Serie A, live dai campi - Roma, out Bruno Peres. Bologna con Dzemaili

ATALANTA

17.30 - Dopo il pareggio di domenica sul campo della Lazio, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi in vista di Atalanta-Milan, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 18.

Mister Gian Piero Gasperini, nella seduta diretta questo pomeriggio sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia, ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi. Esercizi in palestra e lavoro atletico per chi ha giocato domenica; partitella contro la formazione Primavera per gli altri. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA MILAN - Bastoni, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, è tornato ad allenarsi con i compagni, mentre Melegoni, Rizzo e Spinazzola hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.

BENEVENTO

21.50 - Mister De Zerbi ha ritrovato i suoi uomini, questo pomeriggio, per continuare a preparare il match di sabato prossimo contro il Genoa. Al centro sportivo di Paduli, sotto un’incessante pioggia, i giallorossi hanno lavorato sia sotto il profilo atletico che tecnico-tattico.

IN OTTICA GENOA - Recupero funzionale per Djimsiti e Tosca mentre Costa, D'Alessandro e Lombardi hanno proseguito il differenziato in palestra. Percorso fisioterapico per Guilherme.

BOLOGNA

16.00 - Sotto il sole di Casteldebole continuano i lavori verso la gara contro il Chievo Verona: il tecnico Donadoni ha fatto svolgere esercitazioni di possesso palla e seduta tecnico-tattica con partitella per i rossoblù.

IN OTTICA CHIEVO - Filip Helander e Blerim Dzemaili che si sono allenati regolarmente con i compagni. Differenziato per Riccardo Orsolini, Giancarlo Gonzalez ed Erick Pulgar. Terapie per Godfred Donsah.

CAGLIARI

20.10 - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per cominciare a preparare la gara di domenica contro la Fiorentina. Oggi al Centro sportivo di Assemini i rossoblù hanno iniziato l’allenamento divisi in due gruppi: chi è stato maggiormente impiegato domenica scorsa ha svolto esercizi di riscaldamento con la palla; gli altri hanno alternato attivazione tecnica e a secco. Quindi i gruppi si sono ricongiunti per giocare assieme una serie di partitelle dedicate al possesso. Gli uomini che hanno giocato contro la Roma hanno quindi concluso la seduta con una sessione atletica; il resto della squadra ha disputato una partita a campo ridotto. Domani ad Asseminello nuovo allenamento, sempre di pomeriggio.

IN OTTICA FIORENTINA - Filippo Romagna si è allenato parzialmente con la squadra.

CHIEVO VERONA

17.00 - Si sono ritrovati oggi pomeriggio a Veronello i gialloblù per iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato contro il Bologna, penultimo impegno di questo campionato che si disputerà domenica 13 maggio alle ore 15.00 allo stadio Renato Dall’Ara. Dopo un’iniziale lavoro di mobilità, mister Lorenzo D’Anna, insieme al suo staff, ha diviso la squadra in due gruppi: chi ha disputato il match di domenica contro il Crotone ha svolto un lavoro rigenerante. Chi non è sceso in campo ha svolto una serie di esercitazioni tecniche, seguiti da lavori sui possessi palla, partitine a tema e ha concluso la seduta con un lavoro di potenza aerobica. Mister D’Anna ha fissato una nuova seduta per domani pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, che si svolgerà a porte aperte.

IN OTTICA BOLOGNA - Radovanovic e Bani saranno out per squalifica, mentre è difficile l'impiego di Cacciatore (noie muscolari).

CROTONE

FIORENTINA

17.48 - La Fiorentina ha sfidato la Primavera in una partitella in famiglia andata in scena questo pomeriggio al Centro Sportivo 'Astori'. Si preparano così i viola alla delicata sfida con il Cagliari in piena lotta salvezza.

IN OTTICA CAGLIARI - Rientra dalla squalifica Laurini, ancora assente Vitor Hugo.

GENOA

HELLAS VERONA

19.31 - Seduta di allenamento per l'Hellas Verona allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, passando successivamente ad una fase di lavoro atletico. In seguito il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni sul possesso palla per poi concludere l'allenamento con una partitella. Domani è in programma una seduta a porte chiuse.

IN OTTICA UDINESE - Jagos Vukovic ha svolto la seduta con i compagni, mentre Mattia Valoti ha proseguito con le terapie.

INTER

12.00 - Il difensore nerazzurro Joao Miranda si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo il problema accusato nel riscaldamento della gara di domenica scorsa contro l'Udinese.

