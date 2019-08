Serie A, live dai campi - Sampdoria, Maroni e Gabbiadini sempre a parte

Le ultime dai campi di Serie A nell'avvicinamento alla seconda giornata di campionato.

Archiviata la prima giornata, le squadre della Serie A guardano già alla seconda partita di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Allenamento questa mattina al centro Bortolotti di Zingonia in vista della seconda giornata della serie A TIM 2019-2020, che domenica vedrà i nerazzurri impegnati al Tardini di Parma contro il Torino (fischio d'inizio alle 20.45). Castagne ha proseguito con il programma di riabilitazione, mentre tutti gli altri hanno lavorato regolarmente agli ordini di mister Gasperini.

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati:

BOLOGNA

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (3)

CAGLIARI

La sfida della Sardegna Arena contro l'Inter si avvicina e la truppa rossoblù serra i ritmi della preparazione. Mattinata sul prato di Asseminello per i ragazzi di Maran, che torneranno al lavoro venerdì, ancora al mattino. Lo staff tecnico ha proposto una parte iniziale finalizzata alla messa in moto con circuiti di agilità tecnica a coppie. A seguire ci si è concentrati sulla tattica, con gli sviluppi della fase offensiva. A chiudere la seduta una serie di partitelle a campo ridotto. Lavora sempre a parte Leonardo Pavoletti, prosegue il programma personalizzato Fabrizio Cacciatore.

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati:

FIORENTINA

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

GENOA

Esercitazioni di routine e alcune particolari, dopo la fase di attivazione dei muscoli e i torelli. Possesso palla e partita finale (con i giovani Rovella e Da Cunha) hanno chiuso la sessione. Il bollettino non segnala news a livello di infermeria.

Genoa-Fiorentina (domenica ore 20.45)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: Pawel Dawidowicz

INTER

Cagliari-Inter (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Riscaldamento, torello, partitella e lavoro tattico incentrato sulla fase difensiva: sono stati questi gli ingredienti dell'allenamento sostenuto dalla Juventus questa mattina al JTC, in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli. La preparazione del big match, valevole per la seconda giornata di campionato, proseguirà domani con una nuova seduta, questa volta in programma nel pomeriggio.

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

LAZIO

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

LECCE

Lecce-Hellas Verona (domenica ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Penultimo allenamento per i rossoneri di Mister Giampaolo in preparazione della sfida al Brescia, esordio casalingo nel nuovo campionato in programma sabato 31 agosto alle 18.00 a San Siro. Presenti a Milanello anche Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara. La mattinata è iniziata con una sessione di video-analisi. Dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, la squadra si è spostata sul campo rialzato dove ha proseguito nel lavoro atletico effettuando una serie di esercizi basati sulla reattività e rapidità eseguiti utilizzando degli ostacoli e dei coni. Al termine il gruppo si è trasferito sul campo ribassato dove, dopo una serie di torelli a tema, ha svolto l'intera fase tattica.

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: -

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20.45. La squadra ha svolto allenamento sul campo 2. Prima fase dedicata al riscaldamento a secco con ostacoli bassi. Successivamente partitina a porte piccole. Di seguito seduta tecnico tattica. Chiusura con partita a campo grande. Chiriches e Milik hanno lavorato a parte.

Juventus-Napoli (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

PARMA

Il Parma continua la sua marcia d'avvicinamento al match di domenica che vedrà i crociati impegnati in trasferta sul campo dell'Udinese. La truppa di mister D'Aversa si è allenata in mattinata a porte chiuse, con il gruppo al gran completo a disposizione del tecnico abruzzese. I crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da torellini ed un’esercitazione tattica. La seduta si è infine conclusa con una partita su porzione ridotta del campo (ParmaLive.com).

Udinese-Parma (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

ROMA

La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi in vista del derby, in programma domenica alle 18:00. Il gruppo ha svolto il riscaldamento per poi lavorare sulla rapidità e sulla tattica. Allenamento individuale per Spinazzola, terapie per Perotti (vocegiallorossa.it).

Lazio-Roma (domenica ore 18)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Doppia seduta al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, impegnata nella preparazione della trasferta in casa del Sassuolo. Karol Linetty, rientrato dal permesso familiare, ha lavorato in gruppo con regolarità già a partire dalla sessione mattutina a base di forza e trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2. Nel pomeriggio la squadra è stata sottoposta a riunione video, attivazioni e lavori tecnici. Per Manolo Gabbiadini programma specifico in palestra e sul campo; Gonzalo Maroni prosegue invece il proprio percorso di recupero agonistico.

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati: Depaoli

SASSUOLO

Sassuolo-Sampdoria (domenica ore 20.45)

Squalificati:

SPAL

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Il Torino di Walter Mazzarri sarà impegnato stasera in Inghilterra per la sfida al Wolverhampton andando alla caccia dell'impresa dopo il 2-3 dell'andata. Non ci sarà Nkoulou, non convocato dal tecnico dopo le ultime vicissitudini legate anche al mercato.

Atalanta-Torino (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE