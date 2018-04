Serie A, live dai campi - Samp, Zapata e Caprari out. Izzo a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ATALANTA

IN OTTICA GENOA

BENEVENTO

IN OTTICA UDINESE

BOLOGNA

A due giorni dalla sfida casalinga contro il Milan, la squadra rossoblù ha svolto una seduta di allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA MILAN - Out Helander e Donsah, Roberto Donadoni prova a recuperare Erick Pulgar, che ieri ha lavorato in gruppo, e Mattia Destro.

CAGLIARI

IN OTTICA SAMPDORIA

CHIEVO VERONA

Rolando Maran, tecnico del Chievo, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la Roma. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Confente, Seculin, Sorrentino.

DIFENSORI: Bani, Cacciatore, Cesar, Dainelli, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Jaroszynski, Tomovic.

CENTROCAMPISTI: Bastien, Birsa, Castro, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

ATTACCANTI: Inglese, Leris, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

IN OTTICA ROMA - Maran non avrà a disposizione Riccardo Meggiorini, a causa di una botta al polpaccio.

CROTONE

IN OTTICA SASSUOLO

FIORENTINA

IN OTTICA NAPOLI

GENOA

Soluzioni al ventaglio. Con i rientri annunciati di Hiljemark e Zukanovic tra i papabili, si ampliano le scelte tra cui pescare per mister Ballardini, protagonista con i giocatori di una cavalcata al galoppo, dopo gli ostacoli in avvio di stagione. Il tecnico ravennate ha iniziato a inquadrare il match con l’Atalanta nei suoi risvolti tattici, convocando una riunione per analizzare caratteristiche e meccanismi di gioco degli avversari. Una infarinatura generale che verrà approfondita nel tempo che resta prima della sfida allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

IN OTTICA ATALANTA - Detto dei rientranti Zukanovic e Hiljemark, hanno lavorato di nuovo a parte Izzo, Pereira e Spolli.

HELLAS VERONA

IN OTTICA SPAL

INTER

IN OTTICA JUVENTUS

JUVENTUS

IN OTTICA INTER

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio, che alle ore 11:00 si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, composta da stretching e torelli, i biancocelesti si sono cimentati in esercitazioni di carattere atletico agli ordini del prof. Ripert attraverso skip e percorsi ad ostacoli. Successivamente, per gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi sono scattate le prove tattiche in vista della gara di domenica prossima in casa del Torino. La seduta è terminata con una serie di conclusioni dalla distanza

IN OTTICA TORINO - Sicuramente out per la sfida Marco Parolo, sono da valutare le condizioni di Patric .

MILAN

Prima parte della seduta dedicata al risveglio muscolare in palestra. A seguire, il gruppo è sceso in campo, dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni giri di corsa. Terminato il lavoro atletico, Mister Gattuso si è concentrato sulle palle inattive, sia in fase difensiva che offensiva. Ha chiuso la giornata una breve partitella su campo ridotto.

IN OTTICA BOLOGNA - Out Lucas Biglia e Alessio Romagnoli, Gattuso ritroverà Hakan Calhanoglu.

NAPOLI

IN OTTICA FIORENTINA

ROMA

IN OTTICA CHIEVO VERONA

SAMPDORIA

Proseguono sotto il sole di Bogliasco le prove anti-Cagliari. Sul campo 2 del “Mugnaini” la Sampdoria è stata sottoposta a partitelle a tema, esercitazioni tecnico-tattiche e per lo sviluppo delle palle inattive. All’allenamento sono stati aggregati i Primavera Ibourahima Balde, Gergely Hutvagner, Francesco Scotti, Markus Soomets, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore.

IN OTTICA CAGLIARI - Quattro gli indisponibili: Ricky Alvarez, Gianluca Caprari, Nicola Murru e Duván Zapata i quali hanno continuato i rispettivi programmi di recupero agonistico.

SASSUOLO

IN OTTICA CROTONE

SPAL

IN OTTICA HELLAS VERONA

TORINO

IN OTTICA LAZIO

UDINESE