IN OTTICA SASSUOLO - Gli esami sostenuti da Miranda hanno avuto esito negativo, per il difensore una contrattura agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno per giorno.

JUVENTUS

12.59 - Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della finale di Tim Cup contro il Milan. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: De Sciglio, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Howedes, Lichtsteiner

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi.

LAZIO

18.40 - In vista della volata finale il tecnico Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo ai giocatori della Lazio. Dopo il pareggio di domenica ottenuto in casa contro l’Atalanta i biancocelesti erano tornati subito al lavoro lunedì, oggi il rompete le righe momentaneo con i campi di Formello rimasti vuoti. Da domani si potrà iniziare a preparare la gara contro il Crotone.

MILAN

11.57 - Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Storari

Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi

Attaccanti: Borini, Cutrone, Kalinic, Silva, Suso.

NAPOLI

18.20 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi per la 37esima giornata di Serie A di domenica alle ore 20,45. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato contro il Torino hanno svolto, sul campo 1, attivazione a secco, lavoro di potenza aerobica e partitina di calcetto 5 contro 5 con porte piccole. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati analogamente in attivazione a secco, lavoro di potenza aerobica e chiusura con partita a campo grande contro la Primavera. Domani doppia seduta.

ROMA

14.20 - Domani la squadra riprenderà ad allenarsi in vista del big match contro la Juventus, in programma domenica alle 20.45. Nel corso della giornata, si avranno inoltre gli aggiornamenti sulle condizioni di Manolas, che ha dovuto alzare bandiera bianca prima di Cagliari-Roma per un problema alla coscia destra. Domani la squadra si allenerà alle 11.00.

15.25 - Come riferito da Roma Radio, Rick Karsdorp tornerà ad allenarsi in gruppo lunedì prossimo che, lo scorso ottobre, si era procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

20.03 - Nella giornata di oggi - riporta vocegiallorossa.it - Bruno Peres e Kostas Manolas hanno svolto i controlli dopo i rispettivi infortuni: il brasiliano è da considerarsi out per la partita contro la Juventus - come Defrel e Karsdorp, che rientrerà in gruppo lunedì e che come gli altri due sarà valutato per il match contro il Sassuolo - mentre il greco ci proverà così come Diego Perotti e Kevin Strootman, ancora alle prese con i loro problemi fisici (caviglia per l'argentino, costato per l'olandese).

IN OTTICA JUVENTUS - Oggi i giocatori infortunati si sono comunque allenati nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini. In particolare, Strootman e Perotti ha svolto lavoro individuale in campo mentre Defrel ha eseguito un percorso di articolarita e rinforzo muscolare.

SAMPDORIA

17.03 - La Sampdoria è tornata all’opera. Lo ha fatto con una classica seduta della ripresa, dove i blucerchiati più impiegati a Reggio Emilia hanno effettuato lavori di scarico tra campo, palestra e piscina mentre il resto del gruppo ha svolto una sessione completa (riscaldamento tecnico-atletico, esercitazioni e partitelle a tema) sul campo 2.

IN OTTICA NAPOLI - Alla sessione, oltre ai Primavera Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore, hanno preso parte Ricky Alvarez e Gianluca Caprari. Fabio Quagliarella è stato sottoposto a terapie mentre Nicola Murru e Duván Zapata hanno proseguito i programmi individuali di recupero con il professor Umberto Borino. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino.

SASSUOLO

20.21 - Dopo il giorno di riposo concesso da mister Iachini, il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci in vista dell'anticipo di sabato contro l'Inter. La squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, partitine a tema su campo ridotto, lavoro metabolico a secco e partitella finale su campo ridotto.

IN OTTICA INTER - Lavoro differenziato per Cristian Dell’Orco, Edoardo Goldaniga e Rogerio. Domani doppio per i neroverdi.

SPAL

TORINO

Ripresa della preparazione per il Toro con una sessione principalmente basata sulla parte atletica che poi si è conclusa con alcune esercitazioni a tema. Alla fine dell’allenamento Belotti e compagni hanno incontrato i bambini ospiti di Casa Ugi, oggi in visita al Filadelfia: un momento che ha reso questa giornata davvero speciale. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica pomeridiana, a porte chiuse.

IN OTTICA SPAL - Milinkovic-Savic è tornato in gruppo, ancora terapie per Berenguer e Obi.

UDINESE