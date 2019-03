Serie A, live dai campi - Riposo Juve, vigilia europea per Napoli e Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.00 - Proseguono gli allenamenti di Gomez e compagni in vista della gara contro il ChievoVerona, in programma domenica alle 15.

Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diretto la seduta sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia.

IN OTTICA CHIEVO - Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Toloi e Varnier hanno lavorato a parte. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BOLOGNA

10.00 - La preparazione dei rossoblu verso la gara contro il Torino proseguirà oggi con una seduta di allenamento a porte chiuse sui campi del centro tecnico Niccolò Galli.

IN OTTICA TORINO - Oggi al centro tecnico Niccolò Galli la squadra ha proseguito la preparazione alla sfida contro i granata con una seduta di esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. Federico Santander ha svolto terapie.

CAGLIARI

16.00 - Nuovo allenamento per i rossoblù questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, in preparazione alla partita di venerdì sera alla Sardegna Arena contro la Fiorentina. Seduta aperta dall'analisi video. A seguire, la parte tecnico-tattica sul campo: sviluppi delle situazioni offensive ed esercitazioni sui calci piazzati e le conclusioni in porta. Si sono allenati con la squadra Leonardo Pavoletti e Cyril Théréau. Kiril Despodov e Luca Pellegrini hanno svolto un lavoro personalizzato per smaltire un affaticamento muscolare. Lavori individualizzati per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Lucas Castro.

IN OTTICA FIORENTINA - Domani mattina il Cagliari sosterrà un’altra sessione di allenamento. Al termine, alle 12.40, mister Rolando Maran incontrerà i media per presentare la gara contro la squadra viola.

CHIEVOVERONA

18.00 - Allenamento pomeridiano per i gialloblù oggi a Veronello.

IN OTTICA ATALANTA - Questo il programma svolto quest'oggi:

- Riscaldamento

- Esercizi di forza

- Possessi palla

- Torneo

EMPOLI

IN OTTICA FROSINONE -

FIORENTINA

IN OTTICA CAGLIARI -

FROSINONE

IN OTTICA EMPOLI -

GENOA

16.00 - Le prove generali per la partita con la Juventus. E l’abbraccio con i tifosi pronti a venire a Pegli per il test con l’Us Baiardo, storica società genovese che partecipa al campionato di Eccellenza. L’amichevole di giovedì al Centro Sportivo Signorini si svolgerà a porte aperte (inizio alle 15). Come da tradizione instaurata nelle ultime settimane, mister Prandelli ha dato il proprio ok per favorire l’avvicinamento del popolo rossoblù alla squadra. Non parteciperanno alla partitella i giovani convocati per la Viareggio Cup, chiamati di solito a rimpolpare la rosa.

IN OTTICA JUVENTUS - La preparazione proseguirà poi nelle giornate di venerdì e sabato con sessioni a porte chiuse.

INTER

16.00 - La formazione di Spalletti giocherà domani in Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Convocati 20 giocatori in vista del match di ritorno degli ottavi di finale in programma al "Meazza" domani alle ore 21.00.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Cedric Soares, D'Ambrosio, Skriniar, Zappa;

Centrocampisti: Vecino, Borja Valero, Gavioli, Perisic, Schirò, Brozovic;

Attaccanti: Keita, Politano, Merola, Esposito, Candreva.

JUVENTUS

16.00 - La Vecchia Signora inizierà a preparare la trasferta di campionato di Marassi (Genoa-Juve, domenica ore 12.30) da domani.

IN OTTICA GENOA - I giocatori, infatti, usufruiscono oggi di un meritatissimo turno di riposo, concesso da Mister Allegri dopo l'impresa di Champions League.

LAZIO

16.15 - Allenamento mattutino per la formazione biancoceleste, che alle ore 11:00 si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Lavoro iniziale svolto sul campetto adiacente, con rosa divisa in quattro gruppi a svolgere altrettante stazioni atletiche e tecniche. Successivamente, gli uomini a disposizione di mister Inzaghi hanno svolto differenti tipologie di lavoro tutte incentrate sulla forza per poi spostarsi sul terreno di gioco.

IN OTTICA PARMA - I biancocelesti hanno quindi dato vita ad una fase tattica che ha visto difensori ed attaccanti confrontarsi reciprocamente. La seduta è terminata con una partita in famiglia a campo ridotto chiusa sul risultato di 1-1. Domani è in programma una sessione mattutina.

MILAN

16.10 - Secondo allenamento a Milanello verso il Derby. La squadra si è ritrovata alle 10.30 per continuare la preparazione del big match domenica 17 alle 20.30 a San Siro. Anche nella giornata odierna, ad assistere alla sessione, erano presenti Leonardo e Maldini. Sul centrale, alle 11.00, i rossoneri hanno iniziato il riscaldamento attraverso un torello all'interno del cerchio di centrocampo per poi proseguire il lavoro atletico effettuando esercizi di potenziamento per gli arti inferiori utilizzando degli ostacoli bassi e degli elastici. La prima fase è terminata svolgendo una sequenza di allunghi (lato lungo del campo). Dopodiché, divisi in due gruppi, da una parte è stata curata la tattica, in particolare a livello di movimenti difensivi, e dall'altra la tecnica giocando una serie di partitelle su campo ridotto. La squadra si è riunita per dedicarsi ad alcune prove tecnico-tattiche prima di concludere con una serie di tiri in porta.

IN OTTICA INTER - Per giovedì 14, a Milanello, è ancora previsto un solo allenamento mattutino a partire dalle 11.00.

NAPOLI

16.00 - La formazione di Ancelotti scenderà in campo domani a Salisburgo per il ritorno degli ottavi di Europa League, poi tornerà in Campania per preparare la sfida interna di domenica al San Paolo.

PARMA

17.40 - La squadra ducale è tornata ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, i consueti torelli seguiti da esercizi per reparti. La seduta è proseguita con un triangolare in porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro ad alta intensità.

IN OTTICA LAZIO - Roberto Inglese ha lavorato con i compagni. Allenamento personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Domani, giovedì 14 marzo, i crociati torneranno in campo per una seduta mattutina a porte chiuse.

ROMA

IN OTTICA GENOA -

SAMPDORIA

IN OTTICA SASSUOLO -

SASSUOLO

IN OTTICA SAMPDORIA -

SPAL

10.00 - Seduta di allenamento alle ore 11:00 per la compagine allenata da mister Semplici.

IN OTTICA ROMA -

TORINO

17.30 - Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per i granata al Filadelfia, in vista della partita di sabato sera contro i felsinei.

IN OTTICA BOLOGNA - Dopo il riscaldamento ed alcune esercitazioni a tema Walter Mazzarri ha diretto una partita a ranghi misti, con l’organico implementato da alcuni elementi del Settore giovanile. Il programma di domani prevede un’altra sessione pomeridiana.