Serie A, live dai campi: Roma, ai box Pastore, Santon, Florenzi e Perotti

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

11.00 - Stasera la sfida casalinga al ChievoVerona, questi i convocati di Sinisa Mihajlovic per gara, con fischio d'inizio alle 20:30:

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, Dijks, Gonzalez, Lyanco, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Poli, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia.

Attaccanti: Falcinelli, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander.

12.00 - Giornata di riposo per il gruppo di Pioli, reduce dalla sconfitta contro il Frosinone.

12.00 - Giornata di riposo per il gruppo di Prandelli, reduce dal pari contro il Napoli.

INTER

16.03 - Come si legge sul sito ufficiale, l'Inter è tornata subito in campo per preparare la trasferta di domenica sul campo del Frosinone. Squadra suddivisa in due gruppi: chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro di scarico. Il resto della rosa ha iniziato la seduta in palestra, per poi proseguire sul campo con andature e scatti. Infine, partitelle a campo ridotto. Lautaro Martinez e Stefan De Vrij hanno svolto la parte di attivazione con la squadra per poi proseguire il lavoro personalizzato sul campo.

IN OTTICA FROSINONE - Lautaro Martinez e Stefan De Vrij sembrano recuperabili per la sfida di Frosinone, mentre sono da valutare le condizioni di Marcelo Brozovic, dopo l'infortunio di ieri.

JUVENTUS

16.11 - Con l'Ajax nel mirino, i bianconeri si sono ritrovati al mattino al Training Center, e hanno lavorato sulla tattica in vista della gara. Domani sarà vigilia, e come sempre, la vigilia di Champions è densa di appuntamenti. Intanto, l’allenamento di rifinitura dei bianconeri, che si terrà alle 12.15 al Training Center. Poi, la Juve partirà per l’Olanda: alle 18.20 è previsto il “Walk around” sul prato della Johan Cruijff Arena, e 20 minuti dopo microfoni accesi per la conferenza stampa dei bianconeri.

IN OTTICA SPAL - Tanti i giocatori in dubbio tra i bianconeri, ma le condizioni di tutti andranno valutare dopo l'Ajax: Emre Can, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Andrea Barzagli, Mattia Perin e Martin Caceres sono i giocatore da tenere sotto la lente d'ingrandimento.

LAZIO

12.00 - Giornata di riposo per il gruppo di Inzaghi, reduce dal pari contro il Sassuolo.

MILAN

17.45 - I rossoneri hanno iniziato in palestra per una prima fase di riscaldamento per poi scendere sul campo centrale per svolgere esercitazioni tecniche e potenziamento muscolare, dopodiché spazio ad alcune corse sui 50 metri. Nella parte principale della sessione il gruppo si è diviso in tre per affinare i movimenti di squadra e perfezionare i tempi di gioco. Infine, esercizi di possesso palla ad alta intensità.

IN OTTICA LAZIO - Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetà sono certi di non giocare la sfida contro la Lazio, ma anche Andrea Conti è in dubbio dopo l'affaticamento pre-Juventus.

NAPOLI

16.39 - Gli azzurri preparano il match di Londra contro l'Arsenal per l'andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio contro il Genoa hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento a secco e torello in avvio. Successivamente partitina a campo ridotto e seduta tattica con svolgimento di gioco e tiri in porta. Verdi ha svolto la prima parte di allenamento con il gruppo e poi ha proseguito seguendo una tabella personalizzata.

IN OTTICA CHIEVO - Abou Diawara e Raul Albiol sono out per i rispettivi problemi fisici, così come Simone Verdi, finito ko proprio ieri, prima della gara contro il Genoa.

ROMA

16.44 - Gli uomini di Claudio Ranieri hanno iniziato la seduta verso le ore 11 al Fulvio Bernardini di Trigoria. Dopo il riscaldamento in palestra e sul campo, i giallorossi si sono concentrati su un lavoro tecnico e tattico. Il programma si è concluso con una partitella alla fine della seduta. Individuale per Pastore, Santon, Florenzi e Perotti. Assente Daniele De Rossi, il capitano a Milano per l'incontro tra l'AIA e le società di Serie A.

IN OTTICA UDINESE - Allenamento individuale per Javier Pastore, Davide Santon, Alessandro Florenzi e Diego Perotti, tutti in dubbio per la sfida di domenica prossima.

12.00 - Gruppo blucerchiato che si gode il secondo giorno di riposo: da domani pomeriggio via agli allenamenti pre-Derby.

10.00 - Secondo giorno di stop per il Torino, che dopo la gara di Parma si è concesso 48 ore di riposo.