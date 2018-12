Serie A, live dai campi - Roma, El Shaarawy in gruppo. Out Immobile

Premi F5 per aggiornare

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

13.29 - Gomez e compagni proseguono la preparazione in vista di Atalanta-Juventus, in programma allo stadio di Bergamo mercoledì 26 alle 15. Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento che prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. De Roon e Varnier hanno lavorato a parte. Domani pomeriggio allenamento di rifinitura a porte chiuse.

BOLOGNA

13.44 - A due giorni da Bologna-Lazio, la squadra è tornata al lavoro questa mattina a Casteldebole: riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e partitella finale a metà campo. Erick Pulgar e Andrea Poli sono rientrati in gruppo e hanno lavorato regolarmente con i compagni, mentre non si è allenato Diego Falcinelli a causa di una sindrome influenzale.

CAGLIARI

14.32 - I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, in vista della gara di mercoledì contro il Genoa alla Sardegna Arena. La seduta è cominciata con l’attivazione con mobilità. A seguire, torello ed esercitazione sulla fase difensiva a squadre contrapposte. Leonardo Pavoletti è in gruppo. Personalizzato per Charalampos Lykogiannis, differenziato per Ragnar Klavan a causa di un affaticamento muscolare al gluteo destro. Domani è in programma un nuovo allenamento.

CHIEVO VERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

13.47 - Allenamento mattutino per i nerazzurri a due giorni da Inter-Napoli preceduto da una lunga sessione di sala video. A seguire riscaldamento in palestra su cyclette e subito dopo andature. Torello in campo e focus tattico per concludere l'allenamento.

JUVENTUS

14.39 - E’ vigilia di Natale, ma è anche antivigilia di Atalanta-Juve, il “boxing day” di questa stagione di Serie A, che vedrà i bianconeri in campo all’Atleti Azzurri d’Italia il 26 dicembre alle ore 15:00. Una sfida che gli uomini di Allegri hanno preparato questa mattina al JTC Continassa. Cuadrado sta proseguendo la terapia conservativa con qualche miglioramento. Al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente. Domani sarà un Natale diverso per Chiellini e compagni, un Natale al JTC, visto che la squadra si ritroverà per la rifinitura della gara con l’Atalanta (in programma al pomeriggio)

LAZIO

12.55 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento atletico composto da circuiti ad ostacoli e delle ripetute per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla. Infine, la seduta si è conclusa con un’ampia fase tattica in vista della gara di mercoledì con il Bologna. Out Immobile e Milinkovic-Savic. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.

MILAN

15.07 - Prosegue al Centro Sportivo di Milanello la preparazione dei rossoneri in vista della sfida contro il Frosinone in programma mercoledì 26 dicembre. L'unico allenamento di giornata è iniziato alle 11.30 ed erano presenti sia Leonardo che Paolo Maldini. Dopo una prima parte di attivazione muscolare all'interno della palestra, la seduta è proseguita sul campo centrale e ha visto la squadra impegnata in una fase di riscaldamento attraverso un torello a gruppo unico nel cerchio di centrocampo. A seguire si è passati ad un'esercitazione tecnico-tattica con un possesso palla 10 contro 10 su campo ridotto. La squadra ha poi svolto un lavoro atletico con esercizi di corsa a diversa andatura lungo il perimetro del campo. L'allenamento è terminato con una serie di partitelle 11 contro 11 su metà campo. Il programma di martedì prevede un solo allenamento preceduto da una sessione di video analisi, squadra in campo alle 12.30. Lo riporta il sito ufficiale del Milan.

NAPOLI

13.17 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter a San Siro di mercoledì per la 18esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco ed esercizi atletici con ostacoli. Successivamente lavoro di possesso palla e partitina a porte piccole. Poi coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Spal sono rientrati. Gli altri uomini della rosa hanno chiuso la seduta con lavoro tecnico tattico.

PARMA

ROMA

13.34 - La Roma è scesa in campo questa mattina per il penultimo allenamento prima del match contro il Sassuolo, in programma mercoledì alle 18:00. Lavoro individuale in palestra per Lorenzo Pellegrini. Terapie per Daniele De Rossi, mentre Coric è alle prese con l'influenza. Regolarmente in gruppo Stephan El Shaarawy.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

14.21 - Seduta di allenamento a porte chiuse per la SPAL di mister Semplici, che questa mattina alle ore 11 ha continuato a preparare la sfida di mercoledì prossimo contro l'Udinese.

TORINO

UDINESE