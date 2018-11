Serie A, live dai campi: Roma, Manolas e Kolarov ok. Pjanic in gruppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

16.47 - Allenamento al mattino per Gomez e compagni che proseguono nella preparazione della gara contro l'Empoli, in programma allo stadio Castellani domenica alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta di lavoro sul campo principale della sede nerazzurra. Djimsiti è tornato a lavorare col resto del gruppo, Ali Adnan e Berisha sono rientrati a Bergamo dalle rispettive nazionali ed hanno lavorato a parte. Barrow è rimasto ai box per un trauma facciale.

IN OTTICA EMPOLI - Nessun infortunato o squalificato, tutta la rosa è a disposizione di Gasperini. Deve essere valutato soltanto Barrow.

BOLOGNA

17.46 - A tre giorni dalla partita con la Fiorentina, la squadra ha continuato i lavori oggi pomeriggio a Casteldebole: riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per i ragazzi di Inzaghi, con partitella finale a metà campo. Federico Mattiello si è allenato regolarmente con i compagni, programma personalizzato per Angelo Da Costa e Sebastien De Maio. Lavoro di scarico per Federico Santander reduce dall’impegno con il Paraguay, in serata sono attesi a Bologna anche Giancarlo Gonzalez ed Erick Pulgar.

IN OTTICA FIORENTINA - Per la sfida ai viola difficile ipotizzare un recupero di Sebastien De Maio e Angelo Da Costa. Più facile pensare ad un rientro di Federico Mattiello.

CAGLIARI

18.53 - I rossoblù hanno svolto una doppia seduta di allenamento in vista della gara di lunedì sera contro il Torino alla Sardegna Arena. Nel corso della mattinata il gruppo ha lavorato in palestra: core stabilità, circuito di forza ed esercitazioni su reattività. Il pomeriggio ha visto la squadra lavorare sul campo, effettuando l’attivazione con torelli, esercitazioni sulla fase difensiva e lavoro sulla linea di difesa. Infine, torneo a tre squadre con partitelle a pressione su campo ridotto. Regolarmente in gruppo i tre nazionali azzurri Barella, Cragno e Pavoletti. Si sono riaggregati al gruppo Farias e Klavan. Personalizzato per Padoin per un fastidio ai flessori della coscia sinistra, Pisacane, a causa di un affaticamento alla coscia sinistra e Faragò (lombalgia).

IN OTTICA TORINO - Diego Farias e Ragnar Klavan sono gli unici indisponibili certi della formazione di Maran.

CHIEVO

17.41 - Allenamento con partitella in famiglia per il Chievo di Mimmo Di Carlo che prepara la sfida contro il Napoli al San Paolo in programma per domenica alle ore 15.

👀➡️ #NapoliChievo

⚽️ Partita in famiglia oggi a #Veronello per l'@ACChievoVerona

Mister Mimmo #DiCarlo ha fissato per domani mattina alle 11.00 una nuova seduta che si svolgerà a porte chiuse 💛💙💪 pic.twitter.com/d558Hiq7kq — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 22 novembre 2018

IN OTTICA NAPOLI - Il gruppo gialloblù è ancora senza Pawel Jaroszynski, Nicola Rigoni, Filip Djordjevic e Manuel Pucciarelli: tutti dovrebbero essere fuori causa per la gara di Napoli, possibili invece i rientri di Nenad Tomovic e Fabrizio Cacciatore.

EMPOLI

16.54 - Allenamento pomeridiano per l'Empoli di Beppe Iachini che prepara la sfida casalinga contro l'Atalanta: vittoria per 5-0 nell'amichevole giocata con le reti di La Gumina, Caputo, Mraz, Zajc e Bittante. Dopo la vittoria contro l'Udinese gli azzurri andranno alla caccia del secondo successo consecutivo in campionato.

La prima squadra di mister Iachini ha vinto 5-0 la partita di allenamento giocata questo pomeriggio al Sussidiario grazie alle reti di La Gumina, Caputo, Mraz, Zajc e Bittante pic.twitter.com/tBGUQbx0CF — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 22 novembre 2018

IN OTTICA ATALANTA - Levan Mchedlidze è l'unico vero dubbio per i toscani, che dovrebbero poter contare anche su Alejandro Rodriguez.

