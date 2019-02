Serie A, live dai campi - Roma, terapie per Karsdorp. Olsen e Perotti ok

© foto di Federico Gaetano

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

A tre giorni dalla partita di Roma, oggi i rossoblù continueranno la preparazione con un allenamento a porte chiuse.

CAGLIARI

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Cagliari.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Leverbe, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Deiola, Doratiotto, Ladonetti.

Attaccanti: Joao Pedro, Pavoletti, Despodov.

CHIEVOVERONA

Mattinata di allenamento a Veronello per i gialloblù di mister Mimmo Di Carlo, che hanno svolto una seduta tecnico-tattica sul campo numero 2. Dopo una fase di riscaldamento, la squadra è stata suddivisa in due gruppi per svolgere lavori difensivi e conclusioni in porta. L’allenamento è terminato con una fase di lavori tattici.

EMPOLI

FIORENTINA

Questa mattina, durante l'allenamento, mister Pioli ha lavorato sulle varianti tattiche in vista della sfida di domenica contro la Spal. Nella partitella il brasiliano Gerson e l'argentino Simeone sono stati provati nel tridente insieme a Chiesa e Muriel. Per il momento sembra essere in vantaggio l'ex Roma sull'argentino. Per quanto riguarda la difesa, confermato Ceccherini a destra, con Milenkovic centrale.

FROSINONE

La squadra di Baroni affronterà stasera la capolista Juventus. Questi i convocati per la sfida:

Portieri: Sportiello, Iacobucci, Marcianò.

Difensori: Beghetto, Brighenti, Capuano, Goldaniga, Krajnc, Molinaro, Salamon, Zampano.

Centrocampisti: Chibsah, Cassata, Gori, Maiello, Paganini, Sammarco, Valzania, Viviani.

Attaccanti: Ciano, Ciofani, Pinamonti, Trotta.

GENOA

Seduta mattutina con rottura del ghiaccio in sala video, con mister Prandelli salito in cattedra nel dare indicazioni ai suoi. Poi riscaldamento tecnico e focus specifico sulle palle inattive. Ora la destinazione del percorso settimanale, che risponde al nome di Genoa-Lazio, dista solo due lunghezze. Con la squadra si è allenato anche Bessa, che ha smaltito il fastidio.

INTER

JUVENTUS

I bianconeri giocheranno stasera contro il Frosinone nell'anticipo della 24ma giornata. Questi i convocati di Allegri:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.

LAZIO

Seduta mattutina per la Lazio che, alle ore 11:00, si è ritrovata sul campo Mirko Fersini per il primo allenamento dopo la gara di Europa League contro il Siviglia. Lavoro di scarico per i calciatori utilizzati ieri da mister Simone Inzaghi, mentre il resto della rosa ha svolto un allenamento completo. Prima parte di seduta caratterizzata da messa in moto. Alcuni dei calciatori impiegati ieri dal primo minuto hanno poi effettuato una serie di blocchi atletici con il prof. Ripert mentre gli altri calciatori si sono dedicati a torelli, possesso palla con l’ausilio delle sponde e seguente partitella in famiglia.

MILAN

NAPOLI

Dopo il successo a Zurigo, il Napoli riprenderà domani mattina gli allenamenti al Centro Tecnico.

PARMA

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Cagliari, in programma domani alle 18.00 alla Sardegna Arena e valida per la ventiquattresima giornata del campionato Serie A Tim 2018-2019, i seguenti 21 calciatori:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bastoni, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni, Stulac;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.

ROMA

La squadra è scesa in campo per continuare a preparare la sfida contro il Bologna di lunedì alle 20:30. Zaniolo, Dzeko, Kolarov, El Shaarawy e Manolas hanno svolto lavoro atletico personalizzato, individuale in campo per Cengiz Ünder, terapie per Schick e Karsdorp. Per gli altri, compresi Olsen e Perotti, lavoro tattico e partitelle (fonte: vocegiallorossa).

SAMPDORIA

Riscaldamento e una serie di partitine a tema. Questa la tabella di marcia seguita dalla Sampdoria, alle prese con un allenamento mattutino sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco al quale ha assistito il direttore sportivo Carlo Osti. Marco Giampaolo e il suo staff hanno lavorato con tutti i calciatori disponibili – compreso Lorenzo Tonelli rientrato in gruppo – e con i Primavera aggregati: Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti e Masimiliano Doda. Individuali programmati di prevenzione per Omar Colley, Jakub Jankto e Gastón Ramírez. Seduta individuale di recupero agonistico, prima in palestra e poi sul campo, per Edgar Barreto. Prima giornata di lavoro in piscina per Gianluca Caprari dopo l’intervento chirurgico dello scorso 24 gennaio per la riduzione della frattura al perone della gamba destra.

SASSUOLO

SPAL

Seduta mattutina per la formazione di Leonardo Semplici, in vista della sfida contro la Fiorentina. Ecco gli scatti riportati su Twitter.

TORINO

UDINESE