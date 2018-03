Serie A, live dai campi - Sampdoria, domani la ripresa degli allenamenti

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

ATALANTA

19.09 - Squadra al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del recupero di mercoledì che vedrà i nerazzurri impegnati alle 18 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri a Bologna, palestra e allenamento sul campo per gli altri. Ancora a parte Bastoni e Caldara. Domani pomeriggio rifinitura a porte chiuse.

IN OTTICA JUVENTUS - Difficile ipotizzare un recupero di Alessandro Bastoni e Mattia Caldara, entrambi fuori causa per la sfida ai bianconeri.

BENEVENTO

16.08 - Rientrati ieri sera dalla trasferta toscana, i giallorossi di mister De Zerbi sono tornati, questa mattina, al centro sportivo di Paduli. Seduta defaticante per coloro che sono stati impiegati nella gara contro la Fiorentina, lavoro atletico seguito da esercitazioni tecnico-tattiche per gli altri. Programma differenziato per l'attaccante D'Alessandro e il centrocampista Sandro. Gli stregoni riposeranno nella giornata di domani.

IN OTTICA CAGLIARI - Out per squalifica Fabio Lucioni e Lorenzo Del Pinto, mentre la lesione muscolare fermerà Sandro, un problema al tendine d'Achille Luca Antei e il ginocchio Marco D'Alessandro.

BOLOGNA

15.42 - Ripresi subito gli allenamenti in vista di #LazioBFC di domenica sera. I giocatori più impiegati contro l’Atalanta hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre tutti gli altri – compreso Blerim Dzemaili – hanno preso parte ad una serie di partitelle a tema a campo ridotto. Rodrigo Palacio si è allenato in parte col gruppo e in parte in seduta differenziata, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini. Terapie e differenziato per Angelo Da Costa.

IN OTTICA LAZIO - Rodrigo Palacio è recuperato, al pari di Giancarlo Gonzalez. Sicuramente fuori Riccardo Orsolini, per lesione muscolare, al pari di Angelo Da Costa, per lombalgia. Out anche Andrea Poli, vittima di noie muscolari.

CHIEVO

CROTONE

19.18 - Zenga ha concesso un giorno di meritato riposo ai suoi ragazzi al termine del netto successo sulla Sampdoria. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, martedì 13, quando gli squali si ritroveranno per iniziare a preparare la seconda gara casalinga consecutiva, in programma domenica 18 alle ore 15 contro la Roma. Come da programma, per domani e dopodomani sono previste doppie sedute al centro sportivo: al mattino (ritrovo ore 10) in campo portieri e difensori (mercoledì invece toccherà a centrocampisti e attaccanti), nel pomeriggio (appuntamento alle 14) tutto il gruppo al completo.

IN OTTICA ROMA - Indisponibilità certa per gli infortunati Stefan Simic, Marco Tumminello, Marco Festa, Ante Budimir e Mariano Izco. In dubbio invece Marcus Rohden.

FIORENTINA

17.33 - Oggi giornata di riposo per i viola, che ieri hanno disputato il match delle 12.30 contro il Benevento.

IN OTTICA TORINO - Nikola Milenkovic è in dubbio per il fastidio fisico rimediato nella gara di ieri contro il Benevento-

GENOA

18.46 - Fissata per domani ripresa dei lavori al Centro Signorini. Una seduta aperta al pubblico e agli addetti ai lavori (ore 15) inaugurerà il programma settimanale. La giornata di riposo è servita a eliminare le scorie della sconfitta con il Milan, maturata all’ultimo dopo una prova positiva. Non sono attese squalifiche da parte del giudice sportivo. Lo staff tecnico ha previsto per mercoledì pomeriggio a Pegli (altra sessione a porte aperte) un test amichevole con la squadra finlandese del Fc Inter Turku, allenata dal mister genovese Fabrizio Piccareta, in ritiro in questi giorni tra Cervo e Diano Marina. Milita nella Veikkausliiga, la prima divisione.

