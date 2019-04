Serie A, live dai campi - Roma, allenamento ancora a parte per Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

13.34 - All’indomani del successo col Chievo il Bologna, riferisce il club, è tornato al lavoro questa mattina a Casteldebole: seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento sul campo per gli altri. Differenziato per Filip Helander e Federico Mattiello, mentre Simone Edera ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata. Terapie per Mattia Destro.

IN OTTICA FIORENTINA - Da valutare gli acciaccati Simone Edera, Filip Helander e Federico Mattiello. Non è recuperabile per la gara Mattia Destro.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

MILAN

NAPOLI

14.37 - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico: la squadra ha iniziato la sessione divisa in due gruppi, entrambi impegnati nel torello sul campo 2. Successivamente attivazione con l'utilizzo di ostacoli bassi. Di seguito lavoro tecnico col pallone e seduta tecnica a campo grande. Chiusura con esercitazioni su calcio da fermo. Verdi ha fatto lavoro personalizzato sul campo 1.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas.

Attaccanti: Gaetano, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

IN OTTICA CHIEVO - Fuori Raul Albiol e Amadou Diawara, entrambi a rischio per l'intero finale di stagione.

PARMA

ROMA

14.02 - La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'impegno contro l'Udinese, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico. Il programma ha previsto una prima parte in sala video, poi palestra, lavoro fisico, atletico e per finire lavoro tecnico e tattico. Lavoro individuale in campo per Florenzi e Pastore​​ mentre Perotti e Santon hanno svolto fisioterapia e palestra. Fisioterapia anche per Karsdorp mentre per Dzeko riposo concordato. Il centravanti bosniaco si è sottoposto a delle terapie di recupero.

IN OTTICA UDINESE - Da valutare le condizioni di Alessandro Florenzi e Javier Pastore​​, sembra recuperabile Diego Perotti, mentre ne avrà per un po' Davide Santon.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO