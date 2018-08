Serie A, live dai campi - Roma, Nzonzi a parte. Milan, seduta pomeridiana

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista dell'inizio della Serie A. Ormai i vari ritiri sono quasi completati, la maggior parte dei club sono tornati nei propri quartier generali per gli allenamenti. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

12.58 - La squadra nerazzurra è scesa in campo questa mattina agli ordini di Gian Piero Gasperini per la rifinitura in vista del ritorno d'Europa League contro l'Hapoel Haifa. Il club orobico ha pubblicato alcune immagini della seduta odierna.



BOLOGNA

13.27 - Oggi la preparazione della squadra in vista del derby contro la SPAL di domenica continuerà con una seduta di allenamento a porte chiuse.

CAGLIARI

13.50 - Il Cagliari si è ritrovato questa mattina al Centro Sportivo di Assemini per proseguire la preparazione a tre giorni dal debutto in campionato di domenica sera ad Empoli. Dopo l’attivazione a secco, la squadra è stata suddivisa in due gruppi a seconda dei ruoli dei giocatori: i difensori hanno svolto didattica per la linea difensiva; centrocampisti ed attaccanti sono stati impegnati in esercitazioni per la fase offensiva. Quindi il gruppo si è riunito per effettuare delle esercitazioni di attacco alla difesa alternate su due metà campo. La seduta si è conclusa con una partitella a metà campo, partendo dai calci piazzati. Lavoro personalizzato per Rafael. Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO VERONA

18.20 - Si avvicina la prima giornata della Serie A 2018/2019 e il match che i gialloblù giocheranno nel primo anticipo della stagione del sabato alle 18.00 contro la Juventus al Bentegodi. Questa mattina, dopo dei torelli iniziali, mister Lorenzo D’Anna e il suo staff hanno basato la seduta su una partita tattica seguita da una serie di combinazioni con conclusioni in porta. Domani mattina ci sarà la consueta rifinitura tecnica, a porte chiuse, e a seguire il ritiro pre partita.

EMPOLI

13.01 - Azzurri di nuovo in campo questa mattina al Sussidiario; alle 17.30 nuova seduta in vista della sfida di domenica con il Cagliari.



Azzurri di nuovo in campo questa mattina al Sussidiario; alle 17.30 nuova seduta in vista della sfida di domenica con il Cagliari pic.twitter.com/Zo4TLGnrwP — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 16 agosto 2018

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

13.11 - Prosegue la preparazione della squadra al Centro Sportivo Suning: riscaldamento, tattica e partitella nella sessione di lavoro iniziata alle 10.



Prosegue la preparazione verso #SassuoloInter: tattica e partitella nell'allenamento mattutino al Centro Sportivo Suning 📐⚽️ Guarda tutte le foto 📸👉 https://t.co/ermfKi7DJ1 #ForzaInter #FCIM pic.twitter.com/OL0zaltt6r — Inter (@Inter) 16 agosto 2018

JUVENTUS

13.05 - La Juventus è scesa in campo alla Continassa per effettuare l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Chievo. I giocatori bianconeri sono arrivati molto presto al JTC e sono stati accolti dai tifosi bianconeri. La squadra, quindi, sta proseguendo la preparazione in vista del match di sabato e Massimiliano Allegri è orientato a schierare un 4-2-3-1 con Dybala e Ronaldo che sono certi del posto insieme a loro è possibile che giochino Bernardeschi e Douglas Costa. Domani per la Juve sarà già giorno di vigilia della gara contro il Chievo e il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa prima ovviamente della partenza per Verona. Alle 12.30 è terminata la seduta, poi la squadra si è recata a pranzo.

13.28 - Ancora allenamento differenziato per Leonardo Spinazzola. L'esterno ex Atalanta sta provando a recuperare il prima possibile.



Ogni giorno ore e ore di duro lavoro per recuperare al meglio e il prima possibile 💪

Dai Leonardo, ti aspettiamo!!!

📷➡️ https://t.co/eaQ2E8sGlD pic.twitter.com/uT6RCt8Zv6 — JuventusFC (@juventusfc) 16 agosto 2018

- Questa mattina i bianconeri hanno lavorato sulla tattica, oliando i meccanismi in vista della sfida di sabato pomeriggio, (calcio d'inizio alle 18.00). Ha lavorato a parte il solo Mattia De Sciglio, oltre naturalmente a Leonardo Spinazzola, che prosegue nel suo programma di recupero.

LAZIO

13.15 - Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 09:30. La seduta si è aperta con un ampio esercizio tecnico incentrato sulla circolazione del pallone, successivamente i biancocelesti hanno preso parte ad un lavoro atletico agli ordini del Prof. Ripert. L’allenamento si è concluso con un’ampia fase tattica in vista della prima giornata di campionato. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.



MILAN

17.44 - Dopo il doppio allenamento di Ferragosto, per la giornata di giovedì 16 era prevista una sola sessione a Milanello. Appuntamento alle 10.00 nello spogliatoio.

SOLO SCARICO

Visto l'intenso e faticoso impegno di mercoledì, nel programma di stamattina la squadra ha svolto un lavoro essenzialmente di scarico. I rossoneri, infatti, sono rimasti in palestra, con il gruppo concentrato in esercizi a terra (stretching) seguiti da altre esercitazioni attraverso l'ausilio degli attrezzi.

NAPOLI

15.50 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il debutto in Serie A contro la Lazio nell'anticipo di sabato all'Olimpico. La squadra ha svolto una prima fase di riscaldamento a secco. Di seguito torello con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente serie di partitine a campo ridotto 11 contro 11. Chiusura con esercitazioni sui tiri in porta. Domani allenamento mattutino e partenza per Roma.

PARMA

ROMA

13.22 - La Roma continua a preparare la gara di esordio stagionale in Serie A contro il Torino: i giallorossi scenderanno quest'oggi sui campi del Centro Tecnico Fulvio Bernardini alle ore 17:00 per una seduta pomeridiana.

18.05 - A 72 ore circa dal debutto in campionato contro il Torino, la Roma è scesa in campo per una nuova sessione di allenamento. Dopo il consueto riscaldamento, è iniziata la fase tattica con una serie di esercizi sull'atteggiamento offensivo. Successivamente, si è svolta una partitella in famiglia 11 contro 11 con Di Francesco che ha provato diverse soluzioni. Lavoro individuale per l'ultimo arrivato Nzonzi, il quale ha preso parte a tale partitella per circa 15 minuti.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE