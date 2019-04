Serie A, live dai campi - Roma, out De Rossi. Napoli, torna Albiol

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

17.00 - La formazione di Gasperini scende in campo questa sera contro l'Empoli nel posticipo di campionato.

BOLOGNA

16.40 - Il lavoro della squadra verso la partita con la Sampdoria riprenderà mercoledì, con una seduta di allenamento a porte chiuse.

CAGLIARI

15.10 - La squadra rossoblù si è radunata questa mattina ad Asseminello per iniziare la preparazione. Seduta di lavoro personalizzata per tutto il gruppo, con la squadra impegnata sul campo in base al minutaggio avuto nella partita di ieri a Torino.

In ottica Frosinone - La rosa ha svolto esercitazioni di agilità fisiche e tecniche con la palla: anche Lucas Castro ha preso parte alla serie di esercizi. A conclusione della seduta, possessi e partite su campo ridotto. Domani è previsto un allenamento nel pomeriggio.

CHIEVOVERONA

16.40 - La formazione di mister Di Carlo, reduce dalla sconfitta di ieri contro il Napoli, ha ripreso ad allenarsi questa mattina alle ore 11.00 con una seduta a porte chiuse.

EMPOLI

17.00 - La formazione di Andreazzoli scende in campo questa sera contro l'Atalanta nel posticipo di campionato.

FROSINONE

15.50 - Seduta mattutina per i giallazzurri che sono tornati in campo in vista della trasferta di sabato prossimo a Cagliari. Chi è sceso in campo contro l’Inter ha svolto una seduta di scarico, il resto del gruppo ha svolto una partitella. Terapie per Viviani e Salamon.

In ottica Cagliari - Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.

FIORENTINA

GENOA

16.50 - E’ ripresa questa mattina l’attività della squadra in vista della partita di sabato. Il team si è allenato agli ordini di mister Prandelli, del vice Pin e degli altri componenti lo staff, tutti impegnati ad alleggerire nel gruppo il peso mentale della sconfitta nel derby, per puntare la prua in direzione dell’impegno con i granata.

In ottica Torino - Una parte del team ha sostenuto lavori di carattere rigenerativo, mentre gli altri si sono intrattenuti più a lungo per assorbire lavori di carico voluminosi, integrati dalla disputa di una partitella in spazi ristretti. A stretto contatto con la squadra i direttori Perinetti e Donatelli. Per il match torna a disposizione Sturaro.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

17.10 - Allenamento pomeridiano per la squadra biancoceleste che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico composto da combinazioni e tiri in porta, la squadra ha svolto un’ampia fase tattica in vista del match con l’Udinese. La seduta si è conclusa con un lavoro atletico agli ordini del Prof. Ripert.

In ottica Udinese - Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura. Mercoledì la sfida ai friulani per il recupero della 25esima giornata.

MILAN

NAPOLI

15.00 - Dopo il successo di Verona, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Arsenal in programma giovedì per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Albiol ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo.

In ottica Arsenal - La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio al Bentegodi hanno svolto esercizi di scarico. Gli altri uomini della rosa, con il pallone ufficiale della Uefa, sono stati impegnati in attivazione a secco e torello in avvio. Di seguito svolgimento di gioco e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

PARMA

15.30 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo contro il Sassuolo hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di attivazione seguiti da esercizi tecnici e sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Bruno Alves ha lavorato con i compagni. Terapie e personalizzato per Jonathan Biabiany e Roberto Inglese. Terapie per Francisco Sierralta. Terapie anche per Luca Siligardi a causa di un trauma contusivo alla coscia destra.

In ottica Milan - Domani, martedì 16 aprile, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.

ROMA

16.28 - Problemi fisici per Daniele De Rossi. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il centrocampista della Roma ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite della coscia destra. L'ex calciatore della nazionale dovrà restare fermo per due o tre settimane. De Rossi, nella sfida vinta contro i friulani, ha lasciato il campo al 69' per infortunio. Oggi, invece, la notizia dello stop del classe '83 che salterà le partite contro l'Inter, il Cagliari e probabilmente il Genoa.

SAMPDORIA

SASSUOLO

17.20 - Neroverdi già al lavoro questa mattina allo Stadio Ricci per preparare il turno di campionato di sabato contro l'Udinese. Seduta defaticante per i calciatori impiegati contro il Parma, per il resto della squadra riscaldamento, esercitazioni specifiche per la conclusione in porta e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Claud Adjapong e Marlon.

In ottica Udinese - Domani è in programma una seduta pomeridiana allo Stadio Ricci a porte chiuse.

SPAL

TORINO

13.00 - Lorenzo De Silvestri è stato operato questa mattina, presso l’Ospedale di Chivasso, dal professor Libero Tubino per la riduzione della frattura alle ossa nasali. La prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica.

15.05 - Il Torino ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro il Genoa. Doppio programma di lavoro al Filadelfia: seduta di scarico per i calciatori reduci dalla sfida di ieri contro il Cagliari, tecnico sul campo secondario per tutti gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri.

In ottica Genoa - Il programma di domani prevede una sessione tecnico-tattica pomeridiana presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE