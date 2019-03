Serie A, live dai campi - Riposo per il Milan, Juve e Napoli in campo

ATALANTA

BOLOGNA

16.00 - La ripresa degli allenamenti è prevista per domani alle ore 15 con una seduta a porte aperte.

CAGLIARI

15.11 - La squadra si è divisa in due gruppi. I calciatori maggiormente impiegati hanno svolto un lavoro di scarico; gli altri sono stati impegnati in lavori neuromuscolari con conclusioni in porta. La seduta si è chiusa con una serie di partitelle su campo ridotto. Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Lucas Castro hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

IN OTTICA FIORENTINA - Lucas Castro, Alberto Cerri e Ragna Klavan sono gli indisponibili ad oggi: possibile rientro solo per il centravanti coi viola.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

15.00 - La squadra di mister Iachini scende in campo stasera per il posticipo di Serie A contro la Roma.

IN OTTICA ROMA - Questa la probabile formazione della truppa toscana:

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

A disp.: Provedel, Rasmussen, Pajac, Diks, Maietta, Brighi, Nikolau, Traoré, Uçan, Capezzi, Oberlin.

All. Giuseppe Iachini.

FIORENTINA

FROSINONE

18.05 - Dopo la gara di ieri contro il Torino i giallazzurri sono tornati a lavorare questa mattina alla Città dello Sport. Chi è sceso in campo contro i granata ha svolto una seduta di scarico, partitella per il resto del gruppo. Ghiglione ha lavorato a parte. La ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Empoli è fissata per mercoledì, la squadra sosterrà una doppia seduta a Ferentino.

GENOA

10.00 - Due giorni di riposo per il gruppo di Prandelli, che tornerà dunque domani ad allenarsi al Centro Signorini in vista della sfida alla Juventus.

IN OTTICA JUVENTUS - Stefan Radu è tornato pienamente arruolabile, da valutare Andrea Favilli mentre per Oscar Hiljemark, la stagione è finita anzitempo.

INTER

JUVENTUS

16.30 - La formazione bianconera si in vista della sfida importantissima di domani sera contro l'Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Buone notizie per Massimiliano Allegri, perché Douglas Costa lavora con il gruppo: il brasiliano potrebbe essere un'arma da sfruttare anche a partita in corso. Clicca qui per il video e le foto della seduta, raccolte da Tuttomercatoweb.com.

LAZIO

11.00 - Archiviata la ventisettesima giornata di Serie A, la squadra biancoceleste è chiamata a voltare pagina ed a concentrarsi sul prossimo match di campionato, nel quale la formazione di Inzaghi giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

IN OTTICA PARMA - In vista dell’incontro con la formazione crociata, la compagine capitolina tornerà ad allenarsi presso il Centro Sportivo di Formello nella giornata di martedì al termine di un giorno di riposo concesso da mister Inzaghi.

MILAN

15.00 - Dopo la trasferta di Verona si apre la strada che porterà al Derby. Il Milan lo giocherà in casa e potrebbe essere uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League: un appuntamento da preparare al meglio, per mister Gattuso.

IN OTTICA INTER - Martedì, dopo i due giorni di riposo post-Chievo, la squadra riprenderà ad allenarsi a Milanello alle 10.30. Mercoledì e giovedì (compreso), poi, saranno in programma tutte sessioni mattutine a partire dalle 11.30. Venerdì, invece, un'analisi-video anticiperà il penultimo lavoro in campo dei rossoneri. Nel pomeriggio di sabato, alla vigilia, si svolgeranno prima la conferenza stampa di Mister Gattuso e dalle 15.00 la rifinitura.

NAPOLI

14.00 - Dopo la gara di Reggio Emilia, il Napoli ha ripreso subito questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo, ottavo di ritorno di Europa League in programma giovedì in Austria (ore 18.55).

IN OTTICA SALISBURGO - La squadra si è divisa in 2 gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro il Sassuolo hanno svolto esercizi di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento e torello in avvio. Successivamente lavoro tecnico tattico, chiusura con partita a campo ridotto.

PARMA

ROMA

15.00 - La squadra giallorossa scende in campo stasera contro l'Empoli, per il posticipo del 27esimo turno di Serie A.

IN OTTICA EMPOLI - Questa la probabile formazione della squadra appena affidata a Claudio Ranieri:

Roma (4-4-2): Olsen; Florenzi, Jesus, Marcano, Santon; Zaniolo, Nzonzi, Cristante, Kluivert; Schick, El Shaarawy.

A disp.: Mirante, Fuzato, Riccardi, Coric, Perotti, Karsdorp, Semeraro, Cargnelutti, Celar, Pezzella.

All. Claudio Ranieri.

SAMPDORIA

14.30 - Al termine dello stop casalingo con l’Atalanta, Marco Giampaolo ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra. I blucerchiati si ritroveranno al 'Mugnaini' di Bogliasco nella mattinata di martedì, quando si comincerà a preparare la trasferta del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

IN OTTICA SASSUOLO - Da valutare le condizioni di Jacopo Sala e Riccardo Saponara, usciti anzitempo dalla sfida con i nerazzurri.

SASSUOLO

14.00 - La formazione neroverde ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista dell'anticipo di sabato contro la Sampdoria. Allo stadio Ricci i neroverdi si sono divisi in due gruppi: seduta defaticante per i calciatori impiegati contro il Napoli, per il resto della squadra mobilizzazione in palestra, riscaldamento, partitelle ad alta intensità su campo ridotto e lavoro metabolico a secco. A parte Enrico Brignola e Marlon.

IN OTTICA SAMPDORIA - Fermo Francesco Magnanelli a seguito di trauma al costato riportato nella partita di ieri. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la frattura composta della 9^ costa. Ulteriori valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni. Il programma di domani prevede seduta pomeridiana al Ricci.

SPAL

10.00 - Dopo l’impegno di campionato contro l’Inter, i biancazzurri riprenderanno gli allenamenti nella mattinata di lunedì 11 marzo in vista del match con la Roma, in programma sabato 16 marzo alle ore 18:00 allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara.

IN OTTICA ROMA - Questa mattina la formazione di Semplici s'è allenata alle ore 11, domani invece si allenerà alle 15 con una seduta a porte chiuse. Per mercoledì è prevista una seduta di allenamento alle ore 11, come giovedì. Venerdì, invece, gli estensi si alleneranno alle 15.

TORINO

10.00 - Ripresa della preparazione questa mattina al Filadelfia per la formazione di Mazzarri, in vista dell'anticipo di sabato sera contro il Bologna. Doppio programma di lavoro: defaticante per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri a Frosinone, tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri.

IN OTTICA BOLOGNA - Il programma di domani, martedì 12 marzo, prevede una sessione pomeridiana.