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla e partitelle su campo ridotto. Lavoro differenziato per Giangiacomo Magnani e Marlon.

SPAL

A 24 ore dall’intervento chirurgico effettuato causa colica addominale, le condizioni del tecnico biancazzurro Leonardo Semplici sono decisamente migliorate. Il decorso post operatorio appare del tutto regolare. Anche gli esami ematochimici evidenziano un miglioramento e l’allenatore ha iniziato la dieta idrica. Al momento, non sono ancora state sciolte le tempistiche di recupero. La prima squadra S.P.A.L. è stata affidata al secondo allenatore Andrea Consumi, che insieme al resto dello staff tecnico sta conducendo le sedute d’allenamento.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia. Dopo il riscaldamento il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere lavori sulla parte atletica e poi esercitazioni a tema sul possesso palla. Primo allenamento in granata per il giovane Wilfried Stephane Singo, classe 2000, difensore centrale e nazionale Under 20 della Costa d’Avorio. Il programma di domani prevede una sessione pomeridiana, al Filadelfia.

UDINESE