Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

14.00 - Archiviata la bella vittoria sull'Inter, l'Atalanta tornerà ad allenarsi oggi, mercoledì 14 novembre, con una seduta pomeridiana al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini comincerà così a preparare il prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sul campo dell'Empoli nella 13ª giornata di Serie A domenica 25 novembre alle ore 15.

17.45 - I nerazzurri, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, si sono radunati a Zingonia questo pomeriggio per riprendere gli allenamenti. Mister Gian Piero Gasperini ha potuto lavorare con una rosa molto ridotta, considerando i ben 13 calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Il programma dell'allenamento, a cui hanno preso parte anche alcuni ragazzi del settore giovanile, prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitella su campo ridotto. Masiello ha ricominciato ad allenarsi col resto del gruppo, mentre Tumminello e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento ore 14,30.

BOLOGNA

14.30 - Alla ripresa degli allenamenti senza i tanti Nazionali, la squadra ha svolto un lavoro fisico e atletico fra palestra e campo. Si è allenato con i compagni anche Mitchell Dijks, mentre Federico Mattiello ha preso parte a una seduta differenziata. Lo riporta il sito ufficiale del club felsineo. Domani la preparazione della squadra continuerà con due sedute di allenamento a porte aperte alle 10:30 e alle 15 al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

17.35 - Dopo tre giorni di pausa, i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio ad Asseminello. Il gruppo ha svolto inizialmente riscaldamento con mobilità. A seguire, esercitazioni tecniche con trasmissione di palla e partitina a 4 porte. Quindi, partita su campo ridotto e in chiusura lavoro di potenza aerobica. Assenti i nazionali Barella, Bradaric, Cragno, Ionita, Pavoletti e Romagna. In gruppo Lykogiannis. Differenziato per Farias, Klavan e Faragò, quest’ultimo alle prese con una lombalgia. Domani si replica con un nuovo allenamento pomeridiano.

CHIEVOVERONA

17.45 - Terzo allenatore stagionale per il Chievo, Domenico Di Carlo si presenta in sala stampa con la voglia e l'intenzione di ribaltare le cose dopo il fallimento dell'esperienza dei clivensi con Gian Piero Ventura. "Voglio ringraziare il Presidente, il direttore e la società per avermi dato la possibilità di tornare in A e di allenare dove ho trascorso anni felici e importanti per la crescita del Chievo e anche mia. Dentro di me si è acceso tutto quello che si doveva accendere: siamo a novembre, c'è tempo per incidere in classifica. Dobbiamo guardare la classifica meno possibile: sono pronto e carico, so dove vengo e con chi vengo. Serve lavorare per ricompattare il gruppo. La proprietà deve darci positività e lei, come i tifosi, sappiano che hanno un tecnico che non mollerà di un centimetro fino alla fine. Sono convintissimo che insieme, in ogni modo, ritrovando il nostro spirito di appartenenza di vestire la maglia del Chievo, capiremo che ce la possiamo fare. Il percorso è lungo ma giocheremo con lo spirito Chievo: insieme ce la possiamo fare e ce la faremo se lavoreremo gara dopo gara, ricostruendo la giusta mentalità. Servirà spirito battagliero, questa è una maglia magica", ha detto.



EMPOLI

Questo il programma odierno del club toscano:

- ore 10,30 allenamento stadio di Empoli.

- ore 15,00 allenamento stadio di Empoli.

FIORENTINA

17.30 - La dirigenza viola comunica che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il calciatore German Pezzella ha riportato un infortunio muscolare a carico della coscia sinistra. Gli esami strumentali svolti nella giornata odierna in Argentina hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo. Nella giornata odierna è rientrato a Firenze, dalla propria nazionale, Bartlomiej Dragowski, a causa di un trauma contusivo alla spalla destra che gli ha impedito di proseguire gli impegni con la Polonia.

FROSINONE

16.00 - Allenamento mattutino per i ragazzi di mister Longo che, sul campo della Città dello Sport, hanno svolto un lavoro aerobico, una serie di esercitazioni tecniche ed alcune partitelle a tema. Differenziato per Ardaiz e Molinaro mentre si sono sottoposti alle terapie del caso sia Ciano che Hallfredsson. Assenti i nazionali Krajnc, Pinamonti e Campbell. Domani alle 11 si torna in campo a Ferentino.

