Serie A, live dai campi - Roma, tegola Alisson. Lazio, Immobile recupera

JUVENTUS

12.00 - Oggi dopo quattro giorni di riposo la Juventus riprenderà ad allenarsi alla vigilia della gara contro il Verona. Domani previsti dei cambi, ma quello che è certo è che in porta ci sarà Buffon che a fine stagione lascerà il club Campione d'Italia.

LAZIO

13.50 - Aggiornamenti da Formello direttamente da lalaziosiamonoi.it. Ciro Immobile si è allenato in gruppo quest'oggi per la prima volta da inizio settimana. Assieme al bomber, tornati a disposizione anche Jordan Lukaku e Lucas Leiva: tutti e tre saranno a disposizione della Lazio per la fondamentale gara contro l'Inter. Niente da fare invece per Parolo e Luis Alberto: oggi hanno lavorato soltanto in palestra, al massimo entreranno tra i convocati e siederanno in panchina per un discorso numerico. Ma il loro impiego, a 2 giorni dalla partita, è da escludere.

MILAN

11.00 - Gennaro Gattuso ritroverà oggi a Milanello i suoi giocatori, per preparare l'ultima, decisiva, fatica di campionato. La squadra rossonera sosterrà oggi un'unica seduta di allenamento, al mattino. Il ritrovo è fissato alle 11 negli spogliatoi del centro sportivo di Carnago.

13.30 - Tegola per il Milan in vista della gara di domani contro la Fiorentina. Suso, nel finale dell'allenamento di ieri, ha riportato una lesione muscolare e non sarà a disposizione per il match contro i viola. Lo ha riferito Sky Sport.

NAPOLI

ROMA

12.20 - La squadra è in campo per sostenere il penultimo allenamento - riporta vocegiallorossa.it - prima della gara contro il Sassuolo. Lavoro individuale per Alisson per un risentimento muscolare al flessore destro. Lavoro a parte programmato per Fazio mentre svolgono un allenamento individuale anche Defrel, Peres, Antonucci e Under.

IN OTTICA SASSUOLO - Le condizioni di Alisson e di Ünder verranno valutate di giorno in giorno.