FIORENTINA

16.51 - Primo giorno in Italia per l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone: il centravanti viola, dopo gli impegni con l’Argentina, è tornato questa mattina presto con volo da Buenos Aires diretto a Roma e si metterà a disposizione della squadra per l’ora di pranzo. Simeone ha svolto un allenamento differenziato, mentre da domani potrà riprendere regolarmente a lavorare con il resto dei compagni. Oggi sarà il primo giorno di lavoro con la squadra anche per Vlahovic, rientrato dagli impegni con la Serbia Under-19.

IN OTTICA BOLOGNA - Lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale per German Pezzella, sarà out per la sfida ai felsinei.

FROSINONE

16.55 - Seduta mattutina per i ragazzi di mister Longo che continuano ad allenarsi in vista della sfida in programma sabato contro l’Inter. Dopo un torello iniziale la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Pinamonti è tornato a lavorare con i compagni, al pari di Molinaro, ancora assente Campbell che rientrerà in giornata. Differenziato per Soddimo e Ciano, terapie per Hallfredsson. Domani alle 10 è in programma la seduta di rifinitura.

IN OTTICA INTER - In dubbio Molinaro, Ciano e Soddimo, mentre Emil Halfredsson, Federico Dionisi e Luca Rudolf Paganini sono certamente fuori causa.

GENOA

16.14 - Quando mancano tre giorni al derby, il gruppo si è ricompattato con il rientro di Hiljemark, Pedro Pereira e Piatek, rientrati in buone condizioni e senza fatiche da smaltire. Nell’ultima tornata di gare con le loro selezioni infatti non sono scesi in campo. Tutti i giocatori che compongono la rosa risultano al momento a disposizione di mister Juric. Il tecnico croato ha fatto svolgere una serie di esercitazioni, sfociate in partitelle per ripassare movimenti e schemi. Il lavoro svolto nella prima parte della settimana verrà perfezionato nei giorni che restano. Super lavoro per i portieri gli ultimi a lasciare il terreno di gioco dopo aver timbrato gli straordinari.

IN OTTICA SAMPDORIA - Per Sandro lesione muscolare, difficile che il giocatore possa far parte della spedizione per il derby.

INTER

16.20 - Seduta ad Appiano per l'Inter che prepara la sfida contro il Frosinone. Ad assistere all'allenamento anche il commissario tecnico dell'Under 21 Gigi Di Biagio. Brutte notizie da Dalbert: il giocatore si è sottoposto a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema riscontrato in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Le condizioni dell'ex Nizza - si legge sul comunicato diffuso dal club nerazzurro - saranno rivalutate la prossima settimana. Radja Nainggolan, ha lavorato regolarmente col gruppo quest'oggi ad Appiano Gentile, nel primo allenamento a ranghi completi dopo la sosta per le Nazionali. L'ex Roma può dirsi completamente recuperato dopo l'infortunio: starà ora a Luciano Spalletti decidere se schierarlo già sabato con il Frosinone oppure preservarlo in vista del match di Champions League contro il Tottenham.

Squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning sotto gli occhi di un graditissimo ospite: il ct dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio! 🇮🇹⚫️🔵 📸 La fotogallery dell'allenamento 👉 https://t.co/OOlWQSrvZ2#InterFrosinone #ForzaInter pic.twitter.com/yczVp5kxep — Inter (@Inter) 22 novembre 2018

IN OTTICA FROSINONE - Per Sime Vrsaljko problema muscolare che lo priverà a Spalletti per la sfida col Frosinone. Out anche Marcelo Brozovic per squalifica. Infine Dalbert: infortunio muscolare per il terzino che dovrà rimanere ai box per 15-20 giorni.

JUVENTUS

16.57 - Allenamento pomeridiano per la Juventus di Massimiliano Allegri che per la prima volta in settimana si è allenata a ranghi completi, visto che tutti i Nazionali sono tornati dai rispettivi impegni in giro per il mondo. Prosegue dunque la preparazione alla sfida di sabato contro la SPAL. Buone notizie per Massimiliano Allegri. Miralem Pjanic oggi si è infatti allenato insieme al resto del gruppo e potrebbe partire titolare nella gara contro la SPAL di sabato. A rifiatare potrebbe essere Blaise Matuidi.

IN OTTICA SPAL - In forte dubbio Miralem Pjanic, così come Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Out anche Emre Can, lui fuori sicuramente.

LAZIO

17.19 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Riscaldamento tecnico in apertura per i biancocelesti che, in seguito, hanno svolto delle esercitazioni sulla conduzione del pallone. La seduta si è conclusa con un’ampia fase tattica in vista della gara di domenica con il Milan.

