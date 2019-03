Serie A, live dai campi - Roma, Manolas a parte. Terapie per Insigne

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni, nonostante le tante assenze legate agli impegni delle varie Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Sono ripresi gli allenamenti a Zingonia. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti. Toloi ha fatto una parte dell'allenamento con il gruppo. Assenti i dodici giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Barrow col Gambia, Berisha e Djimsiti con l'Albania, Castagne con il Belgio, de Roon con l'Olanda, Freuler con la Svizzera, Iličić con la Slovenia, Kulusevski con la Svezia U21, Mancini con l'Italia, Pašalić con la Croazia, Reca con la Polonia, Zapata con la Colombia. Per completare l'organico nella seduta odierna sono stati perciò aggregati alcuni ragazzi del vivaio.

BOLOGNA

CAGLIARI

La squadra rossoblù ha sostenuto un nuovo allenamento questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. Il gruppo ha cominciato la seduta con piani di lavoro individualizzati in palestra. A seguire, la parte tecnica, con esercitazioni su combinazioni per andare al tiro in porta. Infine, partitella su campo ridotto. Lavoro personalizzato per Alberto Cerri, Lucas Castro, Ragnar Klavan e Luca Pellegrini.

CHIEVOVERONA

Doppia seduta di allenamenti oggi a Veronello per i gialloblù nella settimana della sosta per le Nazionali. Questo il programma fatto svolgere da mister Domenico Di Carlo insieme al suo staff:

MATTINA:

Riscaldamento

Lavori di forza divisa in due gruppi

Tattica

POMERIGGIO:

Torelli

Possesso palla

Torneo

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

Doppia seduta alla Città dello Sport per la squadra di mister Baroni. I ragazzi hanno svolto un lavoro in palestra, dei possessi palla ed una partitella a campo ridotto. Ghiglione è tornato in gruppo, differenziato per Sammarco, terapie per Pinamonti, Viviani e Gori. Quest’ultimo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento peroneo astragalico della caviglia destra. Domani alle 11:30 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.

GENOA

Aria di Primavera a Pegli. Stagione inaugurata ufficialmente oggi. Capitan Criscito e compagni hanno effettuato la sessione giornaliera in un bel contesto primaverile. Avvistate le prime tute a manica corta. Dopo un allenamento di potenziamento muscolare svoltosi nella palestra del Signorini agli ordini dei professori Barbero e Pilati, il gruppo, in numero ridotto a causa delle chiamate dalle varie rappresentative Nazionali, si è trasferito sul campo. Seguendo le direttive di mister Prandelli, del vice Pin e dello staff ha svolto esercitazioni su campo ridotto. A chiudere il cerchio accese partitelle. Nessuna novità dal fronte dell’infermeria, con i vari iter riabilitativi che rispettano i vari tabellini di marcia. Domani, giovedì 21 marzo, il team è atteso nel pomeriggio a Imperia per l’amichevole in onore di Nino Ciccione e Luigi Ferraris, leggende dei due club a cui sono intitolati i due stadi cittadini.

INTER

JUVENTUS

La Juventus tornerà ad allenarsi al completo il 26 marzo. Programma personalizzato per chi è rimasto a Torino.

LAZIO

Iniziale riscaldamento atletico per i biancocelesti che, dopo aver svolto dei percorsi ad ostacoli ed alcune esercitazioni incentrate sulla forza e sulla propriocettività, sono passati ad una fase tecnica sul possesso palla. In seguito corsa ad intermittenza agli ordini del Prof. Ripert prima di concludere la seduta con la consueta partitella a campo ridotto.

MILAN

Con la squadra a ranghi ridotti, vista l'assenza degli undici rossoneri impegnati in , a Milanello sono ripresi gli allenamenti. Inizio in palestra dove il gruppo ha effettuato il riscaldamento prima di uscire in campo, quello rialzato alle spalle degli spogliatoi, per proseguire l'attivazione muscolare attraverso un lavoro aerobico di corsa lungo il perimetro. Al termine, spazio a una serie di esercitazioni tecniche eseguite utilizzando delle sagome alte e poi una serie di esercizi sul possesso palla. Infine si è giocata una partitella su campo ridotto.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 31 marzo con Roma-Napoli, 29esima giornata di Serie A (ore 15). I calciatori a disposizione di Ancelotti hanno svolto una prima fase di esercizi di prevenzione in palestra. Successivamente lavoro tecnico con sfide a pressione 1 contro 1. Terapie per Insigne, Chiriches e Diawara.

PARMA

ROMA

Dopo tre giorni di riposo, la Roma è tornata ad allenarsi sui campi del Centro Tecnico Fulvio Bernardini, priva degli dieci giocatori impegnati con le loro nazionali. Lavoro individuale per Manolas, De Rossi, Pellegrini, Ünder e Pastore, che si divideranno tra terapie, campo e palestra. Per il gruppo lavoro atletico e tecnico-tattico dopo il riscaldamento. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

La Sampdoria è tornata all’opera. Senza gli undici nazionali Joachim Andersen, Emil Audero, Vid Belec, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Karol Linetty, Dennis Praet, Fabio Quagliarella e Ronaldo Vieira, i blucerchiati si sono ritrovati al “Mugnaini” di Bogliasco per una doppia seduta con il seguente programma: attivazione tecnica, esercitazione tattica e lavoro atletico intermittente al mattino; attivazione aerobica, possesso-palla a campo ridotto e ancora atletica al pomeriggio. Gastón Ramírez, Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli sono stati sottoposti a sessioni personalizzate mentre Edgar Barreto e Gianluca Caprari (quest’ultimo a Domodossola) hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero agonistico.

SASSUOLO

Allenamento pomeridiano quest'oggi per il Sassuolo Calcio che allo Stadio Ricci ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle finali su campo ridotto. Assenti i nazionali, lavoro differenziato per Enrico Brignola, Filip Djuricic e Francesco Magnanelli.

SPAL

Ripresa degli allenamenti per la formazione di Leonardo Semplici, come testimoniano le immagini pubblicate sul profilo Twitter ufficiale della società.

TORINO

Ripresa degli allenamenti per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia. Walter Mazzarri ha dapprima fatto lavorare la squadra con un programma sulla parte atletica e poi diretto una seduta tecnica alla quale hanno partecipato anche alcuni elementi della formazione Berretti. Terapie per Ola Aina che d’intesa con lo staff medico granata e quello della sua Nazionale salterà le prossime due partite della Nigeria per curare i postumi del problema al retto addominale (avvertito nel riscaldamento di Torino-Chievo). Domani in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia.

UDINESE

L'Udinese non ha ancora dato l'ufficialità del nuovo tecnico, ma Igor Tudor è già subentrato a Davide Nicola, anche sul campo. Il mister croato è già sul campo del Bruseschi per quella che è la sua sua prima seduta di allenamento della stagione.