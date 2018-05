Serie A, live dai campi - Samp, test sul campo per Quagliarella

ATALANTA

IN OTTICA CAGLIARI

BENEVENTO

IN OTTICA CHIEVO VERONA

BOLOGNA

Oggi la preparazione della squadra verso Udinese-Bologna proseguirà con una seduta di allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA UDINESE

CAGLIARI

IN OTTICA ATALANTA

CHIEVO VERONA

IN OTTICA BENEVENTO

CROTONE

IN OTTICA NAPOLI

FIORENTINA

IN OTTICA MILAN -

GENOA

A Pegli la squadra si è allenata nella prima parte di giornata. Prima scrosci di pioggia, poi un bel sole. Agli ordini dei preparatori i giocatori hanno svolto in principio la fase di attivazione muscolare con esercitazioni e partitine di pallamano. Il clou dell’allenamento è stato connotato dalla disputa di partitelle a tema, della durata di un quarto d’ora l’una, per fare la gamba in vista del match con i granata. Da domani verranno curati maggiormente gli aspetti tattici, introdotti dall’analisi dei filmati relativi agli avversari.

IN OTTICA TORINO

HELLAS VERONA

IN OTTICA JUVENTUS

Oggi a Vinovo c'è stato il saluto di Gigi Buffon, che in conferenza stampa ha annunciato il suo addio alla Juventus. La squadra riprenderà gli allenamenti domani.

INTER

IN OTTICA LAZIO

JUVENTUS

IN OTTICA HELLAS VERONA

LAZIO

IN OTTICA INTER

MILAN

IN OTTICA FIORENTINA

NAPOLI

IN OTTICA CROTONE

ROMA

La Roma si è allenata in mattinata per preparare l'ultima gara di campionato, contro il Sassuolo. La squadra ha prima lavorato in palestra per poi svolgere esercizi di attivazione e una lunga fase tattica sul Campo Testaccio. Nel finale partitella a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde. (fonte: vocegiallorossa)

IN OTTICA SASSUOLO - Lavoro individuale per Bruno Peres e Grégoire Defrel. Rick Karsdorp ha svolto un lavoro specifico programmato.

SAMPDORIA

Seconda seduta mattutina di fila per la Sampdoria, che al “Gloriano Mugnaini” prosegue la sua preparazione per domenica, giorno della trasferta di Ferrara. Il gruppo si è diviso tra attivazione mista, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a tema.

IN OTTICA SPAL - Per Fabio Quagliarella primo test sul campo. Individuali e terapie per Edgar Barreto, Jacopo Sala e Duván Zapata. Emiliano Viviano è stato invece sottoposto ad esami strumentali.

SASSUOLO

IN OTTICA ROMA

SPAL

IN OTTICA SAMPDORIA

TORINO

IN OTTICA GENOA

UDINESE