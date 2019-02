Serie A, live dai campi - Sampdoria, Ramirez e Tonelli ancora a parte

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA -

17.08 - Questi i convocati di Gasperini in vista della sfida di domani tra Torino e Atalanta:

PORTIERI: Berisha, Rossi, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Masiello, Palomino, Reca, Gosens, Djimsiti, Castagne, Mancini, Hateboer, Ibanez

CENTROCAMPISTI: Freuler, Pessina, Kulusevski, Pasalic

ATTACCANTI: Ilicic, Zapata, Barrow

IN OTTICA TORINO - De Roon fuori per squalifica. Gomez non recupera.

BOLOGNA

CAGLIARI -

13.55 - Paolo Faragò ha lavorato regolarmente con la squadra, parzialmente in gruppo Fabrizio Cacciatore. Lavoro personalizzato per Kiril Despodov, Filippo Romagna e Cyril Théréau. Terapie per Alberto Cerri.

IN OTTICA SAMPDORIA - Joao Pedro out per squalifica. Castro, Cerri, Klavan, Birsa non prenderanno parte alla partita per infortunio. In dubbio la presenza di Thereau, Romagna e Despodov.

CHIEVOVERONA -

EMPOLI - Sfiderà il Milan a San Siro a partire dalle 20.30.

FIORENTINA

FROSINONE -

GENOA -

13.58 - Allenamento di ante-vigilia per la squadra a due giorni dalla sfida con il Chievo Verona al Bentegodi. Gli esiti della sessione hanno certificato il rientro dei giocatori tenuti a riposo, a titolo cautelativo, durante l’amichevole con il Molassana Boero di metà settimana. Criscito, Sanabria e Zukanovic hanno completato il programma dei compagni senza accusare problemi.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Favilli, Hiljemark e Lapadula fuori per infortunio.

INTER

JUVENTUS -

15.48 - Prosegue la preparazione della Juventus in vista della partita di campionato di domenica pomeriggio (ore 15) al “Dall’Ara” contro il Bologna. Il gruppo si è ritrovato questa mattina, sotto il sole del JTC, e dopo una intensa fase atletica ha focalizzato l’attenzione sulla tecnica (in particolare combinazioni e conclusioni in porta) e sulla tattica.

IN OTTICA BOLOGNA - Emre Can out per squalifica. Assenti per infortunio sia Cuadrado che Khedira.

LAZIO

MILAN

NAPOLI -

13.59 - Dopo il successo contro lo Zurigo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Parma in programma domenica al Tardini alle ore 18 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio in Europa League hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco ed esercizi di tecnica. Successivamente lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra.

IN OTTICA PARMA - Insigne out per squalifica. Albiol fuori per infortunio. Difficile il recupero di Mario Rui.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA -

15..37 - Ancora sedute personalizzate e programmate, in campo e in palestra, per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Prosegue invece il proprio percorso di recupero Edgar Barreto. In palestra si è rivisto anche Gianluca Caprari che, nell’iter post infortunio, sta alternando lavoro individuale a secco e in piscina.

IN OTTICA CAGLIARI - Linetty out per squalifica. Sicuramente assenti per infortunio sia Barreto che Caprari. Da valutare le condizioni di Ramirez e Tonelli.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE