Serie A, live dai campi: Roma, due giorni di stop prima della ripresa

ATALANTA

BENEVENTO

16.40 - Nessuna sosta per Sandro e compagni. Rientrati dalla trasferta in terra ferrarese, questa mattina, i giallorossi si sono ritrovati in quel di Paduli per iniziare a preparare l'ultimo match casalingo contro il Genoa. Lavoro defaticante per coloro che sono scesi in campo contro la formazione estense, esercitazioni atletiche e situazioni tecnico-tattiche per gli altri.

IN OTTICA GENOA - Tosca in dubbio per il fastidio all'inguine, mentre tornano dalle squalifiche Enrico Brignola e Danilo Cataldi. Fuori per infortunio Guilerme, Memushaj, Antei, Djuricic, Costa e D'Alessandro.

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

CROTONE

FIORENTINA

GENOA

HELLAS VERONA

INTER

JUVENTUS

16.22 - A due giorni dalla finale di Coppa Italia la Juventus concentra tutte le attenzioni sulla sfida di mercoledì sera. I bianconeri si sono allenati questa mattina a Vinovo e, dopo il riscaldamento e qualche scambio a beneficio delle telecamere presenti, si sono dedicati alla tattica e alla circolazione palla, oliando i meccanismi in vista del match contro il Milan. Anche oggi Mario Mandzukic, Stefano Sturaro e Mattia De Sciglio hanno sostenuto parte della seduta con la squadra.

IN OTTICA MILAN - Per la sfida di Coppa Italia, recupero difficile per Mario Mandzukic, Stefano Sturaro e Mattia De Sciglio. Sicuramente out Benedikt Howedes, infortunatosi alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna.

LAZIO

Gli uomini di mister Simone Inzaghi, in particolare, hanno affrontato in una partita di allenamento, composta da due tempi da 30 minuti, la Primavera biancoceleste. La prima squadra si è imposta per sull’Under-19 di mister Valter Bonacina per 3-0 grazie alle reti di Jordao, Di Gennaro e Basta. Consueto lavoro di scarico, invece, per gli elementi della rosa che hanno preso parte alla gara di ieri contro l'Atalanta.

IN OTTICA CROTONE - Settimana importante per Marco Parolo, atteso da un recupero che non è scontato. Più difficile per Inzaghi riavere Ciro Immobile e Luis Alberto, quest'ultimo infortunato nella sfida di ieri. Squalificato Luiz Felipe dopo il giallo rimediato ieri.

MILAN

NAPOLI

16.56 - Dopo la gara contro il Torino, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castelvolturno.

IN OTTICA SAMPDORIA - Tornato a disposizione anche Faouzi Ghoulam, così come Kalidou Koulibaly dopo la squalifica.

ROMA

17.01 - Dopo il successo di ieri contro il Cagliari, la Roma avrebbe dovuto riposarsi solo oggi, tornando domani al lavoro. Invece il tecnico Di Francesco ha concesso un ulteriore giorno di riposo ai giallorossi, con i lavori che riprenderanno mercoledì a Trigoria.

IN OTTICA JUVENTUS - Kostas Manolas verso l'esclusione contro la Juve, mentre per Gregoire Defrel e Rick Karsdorp il campionato è finito. In dubbio ci sono Bruno Peres, Kevin Strootman e Diego Perotti.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

17.09 - Il Torino riprenderà domani gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro la SPAL. Il programma di martedì 8 maggio prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

IN OTTICA SPAL - Lyanco fuori causa fino alla fine della stagione. Per Alejandro Berenguer condizioni da valutare, rientro con la SPAL ancora possibile.

UDINESE