IN OTTICA MILAN - Lucas Leiva fuori: lieve affaticamento per il centrocampista, che non dovrebbe essere rischiato.

MILAN

16.13 - Primo allenamento della settimana a ranghi completi. Dopo una prima parte di riscaldamento effettuato in palestra, i rossoneri sono usciti sul centrale di Milanello dove hanno proseguito nella fase di attivazione muscolare con una serie torelli a tema. A seguire, squadra divisa in due: lavoro tecnico-tattico incentrato principalmente sulla fase difensiva per un gruppo; parte atletica, eseguita con l'ausilio degli ostacoli e delle slitte, e tiri in porta per i restanti giocatori. I portieri, invece, hanno svolto lavoro specifico con il preparatore Valerio Fiori.

IN OTTICA LAZIO - Lunghissima la lista indisponibili: squalificato Gonzalo Higuain, infortunati Mattia Caldara, Alessio Romagnoli, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Mateo Musacchio e Ivan Strinic, con quest'ultimo che sta comunque sempre meglio.

NAPOLI

16.14 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e poi torello, di seguito lavoro tecnico tattico. Chisura con esercitazioni cross e tiri in porta a difesa schierata. Sono rentrati dagli impegni con le Nazionali: Milik, Zielinski e Allan.

IN OTTICA CHIEVO - In forte dubbio Simone Verdi e Amin Younes, fuori certamente Alex Meret per un problema al braccio e Vlad Chiriches per rottura del crociato anteriore.

PARMA

IN OTTICA SASSUOLO - Quattro ko certi per la sfida al Sassuolo: sono Federico Dimarco, Francisco Sierralta, Antonio Di Gaudio e Massimo Gobbi.

ROMA

16.24 - Mancano 48 ore alla sfida contro l'Udinese e la Roma di Eusebio Di Francesco è tornata ad allenarsi. La squadra ha iniziato la sessione in sala video, per poi effettuare una fase di attivazione muscolare in palestra e poi scendere sul terreno di gioco per lunga parte tattica, con alcuni giocatori della Primavera aggregati al gruppo. Presenti Kolarov e Manolas. Lavoro individuale in campo per Pastore, Perotti e Marcano, lo stesso svolto da De Rossi ma in palestra. Assente Santon per influenza.

IN OTTICA UDINESE - Ivan Marcano, Diego Perotti, Javier Pastore e Daniele De Rossi sono i giocatori che non saranno a disposizione per la sfida ad Udine. Da valutare Davide Santon.

SAMPDORIA

16.17 - Un gruppo al mattino, un altro al pomeriggio. Orari diversi, stesso menù per la Sampdoria che, al “Mugnaini” di Bogliasco, si è preparata al derby della Lanterna con sedute di video-analisi ed esercitazioni tecnico-tattiche con il contributo dei ragazzi della Primavera. Lorenzo Tonelli è stato sottoposto ad un lavoro specifico programmato, Vasco Regini ha proseguito il proprio percorso di recupero agonistico svolgendo il lavoro con i compagni mentre Edgar Barreto ha lavorato in solitaria tra terapie, fisioterapia e iter riabilitativo.

IN OTTICA GENOA - Fuori Karol Linetty per squalifica, così come Edgar Barreto, infortunato. Da valutare Lorenzo Tonelli.

SASSUOLO

18.02 - Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista della gara di domenica contro il Parma. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto sul campo dello Stadio Ricci riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto contro l’Under 17. Lavoro differenziato per Jeremie Boga e Jens Odgaard.

IN OTTICA PARMA - Jeremie Boga in dubbio per la sfida al Parma, fuori anche Leonardo Sernicola e Claude Adjapong.

SPAL

IN OTTICA JUVENTUS - Thiago Cionek, Mohamed Fares, Francesco Vicari, Johan Djourou e Mattia Valoti sono tutti in forte dubbio per la sfida alla Juventus.

TORINO

18.38 - Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Programma sulla parte atletica al mattino, sul campo; lavoro tecnico-tattico nel pomeriggio, in preparazione alla trasferta di Cagliari in calendario lunedì 26 novembre. In gruppo anche Lukic e Rincon, mentre Aina non si è allenato. Solo terapie per il difensore nigeriano che nel ritiro della sua selezione nazionale ha accusato un’infiammazione retrocalcaneare al piede destro che richiederà qualche giorno di riposo.

IN OTTICA CAGLIARI - Ola Aina è in forte dubbio per la sfida ai sardi, dove di certo mancherà Tomas Rincon, squalificato.

UDINESE