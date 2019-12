Serie A, live dai campi - Roma, Dzeko convocato. Ramsey ko nella Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista del quattordicesimo turno di campionato del prossimo weekend.

ATALANTA

.

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati:

BOLOGNA

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati: Medel.

BRESCIA

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Squadra stasera in campo per la sfida di Coppa Italia alla Sampdoria.

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

GENOA

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Atalanta-Hellas Verona (sabato 7 dicembre, 15.00)

Squalificati: Gunter

INTER

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

La sfortuna non abbandona Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus: sovraccarico muscolare ai flessori della coscia sinistra per l'ex Arsenal, che salterà dunque l'impegno contro la Lazio di sabato sera. La sfida dell'Olimpico perde dunque uno dei protagonisti previsti, visto che il gallese era in vantaggio su Bernardeschi per partire titolare nel 4-3-1-2 di Sarri.

Entra davvero nel vivo la missione Olimpico di Roma, dove sabato sera i bianconeri giocheranno contro la Lazio. Oggi, a meno due dalla gara, la Juve si è allenata, come accaduto ieri, al mattino: nel menu di giornata, attenzione particolare alla tattica e alla preparazione del match. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno.

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LAZIO

Questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello per un allenamento caratterizzato da un’ampia fase incentrata sulle prove tattiche. L’allenamento era iniziato con un riscaldamento aerobico e tecnico, a cui ha fatto seguito un lavoro atletico. Al termine della seduta, esercitazioni offensive per esterni ed attaccanti.

Lazio-Juventus (sabato 7 dicembre, 20.45)

Squalificati:

LECCE

Lecce-Genoa (domenica 8 dicembre, 12.30)

Squalificati: Rossettini.

MILAN

Bologna-Milan (domenica 8 dicembre, 20.45)

Squalificati:

NAPOLI

Udinese-Napoli (sabato 7 dicembre, 18.00)

Squalificati:

PARMA

Squadra in campo stasera per la sfida di Coppa Italia al Frosinone.

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

ROMA

Edin Dzeko c'è, Justin Kluivert no, come anticipato da Fonseca in conferenza stampa. La Roma ha diramato la lista dei 21 calciatori convocati per la gara di domani sera contro l'Inter. Sempre out Pastore, non ce la fa neanche Fazio, oltre ai lungodegenti Cristante e Zappacosta.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Antonucci.

Inter-Roma (venerdì 6 dicembre, 20.45)

Squalificati:

SAMPDORIA

Mattinata di lavoro al centro sportivo “Mugnaini” per i calciatori che non partecipano alla trasferta di Coppa Italia in Sardegna. Alla presenza del collaboratore tecnico Angelo Palombo e del preparatore Paolo Bertelli, Omar Colley, Albin Ekdal, Fabio Quagliarella e Gaston Ramírez hanno svolto un allenamento suddiviso in due blocchi: la prima parte in palestra, la seconda sul campo. Sedute individuali anche per quattro dei cinque blucerchiati attualmente indisponibili: Édgar Barreto (terapie, fisioterapia, palestra), Andrea Bertolacci (terapie e fisioterapia, programma di recupero agonistico), Federico Bonazzoli (terapie, fisioterapia, lavoro atletico individuale sul campo) e Fabio Depaoli (terapie, fisioterapia, palestra). Bartosz Bereszynski sta invece completando in un centro specializzato a Poznań, in Polonia, la prima fase di riabilitazione dopo l’intervento al menisco esterno del ginocchio destro.

Sampdoria-Parma (domenica 8 dicembre, 18.00)

Squalificati:

SASSUOLO

Sassuolo-Cagliari (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Brescia (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati:

TORINO

Torino-Fiorentina (domenica 8 dicembre, 15.00)

Squalificati: Edera

UDINESE

Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan.

Difensori: 2 Sierralta; 3 Samir; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio.

Centrocampisti: 6 Fofana; 10 De Paul; 11 Walace; 38 Mandragora; 72 Barak.

Attaccanti: 7 Okaka; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk.