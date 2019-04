Serie A, live dai campi - Roma, per Santon un mese abbondante di stop

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni dopo la sosta delle Nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

IN OTTICA INTER

BOLOGNA

IN OTTICA CHIEVOVERONA

CAGLIARI

IN OTTICA SPAL

CHIEVOVERONA

IN OTTICA BOLOGNA

EMPOLI

IN OTTICA UDINESE

FIORENTINA

IN OTTICA FROSINONE

FROSINONE

IN OTTICA FIORENTINA

GENOA

IN OTTICA NAPOLI

INTER

IN OTTICA ATALANTA

JUVENTUS

IN OTTICA MILAN

LAZIO

16.40 - Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la formazione guidata da Simone Inzaghi ha svolto una serie di esercitazioni tattiche in vista del match in programma domenica prossima allo Stadio Olimpico di Roma con il Sassuolo. Nella giornata di domani è prevista la seduta di rifinitura.

IN OTTICA SASSUOLO - Ancora in dubbio Stefan Radu, mentre Jordan Lukaku si allena ancora a parte: non ci sarà contro il Sassuolo.

MILAN

14.30 - Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani contro la Juventus all'Allianz Stadium.

Portieri: A. Donnarumma, Reina, Soncin.

Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata.

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Borini, Calhanoglu.

Attaccanti: Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

IN OTTICA JUVENTUS - Fuori Lucas Paquetà per infortunio, così come Gigio Donnarumma e il lungodegente Giacomo Bonaventura. Anche Andrea Conti rinuncia alla sfida per affaticamento muscolare.

NAPOLI

IN OTTICA GENOA

PARMA

16.01 - Nessuna novità nei convocati di mister Roberto D'Aversa per il match di domani che vedrà i crociati affrontare il Torino di Walter Mazzarri. Non recuperano Gervinho e Bruno Alves, mentre restano out i lungodegenti Jonathan Biabiany e Roberto Inglese. Oltre ai recenti infortunati, il mister ducale deve fare i conti con la lunga assenza di Grassi, che ha già concluso in anticipo la sua stagione. Sono dunque 22 i crociati convocati per questa gara delicata, di seguito la lista completa:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe.

Difensori: Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac.

Attaccanti: Ceravolo, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.

IN OTTICA TORINO - Oltre ad Alberto Grassi, fuori Gervinho e Bruno Alves e restano out anche i lungodegenti Jonathan Biabiany e Roberto Inglese.

ROMA

15.38 Niente convocazione per Santon e Perotti dopo gli infortuni subiti durante la partita contro la Fiorentina. Non recupera Pastore, mentre torna tra i convocati El Shaarawy. Ecco la lista diramata dal tecnico della Roma Ranieri in vista del match contro la Sampdoria:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Fazio, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy.

17.02 - Aggiornamento sulle condizioni di due giocatori infortunatisi nella gara contro la Fiorentina: a Davide Santon è stata diagnosticata una lesione miotendinea al bicipite femorale sinistro, prognosi tra le quattro e le cinque settimane. Diego Perotti invece non ha lesioni, verrà monitorato nei prossimi giorni, ma l’obiettivo del club è rimetterlo in gruppo prima di Roma-Udinese.

IN OTTICA SAMPDORIA - Fuori per infortunio Davide Santon e Diego Perotti, così come Ante Coric e Alessandro Florenzi.

SAMPDORIA

IN OTTICA ROMA -

SASSUOLO

IN OTTICA LAZIO -

SPAL

IN OTTICA CAGLIARI -

TORINO

14.34 - Questa la lista dei convocati del Milan di Rino Gattuso per la sfida contro il Parma in programma per domani alle 15 al Tardini. Squalificati Aina e Lukic, out anche il giovane Millico e Iago Falque, anche Silvestri non è al top ma stringerà i denti per andare almeno in panchina.

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Baselli, Kone, Meite, Parigini, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Berenguer, Damascan, Zaza.

IN OTTICA PARMA - Fuori dai convocati Ola Aina e Sasa Lukic, out anche il giovane Vincenzo Millico e Iago Falque, anche Lorenzo De Silvestri non è al top ma stringerà i denti per andare almeno in panchina.