GENOA

14.00 - Ultime sul Genoa, che si allena nonostante alcune assenze a causa delle convocazioni nelle varie nazionali. Il grifone si allena - riporta il sito ufficiale rossoblu - "senza i nove nazionali in giro per il mondo e con quattro ragazzi presi in prestito dalla Primavera. Karic e Micovschi, oltre ai portieri Montaldo e Raccichini. Un programma che ha visto le esercitazioni atletiche alternarsi a quelle tecniche, con partitelle a corredo del programma. Gli esiti dell’allenamento hanno confermato le indicazioni positive sul rientro di Favilli e Spolli, integrati nel gruppo già dalla giornata di ieri. Bessa ha sostenuto un lavoro programmato differenziato, parte in palestra e parte in piscina, a causa di un lieve acciacco riassorbile in tempi stretti. Hanno seguito iter personalizzati inoltre Sandro che sta avvicinandosi alla guarigione e Lapadula per motivi precauzionali che si unirà presto ai compagni. La preparazione proseguirà giovedì con un’altra sessione a porte aperte al ‘Gambino’ (ore 11)".

INTER

19.50 - Dopo due giorni di riposo, l'Inter è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. I tre giocatori Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio e Radja Nainggolan hanno svolto un lavoro differenziato programmato. La prima fase della seduta odierna si è svolta in palestra, tra esercizi di forza e un riscaldamento a base di cyclette. In seguito, i nerazzurri sono scesi in campo ed hanno svolto una serie di partitelle a campo quasi intero, le quali hanno visto arruolarsi alcuni ragazzi della Primavera. Da segnalare alcune marcature di pregevole fattura da parte di Antonio Candreva e Keita Baldé Diao. Lo riporta Fcinternews.it.

JUVENTUS

19.00 - La Società bianconera, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha comunicato che la squadra riprenderà la preparazione nella giornata di domani.

LAZIO

14.30 - La formazione di mister Simone Inzaghi torna in campo oggi, alle 15.30, per prepararsi al meglio in vista della sfida al Milan allo Stadio Olimpico.

17.50 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Lavoro atletico in apertura per i biancocelesti che, dopo aver svolto dei percorsi ad ostacoli, sono passati ad un’attività incentrata sulla propriocettività. In seguito, esercitazioni sul possesso palla e ripetute agli ordini del Prof. Ripert. La seduta odierna si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.

MILAN

17.40 - Secondo quanto riferiscono i media svizzeri, Ricardo Rodriguez questa sera non scenderà in campo a Lugano nell'amichevole dei rossocrociati contro il Qatar a causa di un piccolo problema di natura muscolare. Il terzino del Milan, però, dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per la sfida di domenica contro il Belgio, valida per la Nations League.

19.30 - Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio, mercoledì 14 novembre, dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra da Mister Gattuso. A Milanello erano assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Rossoneri subito in campo sul centrale dove, dopo un breve torello, hanno iniziato l'attivazione muscolare con una sequenza di allunghi seguiti da una serie di esercizi a terra di stretching e di potenziamento. Terminata la prima parte dedicata al lavoro atletico, l'allenamento è proseguito con la squadra divisa in tre gruppi che si sono alternati in differenti tipi di esercitazioni tecniche con il pallone. La seduta si è poi chiusa con un possesso palla e una partitella a tema.

NAPOLI

16.15 - Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali: il campionato ritornerà domenica 25 novembre con Napoli-Chievo, 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto preparazione in palestra nella prima fase. Successivamente, sul campo due, il gruppo è stato impegnato in lavoro di possesso palla e seduta tecnica. Di seguito sfide individuali uno contro uno e due contro due. Chiusura con lavoro di forza sulla sabbia.

PARMA

Oggi, per i crociati, è in programma una doppia seduta al Centro Sportivo di Collecchio: l’allenamento mattutino avrà inizio alle ore 10.00, quello pomeridiano alle 15.00.

18.40 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Questa mattina i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, torelli seguiti da lavori sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Luca Rigoni ha lavorato con il gruppo. Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno svolto un allenamento personalizzato. Antonino Barillà è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Terapie, infine, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Assenti Alessandro Bastoni e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali. Domani, giovedì 15 novembre, per i crociati è in programma una seduta pomeridiana che avrà inizio alle 15.00.

ROMA

12.00 - Come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, Javier Pastore è volato a Barcellona in compagnia del dott. Del Vescovo per una consulenza medica in merito ad una terapia. Vi rimarrà fino a venerdì con un fisioterapista della Roma, Marco Esposito.

14.00 - Continua il lavoro senza nazionali a Trigoria. Alle 11 la squadra è scesa in campo per la prima seduta di giornata (nel pomeriggio allenamento alle 15:00), proseguendo la preparazione ad Udinese-Roma, tredicesima giornata di campionato, in programma sabato 24 novembre ore 15:00. La seduta mattutina prevedeva: lavoro atletico, una parte in palestra e l'altra in campo. Lavoro parziale in gruppo per Diego Perotti, continuano le terapie per De Rossi e Luca Pellegrini. Javier Pastore è a Barcellona per un consulenza medica e tornerà nella capitale venerdì. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

15.00 - La squadra di Eusebio Di Francesco è scesa in campo alle 14:30 nella seconda seduta dopo quella di questa mattina. Il lavoro si sta incentrando sulla parte tecnica. Assieme alla Prima squadra c'è anche la Primavera. Dopo aver sostenuto il riscaldamento, i calciatori si stanno dedicando ad alcune esercitazioni tecniche sul possesso palla: l'obiettivo è quello di segnare in alcune mini-porte con la regola dei due tocchi massimo. L'allenamento si concluderà con una partitella finale contro la Primavera. Presenti anche le scuole calcio femminili della Roma dall'annata 2005 a quella 2009. Lo riporta Vocegiallorossa.it.

