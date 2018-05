Serie A, live dai campi - Samp, palestra per Caprari. Bologna, Pulgar out

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

IN OTTICA LAZIO -

BENEVENTO

IN OTTICA SPAL

BOLOGNA

12.59 - Sono ripresi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti dei rossoblù in vista della gara contro la Juventus di sabato. La squadra ha svolto una seduta di lavoro con esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema.

IN OTTICA JUVENTUS - Allenamento differenziato per Filip Helander, terapie per Godfred Donsah e Belrim Dzemaili. Terapie anche per Giancarlo Gonzalez a causa di una lieve distorsione al ginocchio destro con tempi di recupero previsti di 10 giorni e per Erick Pulgar a causa di una contrattura al retto femorale destro, anche per lui i tempi di recupero previsti sono di 10 giorni.

CAGLIARI

IN OTTICA ROMA -

CHIEVO VERONA

IN OTTICA CROTONE -

CROTONE

IN OTTICA CHIEVO

FIORENTINA

IN OTTICA GENOA

GENOA

IN OTTICA FIORENTINA -

HELLAS VERONA

IN OTTICA MILAN -

INTER

IN OTTICA UDINESE

JUVENTUS

IN OTTICA BOLOGNA -

LAZIO

IN OTTICA ATALANTA -

MILAN

IN OTTICA VERONA -

NAPOLI

13.06 - Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Torino di domenica al San Paolo per la 36esima giornata di Serie A. Al mattino il gruppo al completo ha svolto, sul campo 1, attivazione a secco e circuito di forza. Poi, sul campo 2, è rimasto il gruppo di difensori che è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico specifico. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

IN OTTICA TORINO -

ROMA

IN OTTICA CAGLIARI -

SAMPDORIA

12.38 - Sviluppo della forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Questa la tabella di marcia mattutina seguita dalla Sampdoria sotto la pioggia del “Mugnaini” di Bogliasco. Un programma al quale hanno preso parte anche i Primavera Ibourahima Balde, Titas Krapikas, Ognjen Stijepovic, Andrea Tessiore e Michal Tomic e, soltanto parzialmente, Duván Zapata. Domani, giovedì, la squadra sosterrà un’altra sessione al mattino (a porte chiuse).

IN OTTICA SASSUOLO - Ricky Alvarez, Nicola Murru e Fabio Quagliarella hanno svolto lavori individuali sul campo; Gianluca Caprari è stato invece sottoposto a fisioterapia e potenziamento specifico in palestra.

SASSUOLO

IN OTTICA SAMPDORIA -

SPAL

IN OTTICA BENEVENTO

TORINO

IN OTTICA NAPOLI -

UDINESE