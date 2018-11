© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVO

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto dei torelli prima di passare ad un’ampia fase tattica in vista del match di domani con l’Apollon Limassol. Nel primo pomeriggio è previsto il trasferimento in terra cipriota.

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

Appuntamento al mattino al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” per la Sampdoria, che continua a pieno regime la preparazione in vista della gara interna di sabato sera contro il Bologna. La squadra – arricchita di ben 10 giocatori dell’Academy – è stata divisa da Marco Giampaolo e dallo staff in due gruppi, che hanno svolto esercizi di attivazione prima e di reparto poi. Edgar Barreto ha portato avanti quanto programmato, facendo un lavoro individuale di recupero agonistico tra campo e palestra. Domani, giovedì, si replica.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE