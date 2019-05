Serie A, live dai campi - Roma, Perotti a parte. Agnelli alla Continassa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: Gomez, Mancini, Masiello

BOLOGNA

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Dijks (2), Sansone, Poli

CAGLIARI

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: Ionita (2)

CHIEVOVERONA

Si sono allenati nel pomeriggio i gialloblù sui campi di Veronello in vista del match contro l’Inter in programma lunedì 13 maggio alle ore 21.00 a San Siro. Domenico Di Carlo e il suo staff hanno fatto svolgere alla squadra, dopo un’attivazione iniziale, numerose partitine. La seduta è poi proseguita con un lavoro tattico ed un torneo finale.

Inter-ChievoVerona (lunedì ore 21)

Squalificati: Diousse

EMPOLI

Allenamento al mattino per gli azzurri; domani squadra in campo nel pomeriggio, venerdì e sabato di nuovo in campo in vista di Sampdoria-Empoli.

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

Come fa sapere il sito ufficiale della Fiorentina, i viola sono scesi in campo al 'Centro Sportivo Davide Astori' in tarda mattinata, per la seconda seduta della settimana che porterà al match contro il Milan, in programma sabato alle 20:30 allo stadio Franchi. L'allenamento è stato dedicato al lavoro atletico e al possesso palla, con spazio anche alla parte tattica sul campo.

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.30)

Squalificati: Veretout (2)

FROSINONE

Frosinone-Udinese (domenica ore 15)

Squalificati: Sportiello

GENOA

Tutti convocati nel salone delle riunioni per fare il punto a tre giorni dalla sfida con l’Atalanta, partendo dall’analisi della prova con la Roma per poi voltare pagina, e aprire il libro sulla prossima. Mister Prandelli ha parlato a lungo alla squadra in avvio di giornata per mettere i puntini sulle i e iniziare a inquadrare i risvolti tattici. Quasi quaranta minuti per marcare gli aspetti su cui lavorare. Ma anche quelli che hanno permesso di fare una buona prestazione con i giallorossi, recuperando dallo svantaggio proprio come era accaduto a Ferrara. Compattezza, ordine. Un carattere da Genoa. Quello che servirà a dosi massicce nel match con la Dea per vedere la luce in chiave salvezza. Poco prima di mezzogiorno la squadra ha fatto ingresso sul terreno di gioco per l’allenamento.

Atalanta-Genoa (sabato ore 15)

Squalificati: -

INTER

Inter-ChievoVerona (lunedì ore 21)

Squalificati: D'Ambrosio, Brozovic

JUVENTUS

Andrea Agnelli presente oggi alla Continassa ma nessun incontro in agenda con Massimiliano Allegri. Il numero uno del club bianconero ha assistito all'allenamento del pomeriggio ma il vertice con il tecnico si svolgerà comunque nei prossimi giorni, quando sapremo con certezza quello che sarà il futuro dell'allenatore livornese.

Dopo quattro giorni di pausa post Derby, concessi al gruppo da Mister Allegri, oggi la Juventus è tornata ad allenarsi. I bianconeri sono scesi in campo, sotto una lieve pioggia, nel pomeriggio di oggi: ripresa della preparazione atletica, dopo la sosta, e attività in campo con la palla sono stati il menu del primo allenamento settimanale. Hanno lavorato parzialmente in gruppo Dybala e Bentancur.

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: Bernardeschi

LAZIO

Cagliari-Lazio (sabato ore 18)

Squalificati: -

MILAN

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.30)

Squalificati: Paquetà (3)

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la SPAL a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e attivazione con l'ausilio di ostacoli bassi. Di seguito torello e lavoro tecnico tattico, mentre successivamente la squadra ha svolto una partitella a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro: lavoro differenziato per Diawara.

SPAL-Napoli (domenica ore 18)

Squalificati: -

PARMA

Bologna-Parma (lunedì ore 19)

Squalificati: Kucka, Barillà

ROMA

Continua la preparazione della Roma in vista del match di domenica contro la Juventus. Fase di riscaldamento in palestra per la squadra che poi è scesa sul Campo C per una sessione prettamente tecnica. Unica situazione individuale quella di Alessandro Florenzi. Scongiurata la lesione muscolare, il numero 24 ha effettuato un lavoro individuale e di terapie col fine di tornare a disposizione di Ranieri nel corso della settimana. Lavoro a parte, ma programmato, per Santon, De Rossi e Kluivert. Terapie, invece, per Perotti.

Roma-Juventus (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Prosegue con un allenamento pomeridiano al “Mugnaini” di Bogliasco l’avvicinamento della Sampdoria alla sfida interna con l’Empoli. Marco Giampaolo ha suddiviso la sessione di lavoro in due fasi: la prima differenziata in base al minutaggio dell’ultima partita, quindi una serie di partite a tema su campo ridotto, alle quali hanno preso parte anche il Primavera Alessandro Casanova e l’U17 Simone Trimboli. Doppie sedute specifiche programmate invece per Joaquin Andersen e Karol Linetty: piscina al mattino, palestra e campo nel pomeriggio.

Sampdoria-Empoli (domenica ore 15)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

Torino-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Squalificati: -

SPAL

SPAL-Napoli (domenica ore 18)

Squalificati: -

TORINO

Allenamento al Filadelfia per il Torino, in vista del match di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Walter Mazzarri ha dapprima fatto svolgere alla squadra un programma tecnico-tattico, poi diretto esercitazioni a tema, con gli attaccanti ad impegnare il portiere Rosati con conclusioni a rete. Terapie per Parigini.

Torino-Sassuolo (domenica ore 12.30)

Squalificati: Rincon

UDINESE

Udinese di nuovo al lavoro in vista della gara di domenica contro il Frosinone. Come riportato dal sito ufficiale del club friulano, dopo un'attivazione in palestra la squadra ha svolto il riscaldamento con degli esercizi di palleggio in spazi ristretti, sempre mantenendo molto alta l'intensità. La parte centrale ha previsto un lavoro tattico di finalizzazione con i giocatori divisi in 4 squadre, alternato a degli allunghi di corsa. L'allenamento si è concluso con due partitelle 10 vs 10 della durata di 7 minuti ciascuna, con le porte posizionate sui limiti delle aree. Nota positiva della giornata di oggi il rientro in gruppo di William Troost-Ekong, di nuovo in campo dopo l'infortunio all'adduttore subito in occasione della sfida con il Sassuolo.