Serie A, live dai campi - Sampdoria, Ramirez in dubbio: anche oggi a parte

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

16.28 - Questo pomeriggio mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento che prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Gomez e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA TORINO - Alejandro Gomez è in dubbio per noie muscolari, mentre Marco Varnier dovrà aspettare certamente di più. Squalificato Marten De Roon.

BOLOGNA

15.00 - Giornata di riposo per il Bologna, che riprenderà domani gli allenamenti a Casteldebole.

IN OTTICA TORINO - Lyanco fuori per un problema al polpaccio, Mattia Destro per lesione muscolare così come Federico Mattiello. Giancarlo Gonzalez non ci sarà per stiramento del pettineo.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

EMPOLI

11.45 - Gli accertamenti eseguiti al calciatore Luca Antonelli in seguito al problema muscolare alla coscia sinistra riscontrato durante la seduta di allenamento di lunedì, hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al muscolo retto femorale. Sono già iniziate le terapie del caso.

IN OTTICA MILAN - Luca Antonelli salterà la sfida da ex a San Siro: per lui rientro previsto nel giro di dieci giorni, quindi anche la sfida al Parma è a forte rischio.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

15.00 - Una riunione tecnica ha aperto la giornata di allenamento al Centro Signorini, dove poi ha avuto inizio una seduta a porte chiuse. Per la trasferta con il Chievo, che domenica sarà privo degli squalificati De Paoli e Giaccherini, appare difficile il recupero degli elementi che hanno saltato gli ultimi impegni.

IN OTTICA CHIEVOVERONA - Indisponibili per infortunio Andrea Favilli, Oscar Hiljemark e Gianluca Lapadula.

INTER

15.18 - Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso.

IN OTTICA FIORENTINA - Difficilmente Mauro Icardi sarà in campo contro i viola. Oltre a lui fuori Sime Vrsaljko, la cui stagione è già finita.

JUVENTUS

14.33 - Nella mattinata odierna il calciatore Sami Khedira è stato sottoposto, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente di J|Medical e di Juventus, a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale. L’intervento è perfettamente riuscito e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un mese.

IN OTTICA FIORENTINA - Squalificato Emre Can, i problemi sono a centrocampo per Allegri, visto il ko di Sami Khedira. Per Juan Cuadrado possibile rientro tra una decina di giorni.

LAZIO

13.58 - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Siviglia (ore 18:00) allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto;

Difensori: Acerbi, Durmisi, Marusic, Patric, Radu, Zitelli;

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Leiva, Lulic, Milinkovic, Parolo, Romulo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.

MILAN

17.55 - Rossoneri in campo alle 11.30 sul centrale di Milanello, dove hanno iniziato il riscaldamento con alcuni giri di campo seguiti da una serie di allunghi sul lato lungo. Dopo un torello a tema, il gruppo è stato diviso in due: da una parte si è lavorato sulla parte atletica, con esercizi di rapidità; dall'altra il focus si è spostato sulla tattica, in particolar modo quella difensiva. Ha chiuso l'allenamento una partitella.

IN OTTICA EMPOLI - Suso squalificato, mentre per Giacomo Bonaventura la stagione è finita. Per Mattia Caldara rientro che si avvicina.

NAPOLI

13.23 - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro lo Zurigo, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches.

Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski.

Attaccanti: Verdi, Callejon, Mertens, Ounas, Insigne, Milik.

IN OTTICA PARMA - Mario Rui non è a disposizione, Raul Albiol potrebbe aver chiuso la sua stagione. Assenza certa anche per Lorenzo Insigne, squalificato.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

17.57 - La Sampdoria si concentra sul Cagliari e lo fa con un doppio allenamento. In mattinata, suddivisi in due gruppi e integrati da undici ragazzi dell’Academy, i calciatori hanno svolto esercitazioni tattiche sul campo 1 precedute da lavori per lo sviluppo della forza in palestra. Nel pomeriggio, sempre sul campo 1, seduta completa a base di partitelle a tema. Personalizzati. Primi test con i compagni per Jakub Jankto, che ha partecipato alle esercitazioni mattutine. Individuale specifico per Nicola Murru. Gianluca Caprari, Edgar Barreto e Gastón Ramírez proseguono con le rispettive sedute personalizzate di recupero agonistico in palestra e in piscina. Domani, giovedì, è in programma un’unica seduta pomeridiana.

IN OTTICA CAGLIARI - Karol Linetty out per squalifica, Edgar Barreto e Marco Caprari sono invece out per infortunio. In forte dubbio anche Gaston Ramirez.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

18.04 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha fatto svolgere una sessione tecnico-tattica sul terreno di gioco principale e poi diretto una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Il programma di domani prevede un’altra sessione tecnico-tattica pomeridiana.

IN OTTICA CAGLIARI - Tomas Rincon fuori squalifica, Koffi Djidji invece è in dubbio per problemi fisici.

UDINESE