Serie A, live dai campi - Roma, Kolarov e De Rossi in parte col gruppo

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni dopo la sosta delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.06 - In vista della gara di domenica (ore 12,30) a Parma, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto. Zapata, rientrato ieri sera dalla nazionale, ha svolto parte della seduta col gruppo e parte da solo. Varnier ha proseguito con il programma personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA PARMA - Duvan Zapata è a rischio panchina, ma Gasperini non ha altre defezioni, se non il lungodegente Marco Varnier.

13.42 - Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Bentegodi contro il Chievo.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Laverbe, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Deiola.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Despodov, Thereau.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Out Leonardo Pavoletti per squalifica e il lungodegente Lucas Castro. Tutti gli altri sono a disposizione di Maran.

CHIEVOVERONA

15.11 - Domani la sfida al Cagliari: sono attesi a breve i convocati di mister Di Carlo.

IN OTTICA CAGLIARI - Ancora out Nenad Tomovic, Andrea Seculin e Matias Schelotto. In dubbio Nicola Rigoni per alcune noie muscolari.

GENOA

15.13 - Prove tattiche sul terreno di gioco inframmezzate da lavori atletici orchestrati dai preparatori. E un lavoro sotto l’aspetto mentale dopo il ritorno dei nazionali (a esclusione di Sanabria): questo il menù degli allenamenti di oggi a Pegli.

IN OTTICA UDINESE - Per la sfida di Udine Prandelli recupera tutti ad eccezione di Oscar Hiljemark, fuori fino a fine stagione.

INTER

14.32 - Aggiornamento sulle condizioni di Lautaro Martinez direttamente dall'Inter<, che ha emesso poco fa un report medico: "Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l'Argentina e il Marocco. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l'attaccante argentino in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima".

IN OTTICA LAZIO - Oltre a Stefan De Vrij, anche Lautaro Martinez salta la sfida alla Lazio per distrazione muscolare. Già finita la stagione di Sime Vrsaljiko, in dubbio Radja Nainggolan per le solite noie fisiche.

JUVENTUS

15.17 - Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di oggi; in campo con la squadra Mattia De Sciglio, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira; fisioterapia per Cristiano Ronaldo.

IN OTTICA EMPOLI - Lunga la lista indisponibili per Allegri: Andrea Barzagli, vicino al rientro, ma anche Cristiano Ronaldo, Cuadrado e Douglas Costa.

LAZIO

NAPOLI

15.27 - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Sono rientrati tutti i Nazionali tranne Koulibaly che, come da programma, tornerà domani in gruppo. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito torello e lavoro atletico con l'utilizzo di ostacoli bassi. Chiusura con partita a campo grande con le 4 porte piccole. Insigne e Fabian hanno svolto lavoro completo con il gruppo. Differenziato per Chiriches.

IN OTTICA ROMA - Ancora fuori causa Faouzi Ghoulam e David Ospina, come loro anche Raul Albiol, Amadou Diawara e Vlad Chiriches. Squalificato Piotr Zielinski, per Ancelotti scelte quasi obbligate.

ROMA

15.40 - Continua la marcia di avvicinamento verso Roma-Napoli a Trigoria. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra ha svolto lavoro atletico per poi svolgere un focus tattico. Dzeko e Schick hanno svolto una seduta di recupero dopo gli impegni in Nazionale. Kolarov e De Rossi hanno svolto parte dell’allenamento in modo individuale e parte in gruppo. Per Santon individuale programmato. Manolas, Pellegrini e Pastore si sono limitati a svolgere individuale in campo. Le loro condizioni, come quella di De Rossi, continueranno a essere monitorate giorno per giorno. Infine, terapie per Florenzi ed El Shaarawy (vocegiallorossa.it).

IN OTTICA NAPOLI - Tornano a disposizione Daniele De Rossi e Cengiz Under, due ottime notizie per Ranieri. Sicuramente fuori invece Javier Pastore, Alessandro Florenzi e Stephan El Shaarawy.

