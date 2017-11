Serie A, live dai campi - Roma, personalizzato per Dzeko, Peres e Schick

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A

Si è svolto, questa mattina, il primo dei due allenamenti in programma per i ragazzi di mister De Zerbi. Guidati dai preparatori atletici Marcattilii e Teresa, i giallorossi hanno sostenuto esercizi di riscaldamento in palestra, seguiti da lavoro atletico a secco sul campo. Hanno proseguito percorso personalizzato di recupero Costa e Iemmello.

BOLOGNA

Dopo gli allenamenti di ieri, il Bologna ha goduto oggi di una giornata di riposo. I lavori verso la sfida col Verona riprenderanno così domani con una doppia seduta a porte aperte alle 11 e alle 14:30 al centro tecnico Niccolò Galli.

HELLAS VERONA

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto quasi due ore di allenamento in presenza di allenatori AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Belluno, iniziando la seduta con il riscaldamento e passando successivamente a circuiti di forza e trasformazione sul campo. In seguito il gruppo è stato impegnato in esercitazioni sul possesso palla e sui tiri in porta, per concludere l'allenamento con una partitella a tema e una libera. Si sono allenati con il gruppo Laner e Franco Zuculini. Lavoro specifico per Ferrari, palestra e terapie per Kean e Zaccagni. Proseguono nel lavoro differenziato Bessa, Buchel, Caceres, Kumbulla e Romulo.

Lavoro mattutino per la Lazio, che si è ritrovata alle 10:30 al Centro Sportivo di Formello. Dopo una prima parte di riscaldamento intenso in palestra, la squadra a disposizione di Simone Inzaghi si è spostata sul campo Mirko Fersini, dove ha svolto un’ulteriore messa in moto. Successivamente i biancocelesti si sono dedicati ad un’ampia fase tecnica con una partitella a campo ridotto con l’ausilio delle sponde. La seduta è terminata con una sfida a metà campo a tre tocchi.

Giacomo Bonaventura si è allenato in gruppo nell'allenamento mattutino a Milanello. Una buona notizia in vista della gara contro il Napoli che si giocherà alla ripresa del campionato. Sfida che vedrà quasi certamente la presenza del calciatore marchigiano.

La Roma è tornata ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi da Di Francesco. I calciatori presenti a Trigoria, ridotti di numero a causa delle assenze dei nazionali, hanno svolto attivazione in palestra e lavoro atletico sul campo. Luca Pellegrini ed Emerson Palmieri hanno effettuato il lavoro in gruppo. Nel corso della seduta pomeridiana si è invece lavorato con il pallone con l'aiuto dei giocatori della Primavera: esercitazioni di possesso palla e partite a tema. Lavoro individuale programmato all'interno del centro sportivo per Dzeko, individuale in campo per Bruno Peres e Schick. Terapie per Karsdorp.