IN OTTICA NAPOLI - Sicuramente out Armando Izzo, mentre in dubbio ci sono Adel Taarabt e Miguel Veloso.

HELLAS VERONA

19.26 - Giornata di riposo per gli scaligeri: Alessio Cerci e Mattia Valoti hanno proseguito ieri nel lavoro differenziato. Terapie ieri per Moise Kean, in attesa di ulteriori valutazioni.

IN OTTICA ATALANTA - Attesa per Moise Kean, difficilmente recuperabili Alessio Cerci e Mattia Valoti, così come di Mattia Zaccagni.

INTER

19.31 - Squadra subito al lavoro dopo il pareggio di ieri sera contro il Napoli al Meazza. Gruppo diviso in due: per chi ha giocato ieri sera, stretching e lavoro di scarico. Per gli altri la seduta è inziata con torello, poi partitelle e lavoro fisico e atletico.

IN OTTICA SAMPDORIA - Tutti a disposizione di Spalletti, che avrà solo l'imbarazzo della scelta.

JUVENTUS

19.33 - Il gruppo si è ritrovato oggi a Vinovo: consueto scarico per i protagonisti in campo ieri, sessione piuttosto intensa per gli altri giocatori, che hanno lavorato sulla parte atletica (allunghi) e su quella tecnica, con la palla, concentrandosi su possesso, gestione, controllo e conclusioni in porta.

IN OTTICA ATALANTA - Stephan Lichtsteiner e Alex Sandro tornato a disposizione, ci vorrà invece ancora diverso tempo per rivedere Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado.

LAZIO

15.59 - Lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo dal primo minuto nel match di ieri con il Cagliari, seduta completa invece per il resto del gruppo che, al termine di un riscaldamento tecnico, ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla a campo ridotto. L’allenamento di quest’oggi si è concluso con una partitella a campo ridotto ed a tocchi limitati. Nella giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana.

IN OTTICA BOLOGNA - Tutti a disposizione di Inzaghi, ma rimane da valutare la situazione di Stefan de Vrij, convocato dalla procura antidoping.

NAPOLI

19.44 - Dopo il match di San Siro, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri prepareranno la gara contro il Genoa al San Paolo di domenica per il posticipo della 29esima giornata di Serie A.

IN OTTICA GENOA - Faouzi Ghoulam è l'unico assente in casa azzurra, lo sarà sicuramente anche contro i rossoblù.

ROMA

16.19 - Ultimo allenamento pre-Shakhtar per il gruppo di Di Francesco, che domani affronterà l'ottavo di finale di Champions.

IN OTTICA CROTONE - Vista la rottura crociato ginocchio, per Rick Karsdorp il campionato è finito. Per Daniele De Rossi invece assenza certa, ma per qualifica.

SAMPDORIA

19.50 - Martedì pomeriggio riprenderanno gli allenamenti. In programma c’è una singola seduta per iniziare a preparare il prossimo turno casalingo di campionato con l’Inter.

IN OTTICA INTER - Karol Linetty è squalificato e di sicuro non sarà del match. A rischio anche il connazionale Bartosz Bereszynski, per un fastidio muscolare.

TORINO

17.59 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione a porte aperte alla quale hanno assistito 250 tifosi. L’allenatore Mazzarri, dopo il riscaldamento e una serie di lavori sulla parte atletica, ha diretto una seduta tecnico-tattica sul campo secondario, con partita finale a ranghi misti. Programma personalizzato per Bonifazi, De Silvestri (uscito anzitempo a Roma per un fastidio muscolare all’inguine sinistro), Ljajic e Obi (entrambi alle prese con un risentimento muscolare alla coscia, post rifinitura di giovedì scorso). Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario una sessione pomeridiana, a porte chiuse.

IN OTTICA FIORENTINA - Sicuramente fuori per la sfida ai viola Adem Ljajic, Joel Obi, Cristian Molinaro e Lyanco, mentre in dubbio c'è l'ex Lorenzo De Silvestri.

UDINESE