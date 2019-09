Serie A, live dai campi - Samp, continua il lavoro individuale per Maroni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Squadra subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Nessuna sosta dopo la partita con la Fiorentina, essendoci il turno infrasettimanale di campionato. Nerazzurri divisi in due gruppi: defaticante per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo per gli altri. Tutti a disposizione di mister Gasperini. Domani rifinitura a porte chiuse al pomeriggio e poi a seguire la partenza per Roma dove mercoledì alle 21 Gomez e compagni affronteranno la squadra giallorossa per la quinta giornata della Serie A.

Roma-Atalanta (mercoledì 25, ore 19.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Arana; Gomez, Ilicic, Zapata.

BOLOGNA

Dopo la sconfitta con la Roma, i rossoblù sono tornati subito al lavoro a due giorni dal Genoa: lavoro di scarico per i titolari di ieri, allenamento sul campo per gli altri, con partitella conclusiva insieme ad alcuni Primavera. Differenziato per Danilo.

Genoa-Bologna (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Denswill, Bani, Mbaye; Medel, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Orsolini; Destro.

BRESCIA

Brescia-Juventus (martedì 24, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonari, Dessena; Romulo, Balotelli, Ayé.

CAGLIARI

Il gruppo rossoblù si è ritrovato questa mattina per una nuova seduta in vista dell'impegno di mercoledì sera (ore 21) a Napoli. Domani sarà vigilia e mister Rolando Maran incontrerà i media alle 12.30 nel Centro Sportivo di Asseminello. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming nei nostri canali.

L'allenamento ha visto, dopo la fase di riscaldamento, un focus sulla parte tattica e poi un lavoro di squadra finalizzato al perfezionamento della fase difensiva. Chiusura con la partitella su metà campo. Parzialmente in gruppo Daniele Ragatzu, hanno continuato a seguire il programma personalizzato Radja Nainggolan e Luca Cigarini. Si torna in campo domattina, poi la partenza per Napoli.

Napoli-Cagliari (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

In vista della sfida di mercoledì contro la Sampdoria la Fiorentina ha svolto un allenamento quest'oggi sotto una pioggia incessante: lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri, allenamento completo per gli altri. Non è apparso dell'umore ideale dopo ieri sera Henrique Dalbert, mentre Federico Chiesa e Franck Ribery sono stati monitorati dallo staff medico per cercare di capire le loro condizioni fisiche, comunque sotto controllo. Lavoro di analisi infine per Montella che ha rivisto i minuti finali della gara contro la Dea e parlato con i giocatori. (fonte RadioBruno)

Fiorentina-Sampdoria (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Ribery.

GENOA

Squadra in campo oggi dopo la giornata di riposo accordata ieri. Chiusa la riunione in sala video, attivazione tecnica, fase di possesso, dieci contro zero, partita finale. Si preannunciano possibili novità in formazione rispetto alla Sardegna Arena - riporta il sito ufficiale del club - considerando il tour de force di questa settimana. Domenica il team sarà impegnato nella trasferta di Roma con la Lazio. A parte Sturaro sottopostosi a una visita di routine che ha dato responso positivo, dovrebbero essere tutti disponibili gli elementi in organico.

Genoa-Bologna (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca: Pinamonti, Kouame.

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Udinese (martedì 24, ore 19.00)

Squalificati: Kumbulla

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.

INTER

Inter-Lazio (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Asamoah; Politano, Sensi; Lukaku.

JUVENTUS

Brescia-Juventus (martedì 24, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti sono stati divisi in due gruppi: seduta di scarico per i titolari di Lazio-Parma, esercitazioni tecniche per il resto della rosa che, successivamente, ha concluso la seduta con una partitella a campo ridotto e con del lavoro tecnico-tattico suddiviso per reparti. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura in vista di Inter-Lazio.

Inter-Lazio (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto Immobile.

LECCE

SPAL-Lecce (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco, Babacar, Farias.

MILAN

Torino-Milan (giovedì 26, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

NAPOLI

Napoli-Cagliari (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

PARMA

Parma-Sassuolo (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski.

ROMA

Roma-Atalanta (mercoledi 25, ore 19.00)

Squalificati: Mancini

Probabile formazione (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA

Ripresa immediata per la Sampdoria dopo la gara contro il Torino e in vista della partita infrasettimanale di mercoledì sera a Firenze. Eusebio Di Francesco e il suo staff hanno suddiviso la squadra in due gruppi: i blucerchiati maggiormente impegnati ieri hanno svolto una seduta rigenerante, mentre tutti gli altri disponibili hanno effettuato un allenamento tecnico-tattico sul campo 2 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini”.

Individuali. Gonzalo Maroni continua il programma di recupero agonistico sul campo. Differenziato specifico per Mehdi Léris, che ha smaltito il leggero stato influenzale che lo ha reso indisponibile per la sfida con i granata. Terapie e fisioterapia per Andrea Seculin e Alex Ferrari, quest’ultimo alle prese con problematiche muscolari – in via di valutazione – agli adduttori della gamba sinistra.

Fiorentina-Sampdoria (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murilo, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Rigoni; Quagliarella, Caprari.

SASSUOLO

Parma-Sassuolo (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Obiang, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Caputo, Boga.

SPAL

SPAL-Lecce (mercoledì 25, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Sala, Kurtic, Valdifiori, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della partita contro il Milan in programma giovedì 26 settembre alle ore 21. Lavoro di scarico per i calciatori impegnati nella trasferta di ieri a Genova contro la Sampdoria, partita sul campo secondario per tutti gli altri elementi a disposizione con la sola eccezione di Lukic che ha ancora svolto terapie e allenamento personalizzato. Domani pomeriggio sessione pomeridiana al Filadelfia.

Torino-Milan (giovedì 26, ore 21.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Laxalt; Verdi, Belotti.