SAMPDORIA

17.55 - La Samp è tornata ad allenarsi al Mugnaini di Bogliasco. Lo ha fatto a ranghi ridotti e priva dei nove nazionali: Joachim Andersen, Emil Audero, Vid Belec, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Dennis Praet e Ronaldo Vieira. Forza in palestra e trasformazione tecnico-tattica sul campo: questo il programma della seduta mattutina alla quale hanno partecipato anche Vasco Regini e Gabriele Rolando, impegnati invece nel pomeriggio in allenamenti individuali di recupero agonistico.

Nella seconda seduta giornaliera invece Marco Giampaolo e il suo staff hanno sottoposto il gruppo ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche a gruppi sotto forma di partitelle a tema su campi di diversa metratura. Soltanto trattamenti fisioterapici per Edgar Barreto. Aggregati ad entrambe le sedute i Primavera Leonardo Benedetti e Matteo Raspa, ai quali nel pomeriggio si sono aggiunti anche Mohamed Bahlouli, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli. Domani, giovedì, è in agenda un solo allenamento pomeridiano.

SASSUOLO

18.45 - Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio la preparazione allo Stadio Ricci dove ha svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecniche e partitelle a tema su campo ridotto. Assenti i nazionali, lavoro differenziato per Jeremie Boga, Mehdi Bourabia, Alfred Duncan, Francesco Magnanelli e Jens Odgaard. Domani pomeriggio i neroverdi si sposteranno sul campo di Ca' Marta (a porte chiuse), data la concomitanza con la partita Italia-Germania Under 21 allo Stadio Ricci.

SPAL

19.25 - Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri sono scesi in campo al centro “G.B. Fabbri” per la seconda seduta di allenamento settimanale. Dopo una fase iniziale in palestra, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche. Erano assenti i nazionali Kevin Bonifazi, Thiago Cionek, Mohamed Fares ed Alfred Gomis, mentre Mattia Valoti ha proseguito con il programma di lavoro differenziato. Alle prese con un risentimento all’adduttore sinistro, Francesco Vicari ha svolto attività in palestra.

TORINO

12.00 - Il Toro riprenderà oggi la preparazione in vista della sfida di lunedì 26 novembre a Cagliari. Il programma di mercoledì 14 prevede una sessione a porte chiuse presso lo stadio Filadelfia.

18.00 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una seduta pomeridiana. L’allenatore Mazzarri, dopo il riscaldamento in campo, ha diretto una sessione tecnico-tattica alla quale hanno partecipato tutti gli elementi a disposizione, ad eccezione naturalmente dei calciatori convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano, a porte chiuse.

UDINESE

14.00 - Giornata di presentazione ufficiale in casa friulana: alle 16, infatti, Davide Nicola sarà presentato in conferenza stampa. L'allenatore ex Crotone, da ieri, è il nuovo allenatore bianconero.

17.30 - "La salvezza del Crotone è stata piacevole, ma rappresenta il passato. Per me conta il presente per costruire il futuro. Ho fatto uno step voluto: oggi chiedo a tutti di essere allineati. Vogliamo tutti un solo obiettivo, conta la squadra e il comportamento che si attuano per essi nel rispetto dei singoli". Così Davide Nicola s'è presentato in conferenza stampa a Udine, come nuovo allenatore dell'Udinese. Il tecnico bianconero, sulla formazione friulana, ha poi proseguito: "Ho due certezze: in A è difficile ottenere risultati senza costruire. E' difficile pensare di fare bene se non si produce. Allo stesso tempo sono convinto che bisogni avere una lettura del gioco che si basi sull'equilibrio. Se capisco di poter attaccare, devo farlo con determinazione. Se in un altro momento si trova una squadra che ha qualcosa in più, bisogna trovare il modo di proporre gioco senza prestare troppo il fianco. Altrimenti diventa difficile incidere sul risultato. Ai ragazzi chiedo passione e dedizione, anche la voglia di restare sul campo per migliorare noi stessi. E' l'unico modo per capire cosa possiamo fare. Quando saremo una squadra vera, potremo essere davvero competitivi. Contatti in passato con l'Udinese? Io penso solo al campo".