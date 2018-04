Serie A, live dai campi - Riposo per molti club. Dzemaili, escluse lesioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA La ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia è in programma domani pomeriggio alle 15 a porte aperte. Inizierà così la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica pomeriggio alla Lazio, terzultimo impegno di questa stagione.

All’indomani dell’1-2 col Milan sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole, con un lavoro di scarico in palestra per i titolari di ieri, e una partitella per tutti gli altri, insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera di Mister Troise.

IN OTTICA JUVENTUS - Mattia Destro ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, allenamento differenziato per Filip Helander. Godfred Donsah ha iniziato la riabilitazione sul campo, mentre gli esami a cui è stato sottoposto Blerim Dzemaili non hanno evidenziato lesioni: svolgerà qualche giorno di terapie e differenziato.

CHIEVO VERONA Giornata di riposo per il Chievo Verona dopo la sconfitta contro la Roma ed il conseguente esonero del tecnico Rolando Maran. Gli allenamenti riprenderanno domani pomeriggio alle 15 con una seduta a porte aperte.

CROTONE Giornata di riposo concessa da mister Zenga. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, martedì 1 maggio, quando gli squali si ritroveranno al centro sportivo ‘Antico Borgo’ per iniziare a preparare l’importante gara del Bentegodi contro il Chievo Verona, in programma domenica alle ore 15.

FIORENTINA Giornata di riposo per la Fiorentina di Stefano Pioli dopo il successo sul Napoli. La squadra viola riprenderà domani gli allenamenti.

GENOA Giornata di riposo oggi per la squadra, ma non per tutti in realtà. Alcuni calciatori si sono sottoposti a cure e terapie, per velocizzare i loro recuperi o per renderli più stabili. Domani pomeriggio invece la squadra si ritroverà a Pegli per l’allenamento previsto alle ore 16 a porte aperte.

IN OTTICA FIORENTINA - Pedro Pereira, Izzo, Laxalt e Veloso hanno rispettato puntualmente l’impegno preso con fisioterapisti, preparatori e massaggiatori sottoponendosi alle cure del caso.

HELLAS VERONA Proseguono gli allenamenti dei gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di sabato contro il Milan. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro la SPAL, mentre gli altri hanno cominciato con un riscaldamento, passando successivamente ad una fase di lavoro atletico. In seguito, spazio al possesso palla prima di terminare la seduta con una partitella.

JUVENTUS Seconda giornata di riposo concesso da Max Allegri alla Juventus dopo la vittoria in extremis con l'Inter. I bianconeri si ritroveranno a Vinovo nel pomeriggio di domani.

LAZIO In vista del match contro l'Atalanta, in programma domenica 6 aprile alle ore 15:00, i biancocelesti torneranno ad allenarsi nella giornata di mercoledì presso il Centro Sportivo di Formello. Il tecnico Simone Inzaghi, infatti, ha concesso due giorni di riposo al gruppo dopo il successo sul Torino.

ROMA La Roma è scesa in campo sui prati del Fulvio Bernardini a due giorni dal match contro il Liverpool. La squadra si è da prima concentrata sulla parte atletica, poi ha svolto un lavoro tattico. Di Francesco si è concentrato reparto per reparto al fine di far apprendere al meglio i dettami tattici.

IN OTTICA CAGLIARI - Ancora lavoro individuale per Strootman, Perotti, Defrel, Karsdorp.

SAMPDORIA Dopo la vittoria sul Cagliari, Marco Giampaolo ha deciso di concedere un giorno e mezzo di riposo ai suoi ragazzi. La squadra si ritroverà al "Mugnaini" di Bogliasco martedì pomeriggio.

IN OTTICA SASSUOLO - Alla ripresa degli allenamenti saranno valutate le condizioni di Fabio Quagliarella, che ha rimediato una contusione nel corso del match con gli isolani.

TORINO Il Torino FC riprenderà martedì 1 maggio la preparazione in vista della partita contro il Napoli. Il programma prevede una sessione presso lo stadio Filadelfia.

