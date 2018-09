Serie A, live dai campi - Roma in campo. Frosinone, out Campbell

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante assenze per le 20 squadre di Serie A vista la sosta per le nazionali. La pausa del campionato, però, offre anche la possibilità di recuperare gli infortunati e provare novità tattiche. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.48 - I nerazzurri, dopo aver usufruito di tre giorni di riposo, hanno ripreso questo pomeriggio ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia. Con tredici giocatori impegnati nelle rispettive nazionali (Ali Adnan, Barrow, Berisha, Bettella, Djimsiti, Castagne, de Roon, Freuler, Mancini, Pasalic, Pessina, Reca e Valzania) mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con una rosa ristretta. Il programma della seduta prevedeva lavoro in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto.

Domani non sarà possibile assistere all'allenamento della prima squadra, in programma al mattino a Zingonia. A causa dei lavori di miglioria a cui in questi giorni è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, Gomez e compagni si alleneranno sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.

BOLOGNA

17.20 - Prosegue senza i Nazionali la preparazione della squadra a Genoa-Bologna che si terrà alla ripresa del campionato: oggi i rossoblù hanno svolto una doppia seduta di allenamento a Casteldebole, con una partitella a metà campo al mattino e un lavoro prevalentemente in palestra nel pomeriggio. Continuano il loro ciclo di terapie Angelo Da Costa, Nehuen Paz, Godfred Donsah e Rodrigo Palacio.

CAGLIARI

CHIEVO VERONA

17.38 - Proseguono gli allenamenti dei gialloblù a Veronello nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Questo il programma fatto svolgere da mister Lorenzo D’Anna insieme al suo staff:

Attivazione di mobilità

Circuiti con palla

Esercizi di agilità

Sviluppi offensivi

Partita tattica

Lavoro di potenza aerobica

Domani mattina ci sarà una nuova seduta e sabato mattina, alle ore 11.00, il ChievoVerona affronterà una gara amichevole contro la Triestina che si disputerà sul campo di Veronello.

EMPOLI

17.33 - Empoli FC comunica che l´atleta Manuel Pasqual, in seguito ad un trauma oculare subito in allenamento, non risulta disponibile per la gara odierna. Saranno eseguiti accertamenti del caso nei prossimi giorni. Contestualmente l´atleta Leonardo Capezzi è stato sottoposto ad un lavoro specifico di forza e non prenderà parte alla sfida di questa sera contro l´Arezzo.

16.40 - Allenamento mattutino al 'Sussidiario' per l'Empoli di mister Andreazzoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta leggera in vista dell'amichevole di questo pomeriggio, alle ore 18, contro l'Arezzo. Questa la formazione azzurra: Provedel; Di Lorenzo, Marcjanik, Silvestre, Untersee; Bennacer, Brighi, Traore; Ucan; Caputo, La Gumina.

FIORENTINA

FROSINONE

16.48 - Seduta di allenamento mattutina per i giallazzurri, che alla ‘Città dello Sport’ hanno svolto possessi palla, esercitazioni tecnico – tattiche e partitella finale. Lavoro a parte per Francesco Zampano, mentre continua le terapie Joe Campbell. Assenti i Nazionali Cassata, Pinamonti, Hallfredsson e Krajnc. Domani alle ore 15:00 a Ferentino test amichevole a porte chiuse contro la Ternana. A riportarlo è frosinonecalcio.com.

GENOA

INTER

16.15 - Penultimo allenamento settimanale per l'Inter ad Appiano Gentile: come riporta Inter Tv, quest'oggi il gruppo di Luciano Spalletti ha iniziato con il classico riscaldamento in palestra, con cyclette e corpo libero. Sul campo, la squadra ha lavorato in due gruppi da otto con esercizi di tecnica e tattica individuale.

JUVENTUS

16.50 - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Proseguono i lavori per i bianconeri rimasti a Torino durante la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali. Questa mattina il gruppo si è allenato come sempre alla Continassa: una seduta che si è svolta fra palestra, dove i giocatori si sono impegnati sulla forza, e il campo, in cui si è lavorato sui cambi di direzione e con la palla, oltre sulla parte atletica. Domani si ricomincia, e come oggi si torna in campo al mattino".

LAZIO

MILAN

16.55 - Intorno alle 11.00, la squadra è uscita sul campo rialzato - alle spalle degli spogliatoi - per iniziare il riscaldamento con un torello, al quale ha preso parte anche Mister Gattuso. Terminata la prima fase, si è passati all'attivazione muscolare con un lavoro a terra e una serie di scatti tra gli ostacoli bassi. Successivamente spazio al pallone: divisi in due gruppi, i ragazzi hanno cominciato con due torelli a tema eseguiti alla massima intensità, poi - dopo un'altra serie di allunghi sui 50 metri - ecco la partitella (a campo ridotto) che ha chiuso la giornata.

Da segnalare il lavoro specifico dei portieri agli ordini di Mister Fiori.

NAPOLI

PARMA

17.00 - Amichevole contro il Colorno per il Parma. Questa la formazione titolare del club ducale: Sepe, Baraye, Bruno Alves, Botturi, Gobbi, Carriero, Camara, Siligardi, Patacchini, Ceravolo, Da Cruz.

ROMA

17.03 - La Roma, con i giocatori rimasti a disposizione di Di Francesco, affronterà alle ore 18 il Benevento in amichevole.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE