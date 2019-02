Serie A, live dai campi - Roma, terapie per Under. Bastoni a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Allenamento di rifinitura a porte chiuse per la squadra di Gian Piero Gasperini, che domani scenderà in campo per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.

BOLOGNA

Oggi la squadra godrà di un giorno libero: gli allenamenti in vista di Udine ricominceranno a Casteldebole domani alle 15 a porte aperte.

Due giorni di riposo per ricaricarsi e iniziare poi a lavorare in vista delle prossime sfide contro Napoli, Udinese e Atletico Madrid. Dopo il successo contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra 48 ore libere e ha fissato la ripresa degli allenamenti per mercoledì 27 febbraio, quando è in programma una seduta pomeridiana.

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha convocato 22 giocatori per la sfida di questa sera contro il Milan:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Patric

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Romulo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto

Stasera i rossoneri saranno in campo all'Olimpico per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Dopo il successo a Parma, il Napoli riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico.vGli azzurri preparano il match contro la Juventus di domenica.

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti esercizi di tecnica applicata e possesso palla. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico. Francisco Sierralta e Leo Stulac hanno svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato per Alessandro Bastoni, Fabio Ceravolo e Matteo Scozzarella.

Continua la preparazione della Roma in vista del derby di sabato sera alle 20:30. La squadra ha iniziato l'allenamento verso le 10:45 in palestra, per poi spostarsi in campo dove ha effettuato il consueto riscaldamento. Fase centrale della sessione costituita da una seduta tattica, seguita poi da una partita finale. Per quanto riguarda i singoli, si ferma Ünder: per lui solo terapie. Individuale per Schick, individuale programmato invece per De Rossi, Kolarov e Manolas. Karsdorp, infine, ha svolto il lavoro in palestra e quello atletico col gruppo, prima di staccarsi al momento della parte tattica. (fonte: vocegiallorossa)

Nella mattinata di oggi, mister Leonardo Semplici è stato dimesso dall’Ospedale Santa Maria dell’Annunziata di Firenze. Le ristabilite condizioni mediche del tecnico biancazzurro hanno permesso il rientro a casa. Nelle prossime ore, saranno valutati i tempi di ripresa della normale attività professionale.

Il programma di martedì 26 febbraio prevede una sessione defaticante per i calciatori impegnati contro l'Atalanta, tecnico-tattica per tutti gli altri

La giornata allo stadio per i bianconeri comincia alle 12:30, convocati per il pranzo in gruppo nel ristorante della Dacia Arena, dopo aver osservato un giorno di riposo. Il recupero delle energie mentali, al pari di quelle fisiche, passa anche attraverso momenti di "stacco". Alle 14:00 tutti in spogliatoio per una riunione utile a focalizzare gli obiettivi giornalieri che porteranno la squadra ad affrontare il Bologna domenica. Sarà poi il momento di trasferirsi prima in palestra, per il classico riscaldamento muscolare, e poi sui campi del Bruseschi, per il primo allenamento settimanale.