Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Genoa, Favilli-Spolli ok

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

14.00 - Archiviata la bella vittoria sull'Inter, l'Atalanta tornerà ad allenarsi oggi, mercoledì 14 novembre, con una seduta pomeridiana al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini comincerà così a preparare il prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sul campo dell'Empoli nella 13ª giornata di Serie A domenica 25 novembre alle ore 15.

BOLOGNA

14.30 - Alla ripresa degli allenamenti senza i tanti Nazionali, la squadra ha svolto un lavoro fisico e atletico fra palestra e campo. Si è allenato con i compagni anche Mitchell Dijks, mentre Federico Mattiello ha preso parte a una seduta differenziata. Lo riporta il sito ufficiale del club felsineo. Domani la preparazione della squadra continuerà con due sedute di allenamento a porte aperte alle 10:30 e alle 15 al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

Questo il programma odierno del club toscano:

- ore 10,30 allenamento stadio di Empoli.

- ore 15,00 allenamento stadio di Empoli.

FIORENTINA

FROSINONE

16.00 - Allenamento mattutino per i ragazzi di mister Longo che, sul campo della Città dello Sport, hanno svolto un lavoro aerobico, una serie di esercitazioni tecniche ed alcune partitelle a tema. Differenziato per Ardaiz e Molinaro mentre si sono sottoposti alle terapie del caso sia Ciano che Hallfredsson. Assenti i nazionali Krajnc, Pinamonti e Campbell. Domani alle 11 si torna in campo a Ferentino.

GENOA

14.00 - Ultime sul Genoa, che si allena nonostante alcune assenze a causa delle convocazioni nelle varie nazionali. Il grifone si allena - riporta il sito ufficiale rossoblu - "senza i nove nazionali in giro per il mondo e con quattro ragazzi presi in prestito dalla Primavera. Karic e Micovschi, oltre ai portieri Montaldo e Raccichini. Un programma che ha visto le esercitazioni atletiche alternarsi a quelle tecniche, con partitelle a corredo del programma. Gli esiti dell’allenamento hanno confermato le indicazioni positive sul rientro di Favilli e Spolli, integrati nel gruppo già dalla giornata di ieri. Bessa ha sostenuto un lavoro programmato differenziato, parte in palestra e parte in piscina, a causa di un lieve acciacco riassorbile in tempi stretti. Hanno seguito iter personalizzati inoltre Sandro che sta avvicinandosi alla guarigione e Lapadula per motivi precauzionali che si unirà presto ai compagni. La preparazione proseguirà giovedì con un’altra sessione a porte aperte al ‘Gambino’ (ore 11)".

INTER

JUVENTUS

LAZIO

14.30 - La formazione di mister Simone Inzaghi torna in campo oggi, alle 15.30, per prepararsi al meglio in vista della sfida al Milan allo Stadio Olimpico.

MILAN

NAPOLI

16.15 - Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali: il campionato ritornerà domenica 25 novembre con Napoli-Chievo, 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto preparazione in palestra nella prima fase. Successivamente, sul campo due, il gruppo è stato impegnato in lavoro di possesso palla e seduta tecnica. Di seguito sfide individuali uno contro uno e due contro due. Chiusura con lavoro di forza sulla sabbia.

PARMA

Oggi, per i crociati, è in programma una doppia seduta al Centro Sportivo di Collecchio: l’allenamento mattutino avrà inizio alle ore 10.00, quello pomeridiano alle 15.00.

ROMA

12.00 - Come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, Javier Pastore è volato a Barcellona in compagnia del dott. Del Vescovo per una consulenza medica in merito ad una terapia. Vi rimarrà fino a venerdì con un fisioterapista della Roma, Marco Esposito.

14.00 - Continua il lavoro senza nazionali a Trigoria. Alle 11 la squadra è scesa in campo per la prima seduta di giornata (nel pomeriggio allenamento alle 15:00), proseguendo la preparazione ad Udinese-Roma, tredicesima giornata di campionato, in programma sabato 24 novembre ore 15:00. La seduta mattutina prevedeva: lavoro atletico, una parte in palestra e l'altra in campo. Lavoro parziale in gruppo per Diego Perotti, continuano le terapie per De Rossi e Luca Pellegrini. Javier Pastore è a Barcellona per un consulenza medica e tornerà nella capitale venerdì. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

15.00 - La squadra di Eusebio Di Francesco è scesa in campo alle 14:30 nella seconda seduta dopo quella di questa mattina. Il lavoro si sta incentrando sulla parte tecnica. Assieme alla Prima squadra c'è anche la Primavera. Dopo aver sostenuto il riscaldamento, i calciatori si stanno dedicando ad alcune esercitazioni tecniche sul possesso palla: l'obiettivo è quello di segnare in alcune mini-porte con la regola dei due tocchi massimo. L'allenamento si concluderà con una partitella finale contro la Primavera. Presenti anche le scuole calcio femminili della Roma dall'annata 2005 a quella 2009. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

12.0 - Il Toro riprenderà oggi la preparazione in vista della sfida di lunedì 26 novembre a Cagliari. Il programma di mercoledì 14 prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

UDINESE

14.00 - Giornata di presentazione ufficiale in casa friulana: alle 16, infatti, Davide Nicola sarà presentato in conferenza stampa. L'allenatore ex Crotone, da ieri, è il nuovo allenatore bianconero.