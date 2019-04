Serie A, live dai campi - Roma, Manolas a parte. Parma, Gervinho out

Tutte le novità dai siti ufficiali dei club di A. Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Federico Gaetano

ATALANTA

BOLOGNA

Con tutti i rossoblù in gruppo a disposizione di Mister Mihajlovic sono ripresi oggi gli allenamenti verso la partita con l’Empoli: lavoro atletico agli ordini del prof. Marchesi, esercitazioni tecniche e partitella a metà campo, sotto una leggera pioggia.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

Si sono ritrovati questa mattina a Veronello i gialloblù dopo i due giorni di riposo concessi da mister Domenico Di Carlo nella settimana che porterà alla 34^ giornata di Serie A Tim con la sfida al Bentegodi contro il Parma che si giocherà domenica 28 aprile alle ore 15.00. La squadra, dopo un riscaldamento iniziale, ha svolto delle esercitazioni sulla tecnica e a seguire una serie di partite alternate a dei lavori a secco.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

Dopo la conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo, sabato scorso all'Allianz Stadium contro la Fiorentina, i bianconeri hanno goduto di una pausa, concessa da Mister Massimiliano Allegri. La ripresa degli allenamenti in vista di Inter-Juve (sabato sera a San Siro) è prevista per domani pomeriggio.

LAZIO

MILAN

NAPOLI

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi tecnici e sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo e da un lavoro aerobico. Juraj Jucka ha svolto una parte del lavoro con il gruppo proseguendo con un programma di lavoro dedicato. Programma di lavoro dedicato per Bruno Alves. Lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Francisco Sierralta. Infine terapie per Gervinho a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra accusato durante la partita contro il Milan.

ROMA

La Roma ha cominciato la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari di sabato alle 18 allo Stadio Olimpico, con un lavoro tattico e atletico sul campo B dopo le consuete sessioni video e di palestra. Personalizzato per Kostas Manolas, individuale per De Rossi, Karsdorp e Santon.

SAMPDORIA

Ripresa degli allenamenti sotto la pioggia per la Sampdoria che nel pomeriggio si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la gara di domenica con la Lazio. Due i gruppi a disposizione di Marco Giampaolo, divisi in base ai singoli minutaggi di Bologna per la prima parte ma uniti per una partitella finale a rettangolo da gioco ridotto. Tutti i blucerchiati hanno lavorato sul campo 2 tranne Jacopo Sala che – solo a titolo precauzionale – ha svolto una seduta specifica individuale. Domani, mercoledì, è in programma un doppio allenamento.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE