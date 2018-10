Serie A, live dai campi - Sampdoria, scarico per i Nazionali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della nona giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

Secondo giorno di allenamenti a Veronello per i gialloblù nella settimana della sfida contro l’Atalanta di domenica al Bentegodi alle 15.00.

La giornata è stata impostata su una doppia seduta. Al mattino la squadra ha svolto dei lavori di forza in circuito seguiti da una serie di esercizi navette e scambi palla in rapidità. Nel pomeriggio mister Gian Piero Ventura, insieme al suo staff, ha fatto lavorare la squadra su una partita tattica.

Domani ci sarà un nuovo allenamento al pomeriggio alle ore 15.30 a porte chiuse.

EMPOLI

FIORENTINA

Allenamento per i viola in vista della gara contro il Cagliari. Rientrati i primi nazionali, in particolare gli azzurri e Hancko.

FROSINONE

GENOA

La mattinata di lavoro ha visto la squadra sottoposta a una serie di addestramenti mirati. In pozioni di terreno circoscritte, quindi su una metratura più ampia. Le prove per il match con la Juventus stanno entrando nel vivo, senza scossoni provocati da contrattempi. Una partitella, senza esclusione di qualche colpo, buon segno, ha chiuso il programma. Tra i nazionali si sono rivisti Radu e Zukanovic, allenatisi regolarmente. Pandev è tornato in Liguria, ma si unirà ai compagni giovedì, con gli altri rientranti Omenga e Hiljemark. Gli ultimi che mancano all’appello al ‘Signorini’.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata a partire dalle ore 09:30 presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello.

Gruppo diviso da subito in due: lavoro in palestra per i calciatori offensivi, esercitazioni sul campo, invece, per la retroguardia biancoceleste. Il reparto arretrato, in particolare, ha svolto inizialmente un riscaldamento tecnico composto da scambi in movimento prima di passare ad un ampio lavoro di carattere tattico. Successivamente, i giocatori offensivi biancocelesti hanno raggiunto il terreno di gioco per una breve fase atletica agli ordini del Prof. Ripert. La squadra di Simone Inzaghi tornerà ad allenarsi questo pomeriggio alle ore 15:30.

MILAN

NAPOLI

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30). Sono rientrati dagli impegni con la Nazionale: Insigne, Milik, Zielinski, Hysaj e Rog. I primi quattro hanno svolto seduta completa con il gruppo. Torello e lavoro di scarico per il croato. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento col pallone e attivazione. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente partitina con le sponde 7 contro 7. Chiusura con esercitazioni cross e tiri a porta. Koulibaly ha fatto riscaldamento con il gruppo e poi lavoro differenziato in palestra.

PARMA

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta d’allenamento. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto questa mattina esercizi di core stability seguiti da lavori di forza e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, dopo i consueti lavori di attivazione, torellini seguiti da esercizi di possesso palla e un triangolare in porzione ridotta del campo.

Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica. La seduta è proseguita con una partita in porzione ridotta del campo ed è stata conclusa da un lavoro aerobico.

Leo Stulac è rientrato dagli impegni con la Nazionale e ha svolto un allenamento differenziato. Alessandro Deiola e Alessandro Bastoni hanno svolto l’intera seduta con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Gervinho e Alberto Grassi. Lavoro personalizzato per Jacopo Dezi e Gianni Munari. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.

ROMA

SAMPDORIA

La Sampdoria continua gli allenamenti in vista del posticipo del lunedì con il Sassuolo e al “Mugnaini” continuano a rientrare nazionali.

Scarico. Joachim Andersen, Bartosz Bereszynski, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Karol Linetty e Dennis Praet hanno effettuato a Bogliasco sedute di scarico mentre il resto del gruppo è stato sottoposto ad un programma misto a base di attivazione fisica, esercitazioni tecniche su figura geometrica e partitelle a campo ridotto.

Specifici. Aggregati i Primavera Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti, Yassin Ejjaki, Daouda Peeters e Matteo Raspa. Lavori specifici per Gabriele Rolando e Lorenzo Tonelli; iter di recupero per Vasco Regini. Domani, giovedì, la squadra si ritroverà in mattinata.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico in preparazione alla trasferta di domenica prossima a Bologna. Al gruppo s’è aggiunto anche Damascan, reduce dagli impegni con la sua Nazionale. Ancora lavoro personalizzato per Ansaldi e Zaza. Domani sessione pomeridiana al Filadelfia, a porte chiuse.

UDINESE